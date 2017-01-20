На выходных районы Алтайского края будут находиться под влиянием мощного североатлантического циклона, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

С прохождением атмосферных фронтов временами ожидается снегопад небольшой и умеренной интенсивности, сопровождающийся ветром. По югу его порывы достигнут 15-20 метров в секунду, что приведет к метели.

"Температура воздуха 21 января в ночные часы будет колебаться от -10 до -15 градусов, при прояснении в предгорьях -15…-20 градусов. Днем -5…-10. Но уже в ночь на воскресенье начнет теплеть. Столбики термометров покажут -7…-12 градусов, днем -2…-7", – добавила синоптик.

В начале новой недели на регион обрушится мощная волна тепла, с которой ожидается ухудшение погодных условий. Ветер и снегопад усилятся, на дорогах будут снежные заносы.