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Какая погода будет в Алтайском крае в эти выходные?

, ИА "Амител"
Погода в регионе начнет меняться в воскресенье


На выходных районы Алтайского края будут находиться под влиянием мощного североатлантического циклона, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

С прохождением атмосферных фронтов временами ожидается снегопад небольшой и умеренной интенсивности, сопровождающийся ветром. По югу его порывы достигнут 15-20 метров в секунду, что приведет к метели.

"Температура воздуха 21 января в ночные часы будет колебаться от -10 до -15 градусов, при прояснении в предгорьях -15…-20 градусов. Днем -5…-10. Но уже в ночь на воскресенье начнет теплеть. Столбики термометров покажут -7…-12 градусов, днем -2…-7", – добавила синоптик.

В начале новой недели на регион обрушится мощная волна тепла, с которой ожидается ухудшение погодных условий. Ветер и снегопад усилятся, на дорогах будут снежные заносы.


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