К Пресвятой Богородице обращаются и в горе, и в радости, Ее просят о здоровье, об исполнении заветных желаний, об избавлении от проблем и трудностей. Известно более восьмисот икон Богородицы. Что за праздник мы отмечаем 8 января, его традиции и историю читайте в нашей рубрике вопрос-ответ.
Официальное указание на празднование Собора Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества Христова находится в 79 правиле VI Вселенского Собора.
В празднование Собора совершается память тех, кто по плоти был близок к Спасителю — Святого Иосифа Обручника, царя Давида (предка по плоти Иисуса Христа) и святого Иакова, брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа Обручника.
Традиции праздника Собора Пресвятой Богородицы
Наши предки почитали праздник Собора Пресвятой Богородицы не меньше, чем Рождество. Особенно чтили этот день женщины. В народе верили, что если беременная женщина или ее муж, даже из-за крайней необходимости, будут работать в этот день, то у них ребенок родится с физическими недостатками.На Богородицу начинали колядовать. Женщины посещали баб-повитух, причащали их ужином, а также проводили обеды и панихиды по умершим.
Также 8 января чествуют мученика Евфимия, преподобного Константина, преподобного Евареста и иконы Божией Матери, которые называются "Трех Радостей", "Милостивая" и "Блаженное Чрево".
В начале 18 века один живописец привез из Италии список с иконы, изображающей Святое Семейство. Этот образ он оставил в Москве у своего родственника, священника Троицкой, на Грязях, церкви. Этот священник пожертвовал привезенный ему образ в свою приходскую церковь. Здесь икона была помещена на паперти, над входом в церковь. Икона Божией Матери "Трех радостей" прославилась чудесной помощью одной несчастной женщине.
Согласно преданию, некую знатную женщину за короткий срок постигло три тяжелых испытания. Ее мужа оклеветали и отправили в ссылку, имение отобрали, а сын ее попал в плен на войне. Женщина долго молилась Пресвятой Богородице. Однажды во сне она услышала голос, повелевающий ей найти икону "Святое Семейство" и помолиться перед ней. После долгих поисков она нашла эту икону в московской церкви Троицы на Покровке. Молитва несчастной женщины перед святой иконой была услышана, и вскоре три ее скорби обратились в три радости: мужа оправдали и возвратили из ссылки, имение отдали обратно, а сын был отпущен из плена. Отсюда и пошло наименование иконы — "Трех Радостей".
На иконе Божия Матерь изображена с Предвечным Младенцем на коленях. По правую Ее руку стоит старец Иосиф, а слева — Иоанн Предтеча, взирающие на Богомладенца с любовью.
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