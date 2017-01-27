Прощеное воскресенье отмечается на седьмой день Масленицы, накануне Великого поста.
В названии праздника заключается христианская традиция покаяния. Издавна принято было просить прощения за свои грехи и причиненные обиды, горести и прощать своим родным и близким их прегрешения.
Просить прощения перед началом Великого поста – одна из самых древних традиций. В Египте или Палестине монахи на время Великого поста уходили поодиночке в пустыню. Там они проводили 40 дней практически без пищи и воды. Они понимали, что могут умереть, поэтому за день до расставания они примирялись друг с другом: просили прощения за все. Отсюда и пошло название Прощеное воскресение.
Комментарии