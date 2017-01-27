Почему "Притяжение" является лучшим фильмом в карьере Бондарчука?
, ИА "Амител"
Все, что нужно знать о ленте о противостоянии инопланетян и гопников
На этой неделе в широкий прокат выходит главный российский блокбастер года — "Притяжение" Федора Бондарчука о приземлении инопланетян в районе Северного Чертаново в Москве. Рассказываем, о чем картина и почему Бондарчук снял лучший фильм в своей карьере.
1
О чем фильм?
Один из самых успешных современных российских режиссеров Федор Бондарчук после военной драмы "Сталинград" вновь возвращается к жанру фантастического кино. По сюжету, девушка Юля встречается с местным гопником Артемом, учится в школе и конфликтует с отцом — полковником Министерства обороны. Однажды в столичный район Чертаново, где они живут, падает неопознанный летающий объект. К месту крушения стягиваются представители силовых структур, которые готовятся вступить в контакт с пришельцами. Съемки проходили под знаком строгой секретности в разных районах Москвы, в том числе на объектах Министерства обороны с участием новейшей военной техники российских Вооруженных сил.
2
Кто сыграл в главных ролях?
"Притяжение" — картина уникальная. Эта лента ничуть не отличается от лучших образцов жанра подросткового кино в духе "Сумерек" или "Голодных игр", а также фантастики — "Района №9" или недавнего "Прибытия" Дени Вильнева. В фильме Бондарчука нет звезд вроде Данилы Козловского или Владимира Машкова. Конечно, в нем снялись неподражаемый Олег Меньшиков и Сергей Гармаш, но солируют там неизвестные и молодые актеры. Прежде всего, обаятельный Александр Петров в роли гопника и бойфренда главной героини Юлии. Ее сыграла неизвестная, но довольно миловидная Ирина Старшенбаум. Самого главного персонажа — доброго инопланетянина — исполнил здесь артист Гоголь-центра Риналь Мухаметов.
3
Почему на фильм стоит идти?
Бондарчук снял актуальный фильм для молодежи и о современной России. Пока власти пытаются понять, что делать с инопланетянами, среди простых жителей растет недовольство. Слово за слово – и вот уже огромная толпа идет с битами против пришельцев. В "Притяжении" режиссер говорит на понятном языке о механизмах манипуляции с помощью телевизора, власти и социальных сетей. Здесь есть отсылки к печальным событиям на Манежной, Болотной площадях, а также марше националистов в Бирюлево. В целом, режиссер снял лучший свой фильм в карьере, который обязателен к просмотру. Бюджет фильма составил всего 5 миллионов долларов. Права на прокат купили уже 50 стран, в том числе Китай.
Комментарии
Не тратьте время и деньги, не ходите на не докино, около 400 млн рублей вбухали в ксерокопию фильмов Голливуда о пришельцах снятых в 90ых, это как Викинг, ощущение отмывают деньги между собой и платят за рекламу фильмов
ну что, ребята, кто уже сходил? как оно, стесняюсь спросить?
27.01.2017 15:51 финт очередная какашечка
Почему "Притяжение" является лучшим фильмом в карьере Бондарчука? --- потому, что лучше у него все равно не получится
Вчера ходил на данный фильм, несмотря на несколько предвзятое, как и у многих отношение к Бондарчуку, фильм оказался стоящим, это вам не ёлки, снятый за 1 вечер, единственное, что не понравилось, так это несколько растянутая закрутка сюжета, если в том же "ледоколе" за 10 минут встряли и 90 минут думали как освободиться, то здесь все закручивается дольше, очень понравилась роль пришельца, играл очень достойно. Моя оценка данному фильму 5/5, могу точно сказать, что фильм мог бы составить достойную конкуренцию голливудским фильмам.
спасибо, гость 16:18 ну, Голливуд шлак еще тот! посмотрим значит раз понравился
27.01.2017 16:18 - гость - "Составить достойную конкуренцию голливудским фильмам" снятый по голливудским фильмам, как плагиат в чистом виде может быть конкурентным?!
27.01.2017 16:33 гость Первоисточник будьте добры назвать?
16:38, тут по принципу "фамилия моя слишком известная, чтобы я вам её называл"
27.01.2017 16:42 - гость - Балабол?
Как определили что он лучший, если его видели единицы? Мания величия? Тогда добро пожаловать на Луговую.
у бондарчука самая лучшая роль на мой взгляд это князь мышкин в даун хаусе охлобыстина ) там звучит такая характерстика его персонажа " сказочный ... "
"притяжение" это "гравитация" по-русски только без клунни