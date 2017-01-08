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Собор Пресвятой Богородицы: что за праздник и почему мы его отмечаем?

, ИА "Амител"
На следующий день после Рождества Христова, 8 января, Православная Церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы


К Пресвятой Богородице обращаются и в горе, и в радости, Ее просят о здоровье, об исполнении заветных желаний, об избавлении от проблем и трудностей. Известно более восьмисот икон Богородицы. Что за праздник мы отмечаем 8 января, его традиции и историю читайте в нашей рубрике вопрос-ответ. 

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История праздника
Праздник Собора Пресвятой Богородицы корнями уходит к ранним временам Христианской Церкви. В 4 веке Епифаний Кипрский, а также святой Амвросий Медиоланский и блаженный Августин в своих поучениях на праздник Рождества Христова соединяли хвалу родившемуся Богочеловеку с хвалой родившей Его Деве.

Официальное указание на празднование Собора Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества Христова находится в 79 правиле VI Вселенского Собора.

В празднование Собора совершается память тех, кто по плоти был близок к Спасителю — Святого Иосифа Обручника, царя Давида (предка по плоти Иисуса Христа) и святого Иакова, брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа Обручника.
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Традиции праздника Собора Пресвятой Богородицы

Наши предки почитали праздник Собора Пресвятой Богородицы не меньше, чем Рождество. Особенно чтили этот день женщины. В народе верили, что если беременная женщина или ее муж, даже из-за крайней необходимости, будут работать в этот день, то у них ребенок родится с физическими недостатками.На Богородицу начинали колядовать. Женщины посещали баб-повитух, причащали их ужином, а также проводили обеды и панихиды по умершим.

Также 8 января чествуют мученика Евфимия, преподобного Константина, преподобного Евареста и иконы Божией Матери, которые называются "Трех Радостей", "Милостивая" и "Блаженное Чрево".

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Икона "Трех Радостей"

В начале 18 века один живописец привез из Италии список с иконы, изображающей Святое Семейство. Этот образ он оставил в Москве у своего родственника, священника Троицкой, на Грязях, церкви. Этот священник пожертвовал привезенный ему образ в свою приходскую церковь. Здесь икона была помещена на паперти, над входом в церковь. Икона Божией Матери "Трех радостей" прославилась чудесной помощью одной несчастной женщине.

Согласно преданию, некую знатную женщину за короткий срок постигло три тяжелых испытания. Ее мужа оклеветали и отправили в ссылку, имение отобрали, а сын ее попал в плен на войне. Женщина долго молилась Пресвятой Богородице. Однажды во сне она услышала голос, повелевающий ей найти икону "Святое Семейство" и помолиться перед ней. После долгих поисков она нашла эту икону в московской церкви Троицы на Покровке. Молитва несчастной женщины перед святой иконой была услышана, и вскоре три ее скорби обратились в три радости: мужа оправдали и возвратили из ссылки, имение отдали обратно, а сын был отпущен из плена. Отсюда и пошло наименование иконы — "Трех Радостей".

На иконе Божия Матерь изображена с Предвечным Младенцем на коленях. По правую Ее руку стоит старец Иосиф, а слева — Иоанн Предтеча, взирающие на Богомладенца с любовью.


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