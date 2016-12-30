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Это важно: на что обратить внимание при покупке алкоголя?

, ИА "Амител"
Алтайский Роспотребнадзор написал памятку как правильно выбирать алкогольную продукцию


Редко когда новогодний стол обходится без алкоголя. Как минимум под бой курантов должна быть открыта бутылка шампанского. Как выбрать качественную алкогольную продукцию, на что обратить внимание и где лучше покупать спиртное, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Где нельзя покупать алкоголь?
Немаловажно, где вы собираетесь покупать алкоголь. Недопустима покупка алкоголя с рук, с лотков, в ларьках, киосках, палатках, в других неприспособленных местах. Также нельзя покупать в местах массового скопления граждан, например, на вокзалах, аэропортах, оптовых продовольственных рынках, объектах военного назначения. Запрещена продажа алкоголя через интернет.
2

Что должно вызвать подозрение?

Подозрение должна вызвать низкая цена на алкогольную продукцию. Качественный напиток не может стоить копейки.
3

На что обратить внимание при покупке?

Внимательно осмотрите бутылку. Если на ней есть внешние дефекты, то от покупки стоит воздержаться.

Что должно вызвать подозрение:

- негерметичность укупоривания;

- глубокие царапины;

- потёртость, придающая поверхности бутылок матовость;

- ржавчина и другие загрязнения;

- деформация;

- разрывы и перекосы этикетки;

- подтёки, разводы от неводостойких красок, нечёткие рисунки.

4
Алкоголь по ГОСТу

Каждый вид алкогольной продукции вырабатывается в соответствии с ГОСТом либо по Техническим условиям.

В документах четко прописано, что есть нормативы, которым должна соответствовать продукция: это органолептические показатели (внешний вид, вкус, цвет, аромат) и физико-химические показатели (крепость, %, щелочность, содержание сивушных масел, сложных эфиров, объемная доля метилового спирта). Изложены требования к сырью, из которого производится продукция.

5
Как выглядит "правильная" бутылка?

Бутылка должна иметь этикетку, на которую наносится информация в соответствии с требованиями ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки". Информация должна быть на русском языке и содержать следующие сведения:

- наименование алкогольной продукции;

- наименование и местонахождение производителя

- крепость в процентах;

- объём;

- состав (указывается сорт этилового спирта – высшей очистки, экстра, люкс и т.п., основные ингредиенты, пищевые добавки);

- срок годности (если установлен изготовителем);

- дата розлива;

- обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт;

- информация о подтверждении соответствия.

На потребительской таре должна быть предупреждающая надпись о вреде чрезмерного употребления алкогольной продукции для здоровья человека, а также информация о противопоказаниях к ее употреблению.

6
Специальные марки

Алкоголь с содержанием этилового спирта более 9%, который производится на территории России (исключение составляет алкоголь, поставляемый на экспорт, маркируется федеральными специальными марками).

Алкоголь, который импортируют в Россию, маркируется акцизными марками. Федеральная специальная марка и акцизная марка удостоверяют легальность производства.

7
Условия хранения

Важно при покупке алкоголя обратить внимание на условия хранения. Водка хранится при температуре от -15°С до +30°С, ликёроводочные изделия – при температуре от -10°С до +25°С, игристые вина – при температуре от +5°C до +20°C, относительной влажности не более 85% в условиях, исключающих попадание прямого солнечного света.

Если не соблюдать эти условия, могут измениться органолептические показатели алкогольного напитка – вкус, цвет, может выпасть осадок.

8
Документы для продажи

Магазины, которые торгуют алкоголем, должны иметь лицензию и сопроводительные документы на продукцию (декларация о соответствии, товарно-транспортная накладная, справка, прилагаемая к товарно-транспортной накладной на алкогольную продукцию, производство которой осуществляется на территории Российской Федерации, справка, прилагаемая к грузовой таможенной декларации для импортируемой алкогольной продукции).

Эти документы продавец обязан предъявить по требованию покупателя или контролирующего органа.

Алкогольная продукция, оборот которой осуществляется при полном или частичном отсутствии сопроводительных документов, считается продукцией, находящейся в незаконном обороте.

9
Куда жаловаться на некачественную продукцию?
В случае приобретения некачественного алкоголя вы можете направить обращение в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю по почте: г. Барнаул, ул. М. Горького, 28, обратиться в общественную приемную по тел. 66-54-27, направить обращение по электронной почте: mail@22.rospotrebnadzor.ru или оставить на сайте.

 


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