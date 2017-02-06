Кто такая блаженная Ксения Петербургская?

Жизнь святой Ксении

Когда Ксении было 26 лет, внезапно умер ее муж. Детей у пары не было. После скоропостижной кончины супруга в духовной жизни Ксении произошли перемены. Она раздала все имущество нищим, дом подарила своей знакомой.

Родне Ксении были не по душе ее поступки. Они решили, что молодая женщина повредилась умом после смерти супруга, и попросили начальство ее покойного мужа не позволять раздавать имущество. Начальство Андрея Федоровича поговорило с Ксенией и убедилось, что та полностью здорова, и не стало вмешиваться в ее дела.

Для достижения счастья в Боге Ксения избрала юродство Христа ради.

После того, как Ксения раздала все свое имущество, она осталась без крыши над головой. Женщина ходила по улицам на Петербургской стороне, в районе, где в основном жили небогатые люди. Часто ее видели у церкви святого апостола Матфея, которая располагалась в том же районе.

Блаженная Ксения в своей новой жизни стяжала самые главные христианские добродетели – была смиренной, безропотной, кроткой. Женщина никогда не отвечала злобой на издевательства, которые часто слышала со стороны беспризорной детворы.

Со временем горожане начали уважать Ксению.

Когда у святой Ксении износилась одежда, полностью порвалась обувь, горожане приносили ей новые вещи. Однако Ксения отказалась принимать дар, она предпочла всю жизнь проходить в одной одежде, по которой ее всегда можно было узнать – красная кофта и зеленая юбка или, наоборот, зеленая кофта и красная юбка.