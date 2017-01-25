"Дачная амнистия" в России продлена до 1 марта 2018 года, но с определенными оговорками, которые вступили в силу с 2017 года. Что же поменялось в системе и как теперь регистрировать недвижимость на ее основе, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Регистрируя недвижимость на основе дачной амнистии, ставить объект на кадастровый учет было необязательно. Нужно было всего лишь предоставить декларацию, куда вносилась информация об этажности, площади постройки и границах участка, и уплатить пошлину.
"Дачная амнистия" по своей сути полезна всем: людям это помогает оперативно оформить права собственности, а государству – получить налоги с новых объектов.
Во-первых, нужны правоустанавливающие документы на участок, если они были утеряны, то их обязательно нужно восстановить. Для этого направляется запрос в региональный орган, совершивший передачу земли гражданину, после чего на руки выдают свидетельство о праве на участок, выписку из хозяйственной книги или акт о выделении участка во владение. Если информация не сохранилась, то землю придется купить по рыночной стоимости.
В новый пакет документов, которые нужно подать для регистрации, вошли: правоустанавливающие бумаги, заявление гражданина, паспорт, платежка, характеристика участка, декларация.
Комментарии
бггг
Амнистия для увеличения налогооблагаемой базы? Мудро...
А кто землю гражданину давал, давали садоводству, как юр.лицу. Т.е. все выкупают теперь?
а то отберууууут!!)))
не про те дачи статья, а про узаконение "самостроя" (типа Нахаловки или Восточного). В садоводствах никогда никто землю человеку не давал, и если выкупать ее по "рыночной" стоимости, но это не амнистия.
Если государство неглупое, то для увеличения поступления налогов с имущества, узаконить это имущество должно ничего не стоить заявителю.