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Что такое "опасное вождение" и как за него хотят штрафовать водителей?

, ИА "Амител"
В Госдуме готовят поправки, ужесточающие ответственность для лихачей на дорогах


Термин "опасное вождение" появился в новой редакции Правил дорожного движения летом 2016 года. Но размер штрафа за такое нарушение на тот момент определен не был. Наконец в Госдуме разработали поправки, ужесточающие ответственность для лихачей на дороге. Как хотят наказывать нарушителей, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое "опасное вождение"?

Под опасным вождением понимают многократное совершение водителем одного или нескольких действий, связанных с нарушением ПДД. Это могут быть перестроения при интенсивном движении, резкие торможения, нарушение дистанции и другие маневры на дороге, которые создают угрозу жизни и повреждения транспортных средств. Полный список нарушений выглядит так:

– отказ уступить дорогу при перестроении другому ТС, пользующемуся преимущественным правом движения;

– перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты (исключения составляют повороты, развороты, остановка или объезд препятствия);

– несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди ТС;

– несоблюдение бокового интервала;

– необоснованное резкое торможение;

– препятствование обгону.

2
Как предлагают наказывать лихачей?

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству выступит с рекомендацией перед депутатами о введении штрафа в пять тысяч рублей за опасное вождение. Эта мера воздействия на лихачей будет рассмотрена 19 января в первом чтении.

Напомним, в ноябре 2016 года с предложением внести поправки в КоАп и установить пятитысячный штраф для агрессивных водителей выступило и правительство. В пояснительной записке авторы подчеркнули, что опасное вождение лишает других участников движения "возможности спрогнозировать дальнейшее поведение такого водителя и адекватно среагировать на него во избежание создания аварийной ситуации".

Ко второму чтению комитет Госдумы по госстроительству и законодательству намерен выступить с инициативой ввести норму о лишении водительских прав на срок до двух лет за повторное нарушение. Также среди возможных вариантов наказания рассматриваются обязательные работы и административный арест. Они будут предусмотрены для тех, кто попадется на "опасном вождении" в течение года с момента совершения первого нарушения.

3
И как же будут выявлять "опасную езду"?

Средства видеофиксации, которые работают в автоматическом режиме, в расчет не берутся. Факт "опасной езды" должен выявить инспектор ГИБДД. Только в этом случае "авто-рецидивиста" могут лишить водительских прав.

Как пояснил "Известиям" первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков ("Единая Россия"), на деле с этой статьей КоАП могут возникнуть сложности при определении состава правонарушения инспектором, так как есть возможность субъективной оценки действий водителя.

Депутат отметил, что сейчас необходимо понять, можно ли закрепить в законодательстве обязательное наличие доказательной базы в форме видеофайлов по таким административным делам. Кроме того, говорит депутат, нужно провести консультации с МВД, возможно, этот вопрос можно решить принятием подзаконного акта.

 


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    Партнёры

    Комментарии

    18.01.2017 10:38
    месный

    как соблюдать боковой интервал у на на ленинском там полосы нарисованы такой ширины, что автобус в них не влазит по ширене

    0  0
    18.01.2017 10:44
    Rogue Stray

    Мертворожденные правила

    0  0
    18.01.2017 10:49
    - гость -

    Мертворожденные правила

    правила может-быть и мертворожденные, но бюджет в условиях нащупывания очередного дна должен наполняться...

    0  0
    18.01.2017 10:50
    - гость -

    18 января 2017 г. 10:44

    Это не правила, это рычаги. Захотят любого лишат, посадят....

    0  0
    18.01.2017 10:55
    - гость -

    НУ, допустим, не любого, а кого попроще.

    0  0
    18.01.2017 11:24
    Геноцид Эклеров

    видеорегистратор вам в помощь. благо, что сейчас правоприменительная практика пошла по пути принятия доказательств с видеорегистраторов. шашечки, резкие разгоны-торможения, вклинивание в ряд, обочечники - всё это опасное вождение.

    ЗЫ если вы не материтесь за рулём, значит вы не следите за дорогой)

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