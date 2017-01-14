День почитания преподобного Серафима Саровского считается одним из любимых православных праздников. За что верующие так любят этого чудотворца и как он получил дар предвидения и исцеления, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

В возрасте семи лет мальчик упал с колокольни строящегося храма, но чудесным образом выжил. В юном возрасте Прохор тяжело заболел. В один из дней ему во сне явилась Богородица, которая пообещала избавить его от недуга. Прохор рассказал об этом матери. Женщина вынесла ребенка из дома во время Крестного хода, когда мимо их дома пронесли икону Знамения Пресвятой Богородицы. После приложения к иконе он выздоровел.

Прохор Мошнин родился 19 июля 1754 года (по некоторым данным, в 1754 году) в семье богатого купца Исидора Мошнина. Его отец был человеком верующим и в конце жизни начал постройку собора в Курске, но умер, не успев завершить начатое строительство. После его смерти это дело продолжила мать Прохора Агафья.

Уже живя в монастыре, Серафим заболел водянкой и был при смерти. И вновь к нему явилась Богородица. Со словами "сей – нашего рода" она коснулась жезлом его бедра, откуда вытекла вся вода. Всего Божия Матерь являлась ему тринадцать раз, однажды при свидетельнице. Люди неоднократно видели, как он шел, не касаясь ногами земли.

Прохор твердо решил посвятить свою жизнь Богу и уйти в монастырь. Мать благословила его на иноческий путь медным крестом, который он всю жизнь носил на груди. Прохор с паломниками пешком преодолел путь из Курска в Киев на поклонение святым Киево‑Печерской лавры. Схимонах старец Досифей, которого посетил Прохор в лавре, благословил его идти в Саровскую пустынь. Там Прохор должен был принять послушание и постриг. В конце ноября 1778 года он прибыл в Саровский монастырь, настоятелем которого был старец Пахомий. Тут он стал послушником у старца Иосифа и спустя восемь лет принял монашество. Имя Серафим Саровский было дано ему после пострига. Затем монах был посвящён в иеродиаконы, а затем рукоположен в иеромонахи.

3

Испытание веры

В 1794 году он стал жить в одиночестве в лесу, его келья находилась в пяти километрах от монастыря. Серафим испытывал себя тем, что мало спал, носил одну и ту же одежду круглый год, много постился, ежедневно молился.

На протяжении нескольких лет аскет питался только травой. Позднее тысячу дней и тысячу ночей Серафим провел в подвиге столпничества на каменном валуне. Некоторые из приходивших к нему за духовным советом видели огромного медведя, которого преподобный кормил хлебом с рук. Согласно житию святого, Бог вознаградил его даром исцеления.

В 1807 году Серафим Саровский принял обет молчания на три года. В 1810 году вернулся в монастырь, но ушёл в затвор до 1825 года. После окончания затвора принимал мирян, помогая им исцелиться от разных недугов. Были среди его посетителей и знатные особы, в том числе государь Александр I.

Ко всем приходящим к нему Серафим Саровский обращался со словами "Радость моя!", в любое время года приветствовал словами "Христос воскресе!". Он был основателем и постоянным покровителем Дивеевской женской обители.

15 января 1833 года преподобный Серафим Саровский скончался в своей келии во время коленопреклоненной молитвы перед иконой Божией Матери.1 августа (по новому стилю) 1903 года Серафим Саровский был канонизирован. Нетленные мощи преподобного с большими почестями были открыты и помещены в специально приготовленную раку.