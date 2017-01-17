Чиновников, в том числе и мэров, предложили привлекать к административной ответственности и даже сажать под административный арест. Что это за инициатива, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

1 За что мэров предлагают сажать под административный арест? С этой инициативой выступил Совет по правам человека при президенте (СПЧ). Бороться таким способом с чиновниками предлагают, чтобы прекратить регулярные отказы в обеспечении детей-сирот жильем, которое положено им по закону.



Представители СПЧ намерены рекомендовать правоохранителям такие кардинальные меры. Только в российской столице за последние два года в судах было оспорено более 90 решений комиссии по обеспечению жильем сирот. Эксперты отмечают, что случаев беззакония значительно больше, просто далеко не все сироты жалуются.



К сожалению, эта тенденция характерна для всей страны. Порой ребят пытаются вернуть в квартиры, где живут их родители, лишенные родительских прав, туда, где не соблюдаются установленные законодательством нормы жилой площади или где проживают посторонние люди, не являющиеся членами семьи.

2 Когда эта мера начнет работать?



По сути, чиновников действительно по закону можно привлекать за необоснованные решения об отказе в предоставлении жилья к административной ответственности.



"И за нарушения закона, и за неисполнение решений судов законодательство вполне позволяет сажать чиновников под административный арест. Я считаю, что иногда есть основания привлекать их и к уголовной ответственности. Порой в их действиях можно найти состав преступления", – заявил газете член СПЧ Евгений Бобров. Пока нет конкретного ответа на этот вопрос. Известно, что представители СПЧ обсудят детально этот вопрос на февральском рабочем совещании с участием представителей Генпрокуратуры, Следственного комитета, Минобразования, Минэкономразвития и столичных чиновников, сообщают " Известия ".По сути, чиновников действительно по закону можно привлекать за необоснованные решения об отказе в предоставлении жилья к административной ответственности."И за нарушения закона, и за неисполнение решений судов законодательство вполне позволяет сажать чиновников под административный арест. Я считаю, что иногда есть основания привлекать их и к уголовной ответственности. Порой в их действиях можно найти состав преступления", – заявил газете член СПЧ Евгений Бобров.

Напомним, законодательством в России предусмотрен льготный порядок получения жилья детьми, оставшимися без попечения родителей, сиротами и совершеннолетними до достижения ими 23 лет.