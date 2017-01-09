Министерство здравоохранения России планирует запретить продажу табака людям, которые родились в 2015 году и позже, а также расширить список мест, в которых курение будет запрещено. Что это за инициатива, рассказываем в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Новую антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года, Минздрав разработал по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Как сообщают "Известия" со ссылкой на источник в Минздраве, этот документ уже разослали во многие федеральные ведомства, в том числе в Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минкультуры, ФТС.
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Один из пунктов должен запретить продавать любой табак лицам, которые родились после 2014 года, даже после того, как им исполнится 18 лет. Этот запрет может начать действовать в 2033 году. Но ограничение продажи сигарет – это лишь один из пунктов.
В целом документ направлен на ужесточение отношения к курильщикам. Например, документ прописывает запрет на курение в коммуналках. А еще, если вы проживаете в обычной квартире и к вам пришел гость без этой вредной привычки, курить вам будет также нельзя. Стоит отметить, что данный пункт работает в случае, если этот человек возражает против курения.
Нельзя будет курить в подземных и надземных пешеходных переходах. Также табак будет недопустим в любом общественном транспорте, при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров. Если вы передвигаетесь на собственном автомобиле, курить еще можно, но только если в салоне нет детей.
Курить на остановках общественного транспорта хотят также запретить и на расстоянии трех метров от них. Нельзя будет курить на расстоянии трех метров и от входов в здания торговых центров.
Ряд экспертов считают, что эти меры чересчур суровы.
Комментарии
Как это ребенок после 18-ти лет!?
Там написано и до 18 и после
Министерство здравоохранения России планирует запретить продажу табака людям, которые родились в 2015 году и позже
а кто родился в 2014 году им можно прдавать?
Нормальные меры. Пиво значит нельзя пить на улице а почему курить нельзя запретить на улице. Хочешь курить кури у себя дома или в авто.
запретите автомобили от них вред больше.ИДИОТЫ
Очень интересно узнать о реальных причинах борьбы с курением, ВРАНЬЕ О ВРЕДЕ уже просто смешит....
- гость - 9 января 2017 г. 10:47
Потом скажут, хочешь носить шорты - носи у себя дома. Нефиг развратом заниматься. )
Если бы еще законы у насм соблюдались. Вот например Редакция газеты "Вечерний Барнаул". Такое впечатление что вообще не работают. Каждые 2-3 минуты вылетают покурить. То по одному, то и всем табором сразу. Дымят прямо рядом с польездом многоквартирного дома. Рядом бегают дети, дышат этим дымом и никому до этого дела нет. Там на одних штрафах можно было казну пополнить прилично.
Хочется выразиться словами Сергея нашего Лаврова)))
Министерство здравоохранения - молодцы. Теперь стало курить не модно. Сам курил, но стаж маленький, вовремя одумался. Друзья\знакомые практически все побросали, а детям которые родились после 14 года - не продавать, в обще гениально! Хватит травить население, нам нужно здоровое общество.
Ряд экспертов считают, что эти меры чересчур суровы.
Некоторые меры просто глупы. особенно, когда в связи с борьбой цены повышаются. Чиновники себя умными считают, а решения как примут...
также начните борьбу с алкоголиками - запрет на продажу, по паспорту, по справке из наркодиспансера...от них вреда куда больше, чем от курящих! От курения человек не становится неадекватным, буйным и т.д.
Да когда же они своими делами начнут заниматься, а не всякими глупостями? Хотят к наркоте приучить молодёжь? Или табачной мафии нам еще не хватает?
Курильщики пусть курят там где их никто не видит и не дышит их поганым дымом. и после того как покурили пусть полчаса не подходят к некурящим. И да, зарплата у некурящих должна быть выше, так как мы не тратим рабочее время на перекуры!
От авто польза имеется от перевозки пассажиров до перевозки грузов. И то в ближайшие 15-20 лет будут заменены электромобилями. А от вонючих тлеющих палочек какая польза?
А курильщики в подъезде в конец забадали, надо или штраф поднимать или на принудительные работы отправлять. Ну убиваешь ты своё здоровье - твои проблемы, выходи на улице да кури. Ещё бесят курильщики в сортирах, в чём прикол ср...ть и курить, потом в вентиляцию весь дым и в соседних квартирах воняет.
djusha67 зарегистрированный 9 января 2017 г. 10:51 Всё чтобы ещё больше загнобить и заморочить население, создать как можно больше проблем, чтобы оно было занято их решением и не оставалось времени и сил думать о том, что творят правители и что с ними за это нужно сделать.
А курильщики в подъезде в конец забадали, надо или штраф поднимать или на принудительные работы отправлять. Ну убиваешь ты своё здоровье - твои проблемы, выходи на улице да кури.
полностью поддерживаю. только что с улицы вернулся с перекура. p.s. а вентиляция у вас в квартире хреновая... иначе бы к вам из нее запахи не попадали)
Очень интересно узнать о реальных причинах борьбы с курением, ВРАНЬЕ О ВРЕДЕ уже просто смешит
Давно уже не интересно.И так все понятно."Борьба" с курением,это как ни странно-примитивный до пошлости бизнес.Бизнес,на котором делают деньги гос-во,через налоги и сборы.И депутаты-лоббисты,а также передовой отряд рядовых всезапрещальщиков,среди которых немало курящих,которые по сути обычные пиаристы.И куда податься простому гражданину от такой якобы заботы? ГОСПОДА!ДОКАЗАНО/НЕ ДОКАЗАНО,ВРЕДНО/НЕ ВРЕДНО,ДАЙТЕ МНЕ ПРАВО РЕШАТЬ ЗА СЕБЯ САМОМУ!!!!!!
И из классики немного:-Не учите меня жить!(с)Эллочка-людоедка. Ильф и Петров.
Предлагаю запретить деньги, от них всё зло, и воровство и грабежи-убийства, да и чинушам взятки не надо будет брать!
djusha67
Очень интересно узнать о реальных причинах борьбы с курением, ВРАНЬЕ О ВРЕДЕ уже просто смешит.... =========================== Многие курильщики зарабатывают себе рак лёгких. Несколько таких среди знакомых курильщиков. А вы очевидного не хотите замечать. Что касается реальных причин борьбы с курением, может это и не забота о здоровье нации, но отрицать вред курения глупо.
Общество, в котором нет цветовой дифференциации штанов, лишено цели. ... Вы нам желтые штаны, а мы вам ку сколько хошЬ! И попробуй только подумать, что эта хреновина - не тренклюкатор! ( с )
Батенька, до тех пор пока никто не смог раскрыть природу возникновения рака спекуляции на его теме сродни хиромантии...Курение - не более чем фактор риска, не более чем дело вкуса...Мой дед умер в 97 лет...Сигарету из зубов не выпускал...Тетя никогда не курила...Рак легких...Дядька никогда не курил - инфаркт...Сигареты должны быть из настоящего табака, а не из бумаги, пропитанной химией и все будет хорошо...
если вы проживаете в обычной квартире и к вам пришел гость без этой вредной привычки, курить вам будет также нельзя, если этот человек возражает против курения.
Не курю, но вот не пошёл бы онна, а? Скоро тр.....ся запретят в собственной спальне и ср.ть в свой горшок?!
Истина, купи себе противогаз...
в чём прикол ср...ть и курить
Поср..ть без цигарки что чай без заварки)))
Бросай курить, вставай на лыжи - здоровьем будешь не обижен!
если вы проживаете в обычной квартире и к вам пришел гость без этой вредной привычки, курить вам будет также нельзя, если этот человек возражает против курения. ++++++++++++ Английский этикет не привьётся к нашему менталитету ,господа&товарищи . У них,понимаешь ли,ходЮт по приглашению , соответственно и встречают по уважению , а вот отечественные derezЫ могут и в эротическое путешествие послать ,несмотря ни на морду лица приглашённого ,ни на его статус в родне ! И это -наше фсё и пошли они !
Чё опять запрещают? Народ туповат сам принять решение курить или не курить? Минздрав в этой стране дармоеды больше всего известные рекламой на пачках сигарет. Больше никаких у них успехов.
9.01.2017 11:44 djusha67
старожил Сигареты должны быть из настоящего табака, а не из бумаги, пропитанной химией и все будет хорошо... ____________________________________________________________________ Такой настоящий табак был только в СССР, но его было мало и стоил он дорого по тем меркам.В войну и после неё в деревнях сажали листовой табак, сушили его, смешивали с махоркой. Сам однажды попробовал в детстве и упал в обморок. Сейчас молодёжь перешла на электронные сигареты, курит иностранную дрянь, которая не пользуется спросом за бугром. На Кубани вон тепло и почему бы там не выращивать табак хороший? Когда дружили с Кубой-они нам слали табачок.
Старый 9 января 2017 г. 12:55 Я в те времена курил, в СССР тоесть, с 1983 года курил гдето до 1995, потом бросил. Дак вот, СССРовские сигареты были отвратительные просто капец. Другое дело болгарские , особенно Родопи, иногда удавалось купить БТ эт ваще супер были, ну про мальборо говорить нестоит оно тогда конски стоило но было отличное. Потом перестройка и т.д. появились и кэмэл и малльборо и всякие ротманс и данхил и прочие морэ мне особо нравился светой морис - с этими уже болгарские рядом не стояли. Что сейчас продают - это вообще фигня какаято.
Английский этикет не привьётся к нашему менталитету ,господа&товарищи . У них,понимаешь ли,ходЮт по приглашению , соответственно и встречают по уважению.....
Вы эту пафосную отповедь приберегите для простых людей без сэровских закидонов, пару-тройку маршрутов Вам точно порекомендуют. По поводу уважения... Если гость уважает хозяина, то посчитает себя не вправе ломать устоявшиеся привычки последнего. Или английский этикет рекомендует со своим уставом везде соваться?)))
электронка тоже теперь подакцизная. тоже не могу никак понять, что за фигня с запретами. при этом одновременно пытаются снизить возраст уголовки за половую неприкосновенность. сдается мне, что цигарки больше пользы приносят, чем вреда. тока в меру все должно быть. а так, таки да, при подобных запретах нелегал процветает, качая денежку в чьи-то криминальные карманы. благо, постов при въезде в населенные пункты сейчас нет, вези, че хочешь. хоть мак, хоть табак