У многих жителей Алтайского края есть печное отопление или камин, тем, кто относится к этому проценту, стоит обращаться с ними максимально внимательно и помнить о довольно опасной угрозе - угарном газе, отравление которым нередко приводит к гибели людей. Как предотвратить опасность, и что делать, если кто-то все же пострадал от этого невидимого врага, жителям региона объяснили в МЧС.
Использовать нужно только исправное оборудование. Трещины в печной кладке, засоренный дымоход и тому подобные "мелочи" способны привести к тяжелым последствиям. Кроме того, нужно предусмотреть хорошую вентиляцию. Как поясняют в МЧС, в городских квартирах отравления случаются как раз в период межсезонья: центральное отопление не включено, от сырости и холода жильцы спасаются, используя газовые плиты. Закрывать печную заслонку, пока угли не прогорели, нельзя. А автовладельцам не стоит работать в гараже при включенном двигателе.
Симптомы варьируются от степени поражения и общего состояния организма. Среди основных: головокружение, головная боль, тошнота, рвота, шум в ушах, одышка, кашель, слезящиеся глаза.
Чаще всего пострадавшие ведут себя возбуждено, в некоторых случаях, напротив, вяло и сонливо. Может отмечаться нарушение работы вестибулярного аппарата (потеря равновесия, проблемы с координацией движений), расстройства слуха, зрения. Эти симптомы могут предшествовать потере сознания.
При легких отравлениях (если дело ограничилось головокружением и тошнотой) обычно бывает достаточно вывести человека на свежий воздух. Но до тех пор, пока его состояние полностью не придет в норму, наблюдайте, фиксируйте любые изменения, чтобы вовремя прийти на помощь, если потребуется.
При тяжелых отравлениях и поражениях средней тяжести, как правило, нужна госпитализация. И уж, во всяком случае, не стоит пытаться обойтись без медицинской помощи — вызывайте "скорую" без промедления.
Главная задача в ожидании врача — облегчить состояние пострадавшего, насколько это в ваших силах. Если начинается озноб, падает температура, — укутайте потеплее, если человек в сознании, напоите сладким чаем. Устройте поудобнее, чтобы облегчить дыхание. Успокойте, если напуган или возбужден.
Потерявшего сознание уложите на бок и следите, чтобы его голова не запрокидывалась, особенно если вдруг возникнет рвота.
При остановке дыхания следует делать искусственное дыхание, а при остановке сердца — непрямой массаж сердца. Но эти манипуляции имеют смысл лишь в том случае, если вы умеете их выполнять — в противном случае есть риск причинить еще больший вред.
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