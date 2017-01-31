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Когда россияне смогут полететь на отдых в Египет?

, ИА "Амител"
Возможно, в скором времени Египет вновь станет актуальным направлением для российских туристов


Вопрос возобновления авиасообщения между Россией и Египтом обсуждается уже не первый месяц. Когда первые самолеты с российскими туристами смогут полететь в эту жаркую страну, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Они повысили безопасность?

Наша сторона неоднократно высказывалась о том, что полеты станут возможны только после того, как Египет подтвердит высокий уровень безопасности. Наконец это произошло. По информации источника газеты "Известия", на 8 и 9 февраля запланированы контрольные проверки Росавиации, после чего будет объявлено о решении восстановить чартерные и регулярные рейсы в эту страну.

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Как отмечают представители туриндустрии, сейчас именно тот период, когда Египет будет максимально востребован среди русских туристов. Напомним, что это направление было одним из самых бюджетных.

2
А когда туристы из Алтайского края полетят в Египет?

Пока точной даты нет. Авиасообщение, по данным источника газеты, откроют в течение месяца.

Ориентировочная дата — 23 февраля. Пока полеты будут осуществляться в Каир, Хургаду, Шарм-эль-Шейх. Известно, что три этих города полностью готовы к приему россиян, тут для них даже выделили отдельные терминалы.

В Минтрансе сообщили, что действительно направили в правительство свои предложения по открытию рейсов. Но пока речь идет только о Каире. В двух других городах одобрение на возобновление полетов ведомство еще не дало, так как там еще работает Росавиация. Официальную дату открытия полетов установит правительство.

3
С чего все начиналось?
Как ранее сообщал портал Amic.ru, Россия приостановила авиасообщение с Египтом и запретила продажу туристических путевок в эту страну в ноябре 2015 года после катастрофы российского самолета на Синайском полуострове. Лайнер потерпел крушение 31 октября 2015 года. Погибли 224 человека. Официальной версией крушения самолета был признан теракт.

 


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    Комментарии

    31.01.2017 10:12
    - гость -

    Что уже облагородили свою страну, развили внутренний туризм, пора обогащать арабов? правильно, там злобу долго помнят, на очередной свой праздник еще самолет с русо туристо под откос пустят.

    0  0
    31.01.2017 10:32
    - гость -

    Когда, когда, когда деньги нормальные платить будут. А пока туда летают только воры с администраций, да и туда им и дорога

    0  0
    31.01.2017 10:47
    - гость -

    ...Официальной версией крушения самолета был признан теракт.

    А, где бы ссылку посмотреть на заключение комиссии по расследованию?

    0  0
    31.01.2017 11:01
    - гость -

    - гость - 31 января 2017 г. 10:47 А, где бы ссылку посмотреть на заключение комиссии по расследованию? --- http://kremlin.ru/events/president/news/50707

    0  0
    31.01.2017 11:07
    - гость -

    ура ждем открытия

    0  0
    31.01.2017 11:39
    - гость -

    - гость - 31 января 2017 г. 11:01

    Это уже было.

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