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Метели и ветер. Когда в Алтайском крае объявят штормпрогноз?

, ИА "Амител"
Характер погоды ухудшится днем в среду


Районы Алтайского края в большинстве дней этой рабочей недели будут находиться под влиянием активных атмосферных процессов. На большей части региона ожидаются снегопады различной интенсивности, которые при усилении ветра местами перейдут в метель, сообщила прогноз порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

"Днем 25 января и ночью 26 января неблагоприятные погодные условия перейдут в штормовую погоду. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду, местами по югу порывы достигнут 23-28 метров в секунду. Это приведет к продолжительным метелям и снежным заносам на дорогах", – пояснила синоптик.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от -6 до -18 градусов. Днем столбики термометров покажут -2...-9 градусов. В конце рабочей недели ветер стихнет, снегопад постепенно прекратится. Температура воздуха ночью понизится до -18...-25 градусов, при прояснении – до -27...-32 градусов. Днем -9...-16 градусов.


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    Комментарии

    23.01.2017 16:32
    Гадя Петрович

    Как он , снег этот

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