Чиновников, в том числе и мэров, предложили привлекать к административной ответственности и даже сажать под административный арест. Что это за инициатива, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Представители СПЧ намерены рекомендовать правоохранителям такие кардинальные меры. Только в российской столице за последние два года в судах было оспорено более 90 решений комиссии по обеспечению жильем сирот. Эксперты отмечают, что случаев беззакония значительно больше, просто далеко не все сироты жалуются.
К сожалению, эта тенденция характерна для всей страны. Порой ребят пытаются вернуть в квартиры, где живут их родители, лишенные родительских прав, туда, где не соблюдаются установленные законодательством нормы жилой площади или где проживают посторонние люди, не являющиеся членами семьи.
По сути, чиновников действительно по закону можно привлекать за необоснованные решения об отказе в предоставлении жилья к административной ответственности.
"И за нарушения закона, и за неисполнение решений судов законодательство вполне позволяет сажать чиновников под административный арест. Я считаю, что иногда есть основания привлекать их и к уголовной ответственности. Порой в их действиях можно найти состав преступления", – заявил газете член СПЧ Евгений Бобров.
Напомним, законодательством в России предусмотрен льготный порядок получения жилья детьми, оставшимися без попечения родителей, сиротами и совершеннолетними до достижения ими 23 лет.
Комментарии
тогда они оттуда не выйдут никогда