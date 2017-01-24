Программа "Дальневосточный гектар" продолжает свое активное развитие. Еще недавно обзавестись бесплатной землей могли лишь жители данного макрорегиона, но уже скоро, с 1 февраля 2017 года, такая возможность будет у каждого гражданина РФ. Кроме того, все необходимые документы можно подать через МФЦ. Как это сделать, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Можно подавать коллективные заявления на получение участка, тогда количество гектаров будет зависеть от количества человек. Выбрать и получить участок можно в любом месте макрорегиона, где предоставление земли не запрещено.
По информации сайта Надальнийвосток.рф, сейчас отдано в пользование уже 3726 участков.
А вот продавать полученные бесплатно участки нельзя, кроме того, запрещено сдавать их в аренду или в безвозмездное пользование, если одной из сторон договора является иностранец или человек без гражданства либо юридическое лицо, в уставном капитале которого есть их доля или доля зарубежных компаний.
Для этого нужно авторизоваться в Федеральной информационной системе Надальнийвосток.РФ через Единый портал государственных услуг. После авторизации с помощью раздела "Карта" выбрать интересующий участок, далее заполнить заявление и приложить скан документа, удостоверяющего личность. Документы рассмотрят в течение 7 рабочих дней, если заявку не примут, то обязательно объяснят причину.
Подать заявление уже в феврале можно будет и через МФЦ, специалисты которого проконсультируют по всем этапам процедуры и подскажут, какие документы нужны.
Комментарии
Умиляет, что на Новосибирских островах и острове Врангеля можно получить бесплатный гектар, построить на нем свой дом и начать бизнес
Интересно, сколько уже нашлось желающих? В октябре было всего 300 спартанцев, сколько сейчас?
по тем местам проехать то можно, в основном, тока зимой когда всё замёрзнет. средняя температура там какая?
"По информации сайта Надальнийвосток.рф, сейчас отдано в пользование уже 3726 участков."