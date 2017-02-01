За последнюю неделю в Алтайском крае зарегистрировано 26,6 тысячи случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Среди заболевших продолжают выделять вирусы гриппа А/H3N2/ и А /H1N1/ – гонконгского и свиного.
Роспотребнадзор разработал методику для вычисления эпидемических порогов. Для этого используются статистические сведения о суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ за календарные недели каждого года в течение последних 5–10 лет.
Интересно, что расчёт ведётся отдельно для каждой конкретной недели года.
За эпидемические пороги принимают верхние пределы показателей неэпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Это комплекс административных и медико-санитарных мероприятий, которые направлены на ограничение контактов или изоляцию инфицированного или подозреваемого в инфицированности человека или группы лиц, животного, груза, товара, транспортного средства или населённого пункта.
Карантин могут ввести при превышении эпидемического порога заболеваемости гриппом в школах, детских садах, больницах, поликлиниках. Дело в том, что грипп передается воздушно-капельным путём. Поэтому в местах массового скопления людей всегда возникает высокий риск заражения ОРВИ и гриппом.
Карантин исключает посещение больных в стационарах во время эпидемий гриппа, дети в дошкольных учреждениях разобщаются, запрещается приём новых детей, перевод детей из группы в группу, активно выявляются и изолируются заболевшие дети.
Комментарии
В регистрацию зашел с 3 попытки, и то получилось войти под новостью. Архив новостей не работает вообще! Ни один (!) день за январь 2017 не открывается! Лажа...
таки вчера писали что архив и вход на старой версии сайта УСЁ )