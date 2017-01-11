Среда, 11 Январь, 16:08

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,95
€ 63,54
Brent
$ 50,5
-7°
Обь
60см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год – 2017 Законы–2017Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Вопрос дня



Любовь, война и Моника Белуччи: о чем фильм "По млечному пути"?

, ИА "Амител"
Что предстоит увидеть зрителям на показе нового фильма Эмира Кустурицы?


Новая и долгожданная картина неподражаемого Эмира Кустурицы (мастер молчал 8 лет) "По млечному пути" выйдет в прокат уже 12 января. Мировая общественность увидела это кино еще на Венецианском фестивале, где его номинировали на "Золотого льва" как лучший фильм. О чем эта лента, кто в ней снимается и чем удивит режиссер своих поклонников, разбирался корреспондент Amic.ru.

1
О чем фильм?

Фильм рассказывает историю любви, которая происходит в период Боснийской войны, но, конечно, такое куцее описание вряд ли даст полное представление о том, что снял Кустурица. Будет и война, правда, ей отведено не центральное значение, и любовный треугольник, и удивительно красивая природа, а еще чудеса, ведь фильм, как значится в трейлере, основан на реальных событиях и бурных фантазиях.

По признанию режиссера, это женский фильм, в котором больше мира, чем войны.

"Женщины показывают силу, которая у них есть, а мы, мужчины, просто время от времени помогаем им добиваться каких-то вещей. Война есть в одной из финальных сцен, а в остальное время у меня в фильме только атмосфера войны. Я не показываю героев, которые сражаются. Мой герой просто возит молоко на поле боя. И это символично, ведь молоко само по себе библейский символ. Каждый раз, когда он едет по своей дороге на линию фронта и возвращается в деревню, он на святом пути", – рассказал Кустурица КиноПоиску.

2
Кто снялся в фильме?
Главные роли в картине "По млечному пути" играют Моника Белуччи, которая в представлении явно не нуждается, и лично Эмир Кустурица. Компанию им составят Мики Манойлович, которого любители творчества режиссера видели в "Андеграунде", и Слобода Мичалович. А еще в фильме будет очень много разнообразных животных, причем настоящих, а не нарисованных.

 

    Автор:
    Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    < январь 2017  
    пн вт ср чт пт сб вс
                      1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31               
    16:04
    Семь машин пострадали после обрушения крыши ангара в Новосибирске 0
    15:52
    Правда ли, что у россиян за долги будут забирать единственное жилье? 2
    15:43
    Спасатели предупреждают жителей Алтайского края о непогоде 0
    15:35
    20 млн рублей украли в новогодние праздники из "Булгарбанка" в Москве 0
    15:23
    Губернатор Донецкой области запретил своим подчиненным говорить по-русски 6
    15:15
    Работник Барнаульского молочного комбината получил деньги за ожоги 0
    15:03
    Спикер АКЗС назвал недопустимым кулуарное принятие генплана Барнаула 4
    14:50
    Любовь, война и Моника Белуччи: о чем фильм "По млечному пути"? 0
    14:35
    Бешеная лошадь в Челябинске сбросила наездника и кинулась под троллейбус 7
    14:24
    Когда будет китайский Новый год в 2017-м и как его принято праздновать? 1
    14:18
    Мэрия перенесла все публичные слушания по генеральному плану Барнаула 11
    14:07
    Бийская полиция поймала женщину, оформлявшую кредиты на горожан через сеть 2
    13:51
    Мужчина толкнул своего друга во время ссоры под поезд метро в Петербурге 9
    13:37
    "День сибирского валенка" пройдет в Барнауле 14 января 4
    13:21
    Слушания по генплану перенесли в Барнауле после аншлага в ДК "Центральный" 7
    13:14
    Строительство "Галактики" в Барнауле хотят приостановить из-за обрушения 13
    13:03
    Игру Pokemon Go запретили в Китае 0
    12:52
    Двое барнаульцев получили срок за ограбление ломбарда 14
    12:36
    Барнаульцев пугают смертельно опасными мандаринами 12
    12:23
    Эпидемию гриппа и ОРВИ в Алтайском крае ожидают к концу января 0
    12:16
    Лей по полной: барнаульцы перед Новым годом не экономили воду 11
    12:02
    Обрушившийся "Ашан" в Барнауле был спроектирован с нарушениями – экспертиза 28
    11:50
    СКР арестовал имущество Улюкаева на 564 млн рублей 15
    11:32
    Что такое старый Новый год и почему мы его празднуем? 23
    11:24
    Власти Барнаула надеются на нового арендатора кинотеатра "Родина" 25
    11:13
    Россия и Китай не могут сравниться по влиянию с США – Обама 86
    11:03
    Мутко посоветовал NADO собирать мочу и не вмешиваться в политику 8
    10:51
    Движение на площади Сахарова в Барнауле планируют открыть к 16 января 3
    10:42
    Говори спасибо. Смотрим, как животные учат людей быть вежливыми 0
    10:33
    Столичный балет IVEX покажет барнаульцам невероятное танцевальное шоу 0
    10:26
    Мюзикл "Ла-Ла Ленд" номинировали в 11 категориях на премию BAFTA 1
    10:15
    Андрей Геттих не попал в Минстрой Алтайского края 0
    10:04
    Родные погибших в терактах в Европе обвинили Twitter в пособничестве 2
    09:49
    Масло, молоко и морепродукты подорожали больше всего в 2016 году – Росстат 4
    09:36
    Вячеслав Франк: что известно о новом первом заме сити-менеджера Барнаула? 11
    09:28
    Пенсионер из Алтайского края перечислил мошенникам 19 тысяч рублей 3
    09:14
    Свидетелей ночного наезда на пешехода разыскивает полиция в Барнауле 7
    09:09
    Кадыров о Сталине: "Будь он вечно проклят!" 67
    09:00
    Детская питьевая вода: какую воду выбрать для своего ребенка 0
    08:50
    Новые страшные картинки появятся на пачках сигарет этой весной 16
    08:33
    СNN: Трампу поведали о компрометирующем досье, собранном в России 10
    08:16
    Пять человек погибли в ДТП с машиной скорой помощи на Сахалине 0
    08:00
    "НТЦ Галэкс" подтвердил статус интегратора продуктов "МойОфис" 0
    07:36
    Как ты нам дорог: сколько будет стоить бензин в 2017 году? 36
    07:04
    Гипермаркет "Прораб" в Барнауле подешевел до 160 млн рублей. Фото 54
    06:32
    Прощание с "Родиной": что известно о старейшем кинотеатре Барнаула? 8
    06:01
    До свидания, сказка: на площади Сахарова начали демонтажные работы. Фото 32
    05:06
    Потепление до 0 градусов ожидают в Алтайском крае 11 января 0
    01:03
    Молния МакКуин вернулся в новом трейлере мультфильма "Тачки 3" 0
    00:07
    В последний раз на сцене: "Смысловые галлюцинации" дают прощальный концерт 1

    © 1999 — 2017, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.