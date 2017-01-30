В интернете набирает популярность новый мем Ждун. Кто это, откуда он появился и кто его придумал, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Кто такой Ждун?
Ждун – это фотография скульптуры нидерландской художницы Маргрит ван Брифорт. Она создала ее для нидерландского Лейденского университета.
Художница назвала свое творение Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона). Это странное существо без ног, с человеческими руками и глазами как у морского слона. Пользователи интернета дали скульптуре свое имя – Ждун, которое прекрасно прижилось.
Что олицетворял собой Ждун?
По замыслу художницы, Ждун сидит на скамье перед детской больницей. Автор посвятила свою работу пациентам, которые ожидают приема у врача.
Где установлен артобъект?
Скульптура находится в медицинском центре Университета Лейдена.
Россиянам моментально понравился необычный герой. Пользователи сети стали использовать его изображение в разных жизненных ситуациях. Ждун сидит в очереди к врачу, устраивается на работу. Сегодня в интернете можно найти десятки картинок с изображением Ждуна в самых разных жизненных ситуациях.
Почему Ждун так популярен?
Странное существо мгновенно стало героем многочисленных смешных фотожаб и жизненных демотиваторов. Чего стоит только Ждун, стоящий на страже чистоты: "Куда без бахил? " – вопрошает он. Также существо получило и другие интерпретации: "Ждун-бухгалтерша", "Ждун-тёща", "Ждун-кондуктор" и "Ждун-пиарщик".
Комментарии
Ждун - то ж самое, что бздун...
что, уже 3 раз перепубликуете
Бред сумасшедшего популярный среди умственно отсталых.