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В каких местах хотят запретить курить и кому не будут продавать табак?

, ИА "Амител"
Минздрав РФ подготовил и отправил для рассмотрения в ряд министерств и ведомств новую антитабачную концепцию


Министерство здравоохранения России планирует запретить продажу табака людям, которые родились в 2015 году и позже, а также расширить список мест, в которых курение будет запрещено. Что это за инициатива, рассказываем в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

1
Это еще что за новшество?

Новую антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года, Минздрав разработал по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Как сообщают "Известия" со ссылкой на источник в Минздраве, этот документ уже разослали во многие федеральные ведомства, в том числе в Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минкультуры, ФТС.

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Один из пунктов должен запретить продавать любой табак лицам, которые родились после 2014 года, даже после того, как им исполнится 18 лет. Этот запрет может начать действовать в 2033 году. Но ограничение продажи сигарет – это лишь один из пунктов.

2
Что еще хотят ограничить?

В целом документ направлен на ужесточение отношения к курильщикам. Например, документ прописывает запрет на курение в коммуналках. А еще, если вы проживаете в обычной квартире и к вам пришел гость без этой вредной привычки, курить вам будет также нельзя. Стоит отметить, что данный пункт работает в случае, если этот человек возражает против курения.

Нельзя будет курить в подземных и надземных пешеходных переходах. Также табак будет недопустим в любом общественном транспорте, при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров. Если вы передвигаетесь на собственном автомобиле, курить еще можно, но только если в салоне нет детей.

Курить на остановках общественного транспорта хотят также запретить и на расстоянии трех метров от них. Нельзя будет курить на расстоянии трех метров и от входов в здания торговых центров.

2
И что, такими мерами Минздрав решил победить пагубную привычку?
Да, в Минздраве отмечают, если в стране удастся снизить уровень потребления табака, то следствием этого пункта может стать отсутствие его на рынке в целом. Одна из мер, которая поможет достигнуть такого результата, — невозможность приобрести табачные изделия для людей, которые на данный момент являются детьми и не употребляют табак. Логично сохранить их независимость от табака на всю жизнь, сберечь их здоровье.

Ряд экспертов считают, что эти меры чересчур суровы.

 

 


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    Комментарии

    9.01.2017 10:37
    Санёк

    Как это ребенок после 18-ти лет!?

    0  0
    9.01.2017 10:40
    - гость -

    Там написано и до 18 и после

    0  0
    9.01.2017 10:43
    Ыра

    Министерство здравоохранения России планирует запретить продажу табака людям, которые родились в 2015 году и позже

    а кто родился в 2014 году им можно прдавать?

    0  0
    9.01.2017 10:47
    - гость -

    Нормальные меры. Пиво значит нельзя пить на улице а почему курить нельзя запретить на улице. Хочешь курить кури у себя дома или в авто.

    0  0
    9.01.2017 10:49
    - гость -

    запретите автомобили от них вред больше.ИДИОТЫ

    0  0
    9.01.2017 10:51
    djusha67

    Очень интересно узнать о реальных причинах борьбы с курением, ВРАНЬЕ О ВРЕДЕ уже просто смешит....

    0  0
    9.01.2017 10:53
    - гость -

    - гость - 9 января 2017 г. 10:47

    Потом скажут, хочешь носить шорты - носи у себя дома. Нефиг развратом заниматься. )

    0  0
    9.01.2017 10:56
    - гость -

    Если бы еще законы у насм соблюдались. Вот например Редакция газеты "Вечерний Барнаул". Такое впечатление что вообще не работают. Каждые 2-3 минуты вылетают покурить. То по одному, то и всем табором сразу. Дымят прямо рядом с польездом многоквартирного дома. Рядом бегают дети, дышат этим дымом и никому до этого дела нет. Там на одних штрафах можно было казну пополнить прилично.

    0  0
    9.01.2017 10:56
    ВорошЫловский стрелок

    Хочется выразиться словами Сергея нашего Лаврова)))

    0  0
    9.01.2017 11:13
    - гость -

    Министерство здравоохранения - молодцы. Теперь стало курить не модно. Сам курил, но стаж маленький, вовремя одумался. Друзья\знакомые практически все побросали, а детям которые родились после 14 года - не продавать, в обще гениально! Хватит травить население, нам нужно здоровое общество.

    0  0
    9.01.2017 11:14
    - гость -

    Ряд экспертов считают, что эти меры чересчур суровы.

    Некоторые меры просто глупы. особенно, когда в связи с борьбой цены повышаются. Чиновники себя умными считают, а решения как примут...

    0  0
    9.01.2017 11:16
    - гость -

    также начните борьбу с алкоголиками - запрет на продажу, по паспорту, по справке из наркодиспансера...от них вреда куда больше, чем от курящих! От курения человек не становится неадекватным, буйным и т.д.

    0  0
    9.01.2017 11:16
    Палыч

    Да когда же они своими делами начнут заниматься, а не всякими глупостями? Хотят к наркоте приучить молодёжь? Или табачной мафии нам еще не хватает?

    0  0
    9.01.2017 11:18
    Истина

    Курильщики пусть курят там где их никто не видит и не дышит их поганым дымом. и после того как покурили пусть полчаса не подходят к некурящим. И да, зарплата у некурящих должна быть выше, так как мы не тратим рабочее время на перекуры!

    0  0
    9.01.2017 11:18
    - гость -

    От авто польза имеется от перевозки пассажиров до перевозки грузов. И то в ближайшие 15-20 лет будут заменены электромобилями. А от вонючих тлеющих палочек какая польза?

    0  0
    9.01.2017 11:19
    - гость -

    А курильщики в подъезде в конец забадали, надо или штраф поднимать или на принудительные работы отправлять. Ну убиваешь ты своё здоровье - твои проблемы, выходи на улице да кури. Ещё бесят курильщики в сортирах, в чём прикол ср...ть и курить, потом в вентиляцию весь дым и в соседних квартирах воняет.

    0  0
    9.01.2017 11:20
    месный

    djusha67 зарегистрированный 9 января 2017 г. 10:51 Всё чтобы ещё больше загнобить и заморочить население, создать как можно больше проблем, чтобы оно было занято их решением и не оставалось времени и сил думать о том, что творят правители и что с ними за это нужно сделать.

    1  0
    9.01.2017 11:22
    - гость -

    А курильщики в подъезде в конец забадали, надо или штраф поднимать или на принудительные работы отправлять. Ну убиваешь ты своё здоровье - твои проблемы, выходи на улице да кури.

    полностью поддерживаю. только что с улицы вернулся с перекура. p.s. а вентиляция у вас в квартире хреновая... иначе бы к вам из нее запахи не попадали)

    0  0
    9.01.2017 11:23
    - гость -

    Очень интересно узнать о реальных причинах борьбы с курением, ВРАНЬЕ О ВРЕДЕ уже просто смешит

    Давно уже не интересно.И так все понятно."Борьба" с курением,это как ни странно-примитивный до пошлости бизнес.Бизнес,на котором делают деньги гос-во,через налоги и сборы.И депутаты-лоббисты,а также передовой отряд рядовых всезапрещальщиков,среди которых немало курящих,которые по сути обычные пиаристы.И куда податься простому гражданину от такой якобы заботы? ГОСПОДА!ДОКАЗАНО/НЕ ДОКАЗАНО,ВРЕДНО/НЕ ВРЕДНО,ДАЙТЕ МНЕ ПРАВО РЕШАТЬ ЗА СЕБЯ САМОМУ!!!!!!

    И из классики немного:-Не учите меня жить!(с)Эллочка-людоедка. Ильф и Петров.

    1  0
    9.01.2017 11:24
    Палыч

    Предлагаю запретить деньги, от них всё зло, и воровство и грабежи-убийства, да и чинушам взятки не надо будет брать!

    0  0
    9.01.2017 11:37
    - гость -

    djusha67

    Очень интересно узнать о реальных причинах борьбы с курением, ВРАНЬЕ О ВРЕДЕ уже просто смешит.... =========================== Многие курильщики зарабатывают себе рак лёгких. Несколько таких среди знакомых курильщиков. А вы очевидного не хотите замечать. Что касается реальных причин борьбы с курением, может это и не забота о здоровье нации, но отрицать вред курения глупо.

    0  0
    9.01.2017 11:44
    CALIBR

    Общество, в котором нет цветовой дифференциации штанов, лишено цели. ... Вы нам желтые штаны, а мы вам ку сколько хошЬ! И попробуй только подумать, что эта хреновина - не тренклюкатор! ( с )

    0  0
    9.01.2017 11:44
    djusha67

    Батенька, до тех пор пока никто не смог раскрыть природу возникновения рака спекуляции на его теме сродни хиромантии...Курение - не более чем фактор риска, не более чем дело вкуса...Мой дед умер в 97 лет...Сигарету из зубов не выпускал...Тетя никогда не курила...Рак легких...Дядька никогда не курил - инфаркт...Сигареты должны быть из настоящего табака, а не из бумаги, пропитанной химией и все будет хорошо...

    0  0
    9.01.2017 11:45
    dereza

    если вы проживаете в обычной квартире и к вам пришел гость без этой вредной привычки, курить вам будет также нельзя, если этот человек возражает против курения.

    Не курю, но вот не пошёл бы онна, а? Скоро тр.....ся запретят в собственной спальне и ср.ть в свой горшок?!

    0  0
    9.01.2017 11:49
    djusha67

    Истина, купи себе противогаз...

    0  0
    9.01.2017 11:49
    гость

    в чём прикол ср...ть и курить

    Поср..ть без цигарки что чай без заварки)))

    0  0
    9.01.2017 11:57
    - гость -

    Бросай курить, вставай на лыжи - здоровьем будешь не обижен!

    0  0
    9.01.2017 12:04
    CALIBR

    если вы проживаете в обычной квартире и к вам пришел гость без этой вредной привычки, курить вам будет также нельзя, если этот человек возражает против курения. ++++++++++++ Английский этикет не привьётся к нашему менталитету ,господа&товарищи . У них,понимаешь ли,ходЮт по приглашению , соответственно и встречают по уважению , а вот отечественные derezЫ могут и в эротическое путешествие послать ,несмотря ни на морду лица приглашённого ,ни на его статус в родне ! И это -наше фсё и пошли они !

    0  0
    9.01.2017 12:16
    Джазатор

    Чё опять запрещают? Народ туповат сам принять решение курить или не курить? Минздрав в этой стране дармоеды больше всего известные рекламой на пачках сигарет. Больше никаких у них успехов.

    0  0
    9.01.2017 12:55
    Старый

    9.01.2017 11:44 djusha67

    старожил Сигареты должны быть из настоящего табака, а не из бумаги, пропитанной химией и все будет хорошо... ____________________________________________________________________ Такой настоящий табак был только в СССР, но его было мало и стоил он дорого по тем меркам.В войну и после неё в деревнях сажали листовой табак, сушили его, смешивали с махоркой. Сам однажды попробовал в детстве и упал в обморок. Сейчас молодёжь перешла на электронные сигареты, курит иностранную дрянь, которая не пользуется спросом за бугром. На Кубани вон тепло и почему бы там не выращивать табак хороший? Когда дружили с Кубой-они нам слали табачок.

    0  0
    9.01.2017 13:29
    месный

    Старый 9 января 2017 г. 12:55 Я в те времена курил, в СССР тоесть, с 1983 года курил гдето до 1995, потом бросил. Дак вот, СССРовские сигареты были отвратительные просто капец. Другое дело болгарские , особенно Родопи, иногда удавалось купить БТ эт ваще супер были, ну про мальборо говорить нестоит оно тогда конски стоило но было отличное. Потом перестройка и т.д. появились и кэмэл и малльборо и всякие ротманс и данхил и прочие морэ мне особо нравился светой морис - с этими уже болгарские рядом не стояли. Что сейчас продают - это вообще фигня какаято.

    0  0
    9.01.2017 13:29
    dereza

    Английский этикет не привьётся к нашему менталитету ,господа&товарищи . У них,понимаешь ли,ходЮт по приглашению , соответственно и встречают по уважению.....

    Вы эту пафосную отповедь приберегите для простых людей без сэровских закидонов, пару-тройку маршрутов Вам точно порекомендуют. По поводу уважения... Если гость уважает хозяина, то посчитает себя не вправе ломать устоявшиеся привычки последнего. Или английский этикет рекомендует со своим уставом везде соваться?)))

    0  0
    9.01.2017 13:30
    - гость -

    электронка тоже теперь подакцизная. тоже не могу никак понять, что за фигня с запретами. при этом одновременно пытаются снизить возраст уголовки за половую неприкосновенность. сдается мне, что цигарки больше пользы приносят, чем вреда. тока в меру все должно быть. а так, таки да, при подобных запретах нелегал процветает, качая денежку в чьи-то криминальные карманы. благо, постов при въезде в населенные пункты сейчас нет, вези, че хочешь. хоть мак, хоть табак

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