Пятница, 27 Январь, 08:01

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Какой тарифный план по транспортной карте для вас наиболее выгоден?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,64
€ 64,02
Brent
$ 51,5
-16°
Обь
35см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Режим ЧС из-за разгула снежной стихии на АлтаеОтчет губернатора Алтайского края за 2016 годПаводок на Алтае-2017
ЧС в Алтайском крае из-за снежной стихии
Вопрос дня



Когда православные отмечают Прощеное воскресенье в 2017 году?

, ИА "Амител"
Этот праздник не имеет фиксированной даты и каждый год отмечается в разные дни


Прощеное воскресенье отмечается на седьмой день Масленицы, накануне Великого поста.

1
Когда мы отмечаем Прощеное воскресенье в 2017 году?
Этот праздник каждый год отмечается в новый день. В 2017 году Прощеное воскресенье выпадает на 26 февраля.
2
Почему праздник называется "Прощеное воскресенье"?

В названии праздника заключается христианская традиция покаяния. Издавна принято было просить прощения за свои грехи и причиненные обиды, горести и прощать своим родным и близким их прегрешения.

Просить прощения перед началом Великого поста – одна из самых древних традиций. В Египте или Палестине монахи на время Великого поста уходили поодиночке в пустыню. Там они проводили 40 дней практически без пищи и воды. Они понимали, что могут умереть, поэтому за день до расставания они примирялись друг с другом: просили прощения за все. Отсюда и пошло название Прощеное воскресение.

 


 


    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    < январь 2017  
    пн вт ср чт пт сб вс
                      1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31               
    07:47
    Александр Карлин возмутился, что в "Магис-Спорте" дети занимаются за деньги 2
    07:23
    Перед "Молчанием": лучшие фильмы американского режиссера Мартина Скорсезе 0
    07:14
    Прокуратура сочла законной отмену компенсаций за оплату в детсадах на Алтае 1
    07:05
    Уроки истории: 10 фильмов о Холокосте, которые обязательно нужно посмотреть 27
    06:44
    Четырехкомнатную квартиру в "монолите" продают в Барнауле за 7 млн рублей 1
    06:27
    Когда православные отмечают Прощеное воскресенье в 2017 году? 0
    06:08
    "Мысленно снимаю шляпу": как прошел отчет алтайского губернатора Карлина 2
    05:07
    Снежный шторм сменился похолоданием в Алтайском крае 0
    00:03
    ЧП на ТЭЦ в Пензе: с предприятия сорвало крышу, погиб рабочий 0
    23:03
    Читатель Amic.ru снял на видео, как сова сидит на подоконнике в Барнауле 0
    22:04
    Родителям в России могут запретить называть детей нелепыми именами 2
    21:10
    Масляков, Захарова и Тартаковский получили госнаграды из рук Путина 0
    20:05
    Савелий, Варвара и Гордей: барнаульцы называют детей старинными именами 0
    19:44
    Украина просит право голоса во время переговоров между США и Россией 2
    19:28
    Девочка-подросток разгуливала полуголой под "спайсом" на улице в Москве 1
    19:07
    Коротко о главном: стихия, отчет губернатора и барнаульский полигон ТБО
    Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 26 января
    18:47
    Взрыв произошел на ТЭЦ в Пензе 0
    18:38
    "Сердце порвал": Александр Карлин о низких зарплатах работников культуры 0
    18:27
    Жительница Кузбасса пойдет под суд за смерть сына от пива в грудном молоке 0
    18:08
    Шесть человек госпитализированы после массовой драки в Москве 0
    17:51
    Барнаул после снега и метелей встал в девятибалльные пробки 1
    17:40
    Как спасали людей из снежного плена в Алтайском крае. Подробности операции 0
    17:36
    Александр Карлин пообещал помочь с жильем семьям, воспитывающим 10 детей 0
    17:22
    ГИБДД спешит на помощь: как полиция на Алтае спасала "снежных пленников" 0
    17:15
    Японские ученые доказали, что кошки не глупее собак 3
    17:08
    "Гей-локатор" подсчитал, что в Барнауле живут 6852 гомосексуалиста 15
    16:49
    Первая волна паводка будет сложной для Алтайского края – губернатор 4
    16:33
    Компания Netflix снимет фильм о допинге в российском спорте 13
    16:23
    Скончался посол России в Индии 0
    16:16
    Машины группами начали пускать по трассе Рубцовск – Барнаул. Фото 0
    16:06
    Как люди на занесенных трассах пережили ночь и что писали в соцсетях? 15
    15:56
    Александр Карлин ответил на критику по сокращению соцподдержки населения 14
    15:50
    Трассу от Новоалтайска до Бийска открыли для движения 0
    15:37
    "Помощь на деле": Сергей Дугин прокомментировал отчет губернатора 3
    15:23
    "Мы разберемся": губернатор прокомментировал дорожную ситуацию на Алтае 4
    15:13
    Когда в 2017 году будут отмечать Сретение Господне? 2
    15:04
    13 участков дорог в 25 районах Алтайского края по-прежнему закрыты 0
    14:53
    Снег не помеха: развеяны слухи о закрытии ледового дворца в Барнауле 3
    14:52
    ВЦИОМ: 48% российских мужчин курят 19
    14:34
    Между стихией и сказкой: сильнейший снегопад окутал Барнаул. Фото 8
    14:22
    Остаться в живых: что брать в дорогу и как не замерзнуть на трассе зимой? 3
    14:17
    Спасатели нашли тела всех погибших при сходе лавины в итальянском отеле 0
    14:08
    Почти шесть тысяч тонн снега вывезли с дорог Барнаула за сутки 3
    13:49
    Алтайские полицейские разыскивают 27-летнего Анатолия Тенгерекова 0
    13:31
    Стоп-кадр. Призыв губернатора к депутатам: "Пожалуйста, ходите в театры!" 13
    13:26
    Мадлен Олбрайт после указов Трампа может стать мусульманкой 22
    13:17
    Хроники снежного плена: обзор разгула стихии в Алтайском крае 4
    13:03
    Кадыров раскритиковал Васильеву, выступившую с запретом хиджабов в школе 53
    12:56
    Хоккейный дворец "Динамо" за 500 миллионов закрыли в Барнауле 11
    12:33
    Новосибирские спасатели прибыли на Алтай вызволять людей из снежного плена 0

    © 1999 — 2017, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.