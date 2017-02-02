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Какого числа состоится "Тотальный диктант" в 2017 году?

, ИА "Амител"
Как можно проверить свою грамотность и где написать текст "Тотального диктанта", читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ"


Алтайский край в очередной раз присоединится к всероссийской акции "Тотальный диктант". Когда он состоится в 2017 году и кто может принять в нем участие, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Когда пройдет "Тотальный диктант" в 2017 году?

"Тотальный диктант" в 2017 году состоится 8 апреля, в субботу. Организаторы сообщили, что автор текста, который предстоит писать участникам проверочной работы, уже определен, но пока его имя не называют.

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В настоящее время текст проверяют эксперты. Нужно, чтобы каждый знак препинания соответствовал всем правилам, а проверяющие не сочли какую-нибудь запятую или тире за ошибку.

2
А что такое "Тотальный диктант"?

Это ежегодная проверка грамотности, принять участие в которой может любой желающий. Работу пишут на своем родном языке.

Авторами текстов являются известные поэты, драматурги, писатели, публицисты, философы, литературоведы, переводчики, журналисты. Диктовать тексты приглашают известных представителей культуры. Примерно спустя неделю участники могут узнать свою оценку за работу и оценить уровень грамотности.

В России впервые "Тотальный диктант" был проведен в 2004 году. Идея принадлежала студентам гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета, которые были членами "Глум-клуба". После эта идея пришлась по душе другим странам мира. Многие захотели присоединиться. И в 2016 году диктант прошел уже в 69 странах, его участниками стали более 145 тысяч человек.

3
Как принять участие в "Тотальном диктанте"?

Для этого необходимо за несколько дней до его начала пройти регистрацию. Она будет открыта на сайте totaldict.ru. Точная дата и список площадок будут озвучены позже.

Чтобы зарегистрироваться, необходимо зайти на страницу Барнаула и выбрать удобную площадку (в прошлом году их было девять). Останется только нажать кнопку "Зарегистрироваться" и следовать инструкциям.

Кстати, трансляция диктанта будет доступна на официальном сайте акции.

 


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