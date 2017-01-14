И это главная причина?

Ну... по подсчетам экономистов увеличение акцизов на алкоголь, табачную продукцию, должно принести в федеральный бюджет дополнительно 430 млрд рублей в 2017 году, 345 млрд — в 2018-м и 487 млрд — в 2019-м, всего — 1,26 трлн.

Напомним, речь идет об официальной минимальной цене на водку, ниже которой продавать ее в магазинах нельзя. Планка устанавливается, в частности, для того, чтобы не допустить появление на прилавках магазинов дешевых фальсификатов в условиях повышения себестоимости производства легального алкоголя.

С 1 января вырастут акцизы на шампанское, изготовленное из импортного сырья – до 36 рублей за литр. Изначально ставки акциза планировали поднять и на отечественную продукцию, но в итоге от этой идеи законодатели отказались. Ставки на шампанское из российского винограда вырастут лишь на 1 рубль – до 14 рублей.