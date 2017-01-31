Вопрос возобновления авиасообщения между Россией и Египтом обсуждается уже не первый месяц. Когда первые самолеты с российскими туристами смогут полететь в эту жаркую страну, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Наша сторона неоднократно высказывалась о том, что полеты станут возможны только после того, как Египет подтвердит высокий уровень безопасности. Наконец это произошло. По информации источника газеты "Известия", на 8 и 9 февраля запланированы контрольные проверки Росавиации, после чего будет объявлено о решении восстановить чартерные и регулярные рейсы в эту страну.
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Как отмечают представители туриндустрии, сейчас именно тот период, когда Египет будет максимально востребован среди русских туристов. Напомним, что это направление было одним из самых бюджетных.
Пока точной даты нет. Авиасообщение, по данным источника газеты, откроют в течение месяца.
Ориентировочная дата — 23 февраля. Пока полеты будут осуществляться в Каир, Хургаду, Шарм-эль-Шейх. Известно, что три этих города полностью готовы к приему россиян, тут для них даже выделили отдельные терминалы.
В Минтрансе сообщили, что действительно направили в правительство свои предложения по открытию рейсов. Но пока речь идет только о Каире. В двух других городах одобрение на возобновление полетов ведомство еще не дало, так как там еще работает Росавиация. Официальную дату открытия полетов установит правительство.
Комментарии
Что уже облагородили свою страну, развили внутренний туризм, пора обогащать арабов? правильно, там злобу долго помнят, на очередной свой праздник еще самолет с русо туристо под откос пустят.
Когда, когда, когда деньги нормальные платить будут. А пока туда летают только воры с администраций, да и туда им и дорога
...Официальной версией крушения самолета был признан теракт.
А, где бы ссылку посмотреть на заключение комиссии по расследованию?
- гость - 31 января 2017 г. 10:47 А, где бы ссылку посмотреть на заключение комиссии по расследованию? --- http://kremlin.ru/events/president/news/50707
ура ждем открытия
- гость - 31 января 2017 г. 11:01
Это уже было.