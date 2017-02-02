Когда пройдет "Тотальный диктант" в 2017 году?

"Тотальный диктант" в 2017 году состоится 8 апреля, в субботу. Организаторы сообщили, что автор текста, который предстоит писать участникам проверочной работы, уже определен, но пока его имя не называют.



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В настоящее время текст проверяют эксперты. Нужно, чтобы каждый знак препинания соответствовал всем правилам, а проверяющие не сочли какую-нибудь запятую или тире за ошибку.