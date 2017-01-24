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Гектар в хорошие руки: как получить бесплатную землю на Дальнем Востоке?

, ИА "Амител"
С 1 февраля получить гектар на Дальнем Востоке сможет любой житель РФ. Как это сделать?


Программа "Дальневосточный гектар" продолжает свое активное развитие. Еще недавно обзавестись бесплатной землей могли лишь жители данного макрорегиона, но уже скоро, с 1 февраля 2017 года, такая возможность будет у каждого гражданина РФ. Кроме того, все необходимые документы можно подать через МФЦ. Как это сделать, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что нужно знать о программе?
Земельный участок предоставляется в безвозмездное пользование сроком на 5 лет, при этом налогами все эти годы земля облагаться не будет. Здесь можно построить дом, дачу, заняться бизнесом. По истечении этого времени, если землей никто не занимался, то ее вернут в ведение государства, если участок будет использоваться, то его можно будет получить бесплатно в собственность или снять в аренду.
Можно подавать коллективные заявления на получение участка, тогда количество гектаров будет зависеть от количества человек. Выбрать и получить участок можно в любом месте макрорегиона, где предоставление земли не запрещено.
По информации сайта Надальнийвосток.рф, сейчас отдано в пользование уже 3726 участков.
2
Что с землей делать можно, а чего нет?
Делать можно все, что не противоречит законам РФ. Здесь можно жить, при этом при переезде на Дальний Восток власти разработали различные варианты поддержки переселенцев. Ознакомиться с данной информацией можно подробнее на сайте программы. А вообще на своем гектаре можно заняться бизнесом, для желающих открыть свое дело есть уже готовые бизнес-планы, например, можно заниматься животноводством, выращивать овощи и так далее.
А вот продавать полученные бесплатно участки нельзя, кроме того, запрещено сдавать их в аренду или в безвозмездное пользование, если одной из сторон договора является иностранец или человек без гражданства либо юридическое лицо, в уставном капитале которого есть их доля или доля зарубежных компаний.
3
Как подать заявку?

Для этого нужно авторизоваться в Федеральной информационной системе Надальнийвосток.РФ через Единый портал государственных услуг. После авторизации с помощью раздела "Карта" выбрать интересующий участок, далее заполнить заявление и приложить скан документа, удостоверяющего личность. Документы рассмотрят в течение 7 рабочих дней, если заявку не примут, то обязательно объяснят причину.
Подать заявление уже в феврале можно будет и через МФЦ, специалисты которого проконсультируют по всем этапам процедуры и подскажут, какие документы нужны.

    Автор:
    Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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    Комментарии

    24.01.2017 15:39
    Filin

    Умиляет, что на Новосибирских островах и острове Врангеля можно получить бесплатный гектар, построить на нем свой дом и начать бизнес

    0  0
    24.01.2017 15:46
    - гость -

    Интересно, сколько уже нашлось желающих? В октябре было всего 300 спартанцев, сколько сейчас?

    0  0
    24.01.2017 16:02
    месный

    по тем местам проехать то можно, в основном, тока зимой когда всё замёрзнет. средняя температура там какая?

    0  0
    24.01.2017 16:10
    - гость -

    "По информации сайта Надальнийвосток.рф, сейчас отдано в пользование уже 3726 участков."

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