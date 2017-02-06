Святая блаженная Ксения родилась в первой половине 18 века. Русская Православная Церковь отмечает день памяти святой блаженной Ксении Петербургской два раза в год: 6 февраля и 6 июня. Кто такая блаженная Ксения Петербургская и почему ее канонизировали, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
В миру святую Ксению звали Ксения Григорьевна Петрова. Она родилась между 1719 и 1730 годами в Санкт-Петербурге. О ее родителях, детстве, происхождении ничего не известно. В том числе осталось загадкой, какое образование она получила.
Однако есть предположения, что Ксения была из знатного рода. Дело в том, что ее муж Андрей Федорович Петров состоял на императорской службе в чине полковника, а также был придворным певчим. Это значит, что жена должна была быть одного социального статуса с супругом.
Когда Ксении было 26 лет, внезапно умер ее муж. Детей у пары не было. После скоропостижной кончины супруга в духовной жизни Ксении произошли перемены. Она раздала все имущество нищим, дом подарила своей знакомой.
Родне Ксении были не по душе ее поступки. Они решили, что молодая женщина повредилась умом после смерти супруга, и попросили начальство ее покойного мужа не позволять раздавать имущество. Начальство Андрея Федоровича поговорило с Ксенией и убедилось, что та полностью здорова, и не стало вмешиваться в ее дела.
Для достижения счастья в Боге Ксения избрала юродство Христа ради.
После того, как Ксения раздала все свое имущество, она осталась без крыши над головой. Женщина ходила по улицам на Петербургской стороне, в районе, где в основном жили небогатые люди. Часто ее видели у церкви святого апостола Матфея, которая располагалась в том же районе.
Блаженная Ксения в своей новой жизни стяжала самые главные христианские добродетели – была смиренной, безропотной, кроткой. Женщина никогда не отвечала злобой на издевательства, которые часто слышала со стороны беспризорной детворы.
Со временем горожане начали уважать Ксению.
Когда у святой Ксении износилась одежда, полностью порвалась обувь, горожане приносили ей новые вещи. Однако Ксения отказалась принимать дар, она предпочла всю жизнь проходить в одной одежде, по которой ее всегда можно было узнать – красная кофта и зеленая юбка или, наоборот, зеленая кофта и красная юбка.
Пожалуй, один из самых известных чудесных случаев связан с кирпичами. Это произошло на Смоленском кладбище. Рабочие, которые строили новую каменную церковь, заметили, что ночью кто-то приносит наверх строящегося здания целые груды кирпича.
Строители решили выяснить, кто им помогает. Когда они узнали, что это блаженная Ксения, удивлению не было предела. Весть об этом быстро облетела город на Неве.
А еще люди стали замечать, что если Ксения побывала в их доме, то вскоре у них происходило какое-то счастливое событие. Торговцы тоже любили блаженную: если она заходила в лавку, где плохо шли дела, и брала какую-то незначительную вещицу, то торговля налаживалась.
Кроме того, матери знали: если ребенок болеет, то Ксения может исцелить дитя прикосновением.
Ксения старалась помогать, чем сможет, каждому.
Комментарии
Ну и почему мы ее вспоминаем? У нас сейчас таких Ксений по городу сотни бомжуют...Не хватит места под канонизацию...
Первые ассоциации Ксения + СПб = СОБЧАК Блаженная))
Позавчера о ней вспоминал, да так и не смог вспомнить кто же она такая