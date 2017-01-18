Как предлагают наказывать лихачей?

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству выступит с рекомендацией перед депутатами о введении штрафа в пять тысяч рублей за опасное вождение. Эта мера воздействия на лихачей будет рассмотрена 19 января в первом чтении.

Напомним, в ноябре 2016 года с предложением внести поправки в КоАп и установить пятитысячный штраф для агрессивных водителей выступило и правительство. В пояснительной записке авторы подчеркнули, что опасное вождение лишает других участников движения "возможности спрогнозировать дальнейшее поведение такого водителя и адекватно среагировать на него во избежание создания аварийной ситуации".

Ко второму чтению комитет Госдумы по госстроительству и законодательству намерен выступить с инициативой ввести норму о лишении водительских прав на срок до двух лет за повторное нарушение. Также среди возможных вариантов наказания рассматриваются обязательные работы и административный арест. Они будут предусмотрены для тех, кто попадется на "опасном вождении" в течение года с момента совершения первого нарушения.