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Вопрос дня



Насколько в России подорожает водка?

, ИА "Амител"
Почему предлагается сделать крепкий алкоголь дороже и когда цены пойдут вверх?


С 1 января в России выросли ставки акцизов на алкоголь. Уже в ближайшие месяцы в нашей стране подорожает водка, шампанское и другие виды алкогольной продукции. Разбираемся вместе с ИА "Амител" , насколько дороже россиянам обойдется зелье зеленого змия.

1
Насколько подорожает водка в России?
В приказе Минфина, размещенном на портале раскрытия информации госорганами указано, что минимальная цена на водку повысится до 219 рублей за поллитровую бутылку. Сейчас ее стоимость 190 рублей. В результате, рост составит 15 процентов.
2
Какие алкогольные напитки еще подорожают, кроме водки?
На самом деле, подорожание коснется многих видов крепкого алкоголя. Речь идет о напитках с содержанием спирта от 28 %.
3
Каких напитков не коснется подорожание?
В список исключений вошли бренди, коньяк и другие виды алкоголя, которые были бы сделаны из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов.
4
Почему решено поднять цену на алкоголь?
Как отмечается в пояснительной записке к документу, на это имеются объективные причины, среди которых, как мы уже говорили — рост акцизов, тарифов на электричество, а также инфляция. Добавьте сюда и прочие растущие затраты — аренда помещений, зарплата сотрудникам, налоги и даже рекламные компании.
5
Почему цены на водку вырастут сильнее, чем на вина?
Прямо об этом не сообщается, но ранее в интервью "Российской газете" директор Института демографии НИУ ВШЭ профессор Анатолий Вишневский отмечал, что якобы проблемы с пьянством в России вызваны тем, что наши сограждане предпочитают пить крепкие напитки,а вот на Западе легкие: вино или пиво. Так вот, по мнению Вишневского, рост цен на крепкий алкоголь мог бы "переориентировать" россиян на более легкие напитки.
6
И это главная причина?

Ну... по подсчетам экономистов увеличение акцизов на алкоголь, табачную продукцию, должно принести в федеральный бюджет дополнительно 430 млрд рублей в 2017 году, 345 млрд — в 2018-м и 487 млрд — в 2019-м, всего — 1,26 трлн.

Напомним, речь идет об официальной минимальной цене на водку, ниже которой продавать ее в магазинах нельзя. Планка устанавливается, в частности, для того, чтобы не допустить появление на прилавках магазинов дешевых фальсификатов в условиях повышения себестоимости производства легального алкоголя.

С 1 января вырастут акцизы на шампанское, изготовленное из импортного сырья – до 36 рублей за литр. Изначально ставки акциза планировали поднять и на отечественную продукцию, но в итоге от этой идеи законодатели отказались. Ставки на шампанское из российского винограда вырастут лишь на 1 рубль – до 14 рублей.

7
Когда же водка уже подорожает?
Этот вопрос еще решается. Но эксперты уверяют, что новые цены на водку и другой крепкий алкоголь потребители увидят не раньше марта. А до этого времени якобы производители будут распродавать старые запасы по "старым" ценам. Однако, учитывая, что в России не всегда все идет по плану, готовится нужно ко всему.
8
Как менялась цена на водку в России в последние 10 лет?

Практика установления минимальной цены на алкоголь крепче 28% идет с 2009 года для борьбы с контрафактом. В 2014 году минимальную розничную цену на полулитровую бутылку водки повышали дважды. Сначала до 199 рублей, а затем до 220 рублей.

Но в 2015 году президент Владимир Путин заявил, что такие высокие цены на алкоголь провоцируют многочисленные отравления из-за употребления некачественного алкоголя. После этого расценки были снижены на 35 рублей. Полулитровая бутылка стала стоить 185 рублей.

В следующий раз ценники в магазинах на водку меняли 13 июня 2016 года. В начале лета она стоила 185 рублей, а после этой даты цена поднялась до 190 рублей. Теперь она вновь дорожает.


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    Комментарии

    14.01.2017 07:51
    CALIBR

    "Жидкая валюта" имеет устойчивый рост при падении спроса. Ру.банок может смело конкурировать стекломоем "Белые росы",нивелируя спрос и предложение ,решая демографическую проблему в пользу наших исторических оппонентов,ибо благодаря вопреки...

    0  0
    14.01.2017 08:03
    - гость -

    думаю, что "подорожать" надо до ноября, ибо в день Революции быдло должно быть трезвое!

    0  0
    14.01.2017 08:09
    - гость -

    CALIBR зарегистрированный 14 января 2017 г. 07:51

    И в чем твой мегасарказм? Нормальной водки и в прошлом году дешевле 219 р было не купить. Хотя зачем я это говорю спесиалисту по молоку и боярышникам?

    0  0
    14.01.2017 08:16
    Сосед

    Элитный дом на ул. Партизанская 92 уже скоро сутки сидит без электроэнергии. Друзья просят помочь.

    0  0
    14.01.2017 08:39
    Сталинский Сокол

    14.01.2017 08:03

    - гость -

    думаю, что "подорожать" надо до ноября, ибо в день Революции быдло должно быть трезвое!++++++ А ты себя к какому отстойнику относишь? Я так полагаю что ты из тех, кого называют хвостом у дойной коровы. Хаваешь все сразу. И первое, и второе.

    0  0
    14.01.2017 09:00
    CALIBR

    08:09 Скорей всего до прошлого года ты у Агафьи Лыковой гостевал , потому как не так давно твоя "нормальная" (бюджетная) стоила в пределах 90 рЫ.

    0  0
    14.01.2017 09:09
    недострелённому 8:39

    я из тех, кто "хватает и ртом и ..."! А ты?

    0  0
    14.01.2017 09:28
    - гость -

    CALIBR зарегистрированный 14 января 2017 г. 09:00

    Это при Буще? Так тогда и трава была зеленее и некоторые еще не пользовались ночным горшком.

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