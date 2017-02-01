Среда, 1 Февраль, 15:12

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Какой тарифный план по транспортной карте для вас наиболее выгоден?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,09
€ 64,29
Brent
$ 51,5
-8°
Обь
39см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 Отзыв лицензии у Тальменка-Банка Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Вопрос дня



Эпидемия гриппа и ОРВИ: что такое эпидпорог и когда вводят карантин?

, ИА "Амител"
Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Алтайском крае превышен уже на 66%


За последнюю неделю в Алтайском крае зарегистрировано 26,6 тысячи случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Среди заболевших продолжают выделять вирусы гриппа А/H3N2/ и А /H1N1/ – гонконгского и свиного.

1
Что такое эпидемический порог?
Эпидпорог – это показатель, предельная отметка, которую нельзя превышать. В случае если количество заболевших превышает эпидемический порог, это означает начало эпидемии какого-либо заболевания. У каждой болезни свое предельное значение.
2
Как рассчитывают эпидемический порог гриппа и ОРВИ?

Роспотребнадзор разработал методику для вычисления эпидемических порогов. Для этого используются статистические сведения о суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ за календарные недели каждого года в течение последних 5–10 лет.

Интересно, что расчёт ведётся отдельно для каждой конкретной недели года.

За эпидемические пороги принимают верхние пределы показателей неэпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ.

3
Что такое карантин?

Это комплекс административных и медико-санитарных мероприятий, которые направлены на ограничение контактов или изоляцию инфицированного или подозреваемого в инфицированности человека или группы лиц, животного, груза, товара, транспортного средства или населённого пункта.

4
Когда вводят карантин по гриппу?

Карантин могут ввести при превышении эпидемического порога заболеваемости гриппом в школах, детских садах, больницах, поликлиниках. Дело в том, что грипп передается воздушно-капельным путём. Поэтому в местах массового скопления людей всегда возникает высокий риск заражения ОРВИ и гриппом.

Карантин исключает посещение больных в стационарах во время эпидемий гриппа, дети в дошкольных учреждениях разобщаются, запрещается приём новых детей, перевод детей из группы в группу, активно выявляются и изолируются заболевшие дети.


    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    1.02.2017 14:21
    ИМХО

    В регистрацию зашел с 3 попытки, и то получилось войти под новостью. Архив новостей не работает вообще! Ни один (!) день за январь 2017 не открывается! Лажа...

    0  0
    1.02.2017 14:54
    - гость -

    таки вчера писали что архив и вход на старой версии сайта УСЁ )

    0  0
    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    < февраль 2017  
    пн вт ср чт пт сб вс
          1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28               
    15:04
    Алтайская таможня принесла в федеральную казну более 2,75 миллиарда рублей 1
    14:53
    Экс-министру обороны Сердюкову прочат новый пост в "Ростехе" 14
    14:41
    Гектар в хорошие руки: как получить бесплатную землю на Дальнем Востоке? 10
    14:34
    Госдеп США призвал немедленно возобновить перемирие на востоке Украины 2
    14:23
    Обама отдыхает от президентства в гостях у миллиардера на островах – СМИ 3
    14:16
    Менеджеры Джонни Деппа подали на актера в суд за транжирство 1
    14:12
    Эпидемия гриппа и ОРВИ: что такое эпидпорог и когда вводят карантин? 2
    14:02
    Почти 60 тысяч единиц контрафакта изъяли за 2016 год алтайские таможенники 0
    13:51
    Дальневосточный гектар стал доступен для россиян с 1 февраля 3
    13:42
    Число граждан-банкротов в Алтайском крае перевалило за три сотни 3
    13:33
    Дмитрий Медведев выделил около 8 миллионов на поддержку алтайских театров 1
    13:22
    Загоревшийся жилой дом тушили более получаса в Барнауле 0
    13:13
    Рогозин сравнил с диверсией низкие зарплаты сборщиков двигателей "Протона" 33
    13:04
    Иномарка повисла на огромном сугробе в Бийске. Видео и фото 1
    12:55
    Начальник Гидрометцентра рассказал о рекордных осадках в Алтайском крае 0
    12:42
    Интернет-мошенник украл 5,5 тысяч рублей у продававшего дом рубцовчанина 1
    12:34
    Снова ОДН: почему могут вырасти счета за коммуналку и как этого избежать? 13
    12:21
    Ночное землетрясение произошло в Горном Алтае 1 февраля 1
    12:14
    Жительница Москвы упала с 14-го этажа и выжила 5
    12:09
    Что за карта "Мир" и почему Центробанк хочет обязать бюджетников получать на нее зарплату? 25
    11:58
    Около 31 тысячи детей в Алтайском крае станут первоклассниками в 2017 году 0
    11:38
    Берлин обвинил Киев в сознательном обострении ситуации в Донбассе – СМИ 10
    11:24
    Первый раз в первый класс: как родители "брали штурмом" барнаульскую школу 40
    11:14
    ЦБ потребовал от банков за месяц подготовить банкоматы к приему карт "Мир" 7
    11:07
    7,5 кило итальянских киви раздавили бульдозером в Алтайском крае. Фото 35
    11:00
    Жилой комплекс "Аврора" готов встретить своих жильцов 0
    10:53
    Что такое девальвация и чем она опасна для россиян? 185
    10:36
    Футболист Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом 5
    10:33
    Двое жителей Алтайского края угнали "шестерку" и застряли на ней в снегу 0
    10:30
    Стартовала продажа квартир в новом высотном доме в центре Барнаула 0
    10:21
    Футболист Полоз повторил "удар скорпиона" во время товарищеского матча 2
    10:09
    Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Алтайском крае превышен на 66% 4
    09:51
    Коммунальную аварию ликвидировали на улице Юрина в Барнауле 3
    09:45
    ФСБ провела выемку документов в Эрмитаже 0
    09:39
    Аварийных мест на трассах Алтайского края стало меньше 2
    09:21
    СМИ: правительство решило поднять пенсионный возраст 43
    09:11
    Многоквартирный дом загорелся в Барнауле в ночь на 1 февраля 1
    09:00
    Застройщик жилого комплекса "Матрешки" объявил о старте новой акции 0
    08:56
    Биатлонист Фуркад оскорбил Логинова, а затем удалил комментарий под фото 6
    08:39
    Февраль начался с семибалльных пробок в Барнауле 2
    08:30
    Выставка Aquatherm Novosibirsk 2017: две недели до старта 0
    08:21
    Саудовский принц купил 80 авиабилетов для своих охотничьих соколов 3
    07:33
    Дом с искусственным водоемом продают под Барнаулом за 19,5 млн руб. Фото 25
    07:06
    Лучшие мемы и шутки к 63-летию музыканта Юрия Лозы 0
    06:47
    Что такое подготовительные недели перед Великим постом и в чем их смысл? 4
    06:32
    Снег и гололед ждут жителей Алтайского края 1 февраля 0
    06:14
    ГИБДД Алтайского края рекомендует водителям не покидать населенные пункты 1
    06:01
    Криминала в обрушении барнаульского гипермаркета "Ашан" не нашли 15
    01:02
    Педро Альмодовар возглавит жюри 70-го Каннского кинофестиваля 0
    00:11
    Канадские ученые подсчитали, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом 43

    © 1999 — 2017, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.