Ближайшие сутки весь Алтайский край будет находиться во власти снегопада. Порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду, по югу они усилятся до 22 метров в секунду. Местами поднимется метель.
"С прохождением холодного фронта в ночь на 10 января температура воздуха пойдет на понижение. Столбики термометров покажут -18...-23, местами по северу -25...-30 градусов, по югу -10...-15. Днем во вторник в регионе ожидается -12...-17 градусов, в южных районах -4...-9 градусов", – сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
Снегопад прогнозируется во все дни рабочей недели. Он стихнет лишь в среду и в ночь на четверг. Ветер будет слабой и умеренной интенсивности. Но опасных погодных явлений не предвидится.
Начиная со среды и до конца недели в северных районах прогнозируют по ночам от -5 до -25 градусов. Днем температурный режим будет более стабильным – минус 13-18 градусов. В южных районах ночью -10...-15 градусов. Днем -5...-10
В четверг Алтайский край попадет в теплый сектор циклона, и с ним температура воздуха пойдет на повышение. Потеплеет на 5-7 градусов как днем, так и ночью. В пятницу все вернется на круги своя и вновь похолодает.
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