О чем фильм?

Фильм рассказывает историю любви, которая происходит в период Боснийской войны, но, конечно, такое куцее описание вряд ли даст полное представление о том, что снял Кустурица. Будет и война, правда, ей отведено не центральное значение, и любовный треугольник, и удивительно красивая природа, а еще чудеса, ведь фильм, как значится в трейлере, основан на реальных событиях и бурных фантазиях.

По признанию режиссера, это женский фильм, в котором больше мира, чем войны.

"Женщины показывают силу, которая у них есть, а мы, мужчины, просто время от времени помогаем им добиваться каких-то вещей. Война есть в одной из финальных сцен, а в остальное время у меня в фильме только атмосфера войны. Я не показываю героев, которые сражаются. Мой герой просто возит молоко на поле боя. И это символично, ведь молоко само по себе библейский символ. Каждый раз, когда он едет по своей дороге на линию фронта и возвращается в деревню, он на святом пути", – рассказал Кустурица КиноПоиску.