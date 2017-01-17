Что такое Давосский форум?

Давосский, он же Всемирный экономический форум традиционно проводится в швейцарских Альпах. Это неправительственная организация, которая организовывает ежегодные встречи бизнесменов, политических лидеров и общественных деятелей со всего мира для обсуждения важнейших проблем. Это могут быть вопросы экономики, здравоохранения, политики и др.

В рамках ВЭФ тут проходят семинары, пленарные заседания, круглые столы и встречи. При этом отличительной чертой Давоса считается неформальная обстановка и отсутствие резолюций и протоколов.

Основателем и руководителем ВЭФ является профессор Клаус Шваб. В организацию входит более тысячи крупных компаний со всего мира. Штаб-квартира ВЭФ находится в Женеве.