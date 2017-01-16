Как серия "Последнее дело Шерлока" просочилась в сеть?

Еще в середине воскресенья, 15 января, стало известно, что файл с серией попал в сеть в официальном дубляже Первого канала.

На данном телеканале должна была состояться мировая премьера эпизода, который в России покажут спустя несколько минут после официальной британской премьеры. Утечка могла состояться из онлайн-сервиса Первого канала, где серии появляются сразу после выхода в эфир. Таким образом, возникла вероятность, что все события эпизода под названием "Последнее дело Шерлока" моментально утекут в интернет и зрители узнают раньше времени, чем закончится четвертый сезон популярного сериала.

Надо отметить, что авторы "Шерлока" не впали в истерику и отреагировали на произошедшее довольно сдержанно. В официальном твиттере сериала спустя несколько часов после "утечки" появились сообщения, где авторы обратились к россиянам с просьбой не тиражировать незаконно выложенную версию, уже переведенную на русский язык.

"Русская версия "Шерлока" попала в интернет раньше времени, пожалуйста, не распространяйте ее", – заявила об утечке и продюсер фильма Сью Верчью.