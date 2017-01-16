Финальный эпизод четвертого сезона британского сериала "Шерлок", премьера которого состоялась в полночь с 15 на 16 января, просочился в сеть. Рассказываем, в чем причина скандала и при чем здесь Владимир Путин.
Еще в середине воскресенья, 15 января, стало известно, что файл с серией попал в сеть в официальном дубляже Первого канала.
На данном телеканале должна была состояться мировая премьера эпизода, который в России покажут спустя несколько минут после официальной британской премьеры. Утечка могла состояться из онлайн-сервиса Первого канала, где серии появляются сразу после выхода в эфир. Таким образом, возникла вероятность, что все события эпизода под названием "Последнее дело Шерлока" моментально утекут в интернет и зрители узнают раньше времени, чем закончится четвертый сезон популярного сериала.
Надо отметить, что авторы "Шерлока" не впали в истерику и отреагировали на произошедшее довольно сдержанно. В официальном твиттере сериала спустя несколько часов после "утечки" появились сообщения, где авторы обратились к россиянам с просьбой не тиражировать незаконно выложенную версию, уже переведенную на русский язык.
"Русская версия "Шерлока" попала в интернет раньше времени, пожалуйста, не распространяйте ее", – заявила об утечке и продюсер фильма Сью Верчью.
К счастью, да. Несмотря на все опасения, что новая серия будет показана только через несколько часов, в интернете было сложно нарваться на спойлеров. Так, социальная сеть "ВКонтакте" стала предупреждать своих пользователей в новостной ленте о спойлерах в финальном эпизоде четвертого сезона британского сериала "Шерлок".
При просмотре ленты перед любой записью, в которой упоминается слово "Шерлок", автоматически появляется надпись: "Спойлеры: Шерлок". Тем не менее сама запись все равно доступна для просмотра. В целом, как отмечают поклонники, многие из них предпочли дождаться премьеры серии на Первом канале и не скачивать ее раньше времени. Даже в популярных сообществах, посвященных сериалу "Шерлок" во "ВКонтакте", не публиковались все слухи относительно событий заключительной серии.
Пока непонятно. Сложно даже подсчитать, сколько людей решило скачать нелегальную версию раньше времени. Тем не менее доля телесмотрения первой серии четвертого сезона сериала "Шерлок" в России стала самой низкой с 2012 года.
Так, среднее количество телезрителей премьерного эпизода "Шесть Тэтчер", премьера которого состоялась 1 января на Первом канале, от общей численности российских телезрителей в данный момент составило 14,2%. Для сравнения, доля телепросмотра спецвыпуска 2016 года "Безобразная невеста" составила 18,5%, а рейтинг — 3,7%.
Любопытно, что в социальных сетях начался стихийный флешмоб, связанный с утечкой новой серии "Шерлока" в русскоязычной озвучке. Участники флешмоба в шутку обвиняют "русских хакеров" в краже эпизода.
"Как началась третья мировая война? 14 января, за день до премьеры, Россия слила "Последнее дело", — пошутил один из пользователей соцсетей.
Многие пользователи с иронией отметили, что за "кражу" серии ответственен лично Владимир Путин и Кремль.
О том, чем запомнился четвертый сезон "Шерлока", читайте на нашем сайте уже в ближайшее время.
Комментарии
Давным-давно в армии крыли плоскую крышу казармы, и вместо ненайденной соляры разбавили гудрон в бочке на костре мазутом. Мазут сперли из котельной. Полный эффект огнетушителя. А потом эту пенистую массу надо было убрать, так она и через слой земли пенилась. Мораль- дрянь лучше не воровать. Сначала не украдешь, потом не избавишься.
Заголовок напомнил финальную фразу из известного анекдота: "А если кто-то будет мухлевать, буду бить по наглой рыжей морде!".
гостю в 16:15 зачет!!! улыбнуло!))))
Интересно, а лостфильмовский перевод будет, или нет?