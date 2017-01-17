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Что такое Давосский форум и кто на нем представит Россию?

, ИА "Амител"
Президент Владимир Путин приезжал на него только один раз — в 2009 году


Сессия Всемирного экономического форума в 47-й раз пройдет в швейцарском Давосе. На этот раз она состоится с 17 по 20 января. В этом году ожидается порядка трех тысяч делегатов, среди которых будут президенты, главы правительств и другие высокопоставленные лица. Что такое Давосский форум, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое Давосский форум?

Давосский, он же Всемирный экономический форум традиционно проводится в швейцарских Альпах. Это неправительственная организация, которая организовывает ежегодные встречи бизнесменов, политических лидеров и общественных деятелей со всего мира для обсуждения важнейших проблем. Это могут быть вопросы экономики, здравоохранения, политики и др.

В рамках ВЭФ тут проходят семинары, пленарные заседания, круглые столы и встречи. При этом отличительной чертой Давоса считается неформальная обстановка и отсутствие резолюций и протоколов.  

Основателем и руководителем ВЭФ является профессор Клаус Шваб. В организацию входит более тысячи крупных компаний со всего мира. Штаб-квартира ВЭФ находится в Женеве.

2
Когда он появился?

Впервые форум состоялся в 1971 году. На его первых встречах бизнесмены обсуждали исключительно вопросы менеджмента, но в дальнейшем список тем стал значительно шире. Уже спустя три года в Давос стали приглашать политических лидеров.

До 1987 года этот симпозиум именовали Европейским форумом менеджмента. Впоследствии он получил название Всемирного экономического форума.

3
Принимает ли в нем участие Россия?

Делегация СССР впервые приехала в Давос в 1987 году, Россия принимает участие в форуме с 1992 года. Но уже несколько лет подряд высшее политическое руководство нашей страны не приезжает в Давос. Президент Владимир Путин приезжал на Давосский форум только один раз — в 2009 году. Дмитрий Медведев возглавлял российскую делегацию трижды: в статусе первого вице-премьера, затем президента, а последний раз как премьер-министр. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на январский форум в Альпы Путин не поедет. Представлять Россию на этом мероприятии будет первый вице-премьер Игорь Шувалов. Также в делегацию вошел новый министр экономики Максим Орешкин, вице-премьер Ольга Голодец. Российский бизнес на форуме представят Вагит Алекперов, Герман Греф, Олег Дерипаска, Андрей Костин, Леонид Михельсон, Анатолий Чубайс и другие.

Сбербанк и "ВТБ Капитал" проведут в Давосе традиционные деловые завтраки.

 

 

 


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    17.01.2017 13:53
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