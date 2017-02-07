Россиянам, которые делают покупки на популярной площадке AliExpress, придется платить и за доставку. На какие посылки это будет распространяться и когда нововведение вступит в силу, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Речь идет о любых покупках, сделанных на AliExpress, стоимость которых превышает два доллара.
Любым товарам дороже установленного порога теперь будет присваиваться трек-номер, что поможет оперативно отслеживать местонахождение покупки.
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Жители Белоруссии и Украины оказались в менее выгодных условиях. Им и вовсе придется платить за доставку любых товаров, приобретенных на AliExpress.
Комментарии
Любым товарам дороже установленного порога теперь будут присваиваться трек-номер, что поможет оперативно отслеживать местонахождение покупки.
ага, и отслеживать суммарную стоимость покупок на один адрес доставки видать недалече принятие 100 еврогого безпошлинного лимита покупок
Поддержите отечественного производителя, покупайте отечественные товары!
Да у нормальных продавцов из Китая давно треки на все посылки есть.
Алиэкспресс теперь не будет присылать адибас или ruma? Как жалко...
для - гость - 7 февраля 2017 г. 09:35 Типа без трека отследить общую стоимость покупок сложно
Часть продавцов что бы не терять покупателей возьмет на себя оплату трека, они все равно останутся в наваре
- гость - 7 февраля 2017 г. 09:57 Поддержите отечественного производителя, покупайте отечественные товары! --- отечественные перекупы, благодаря невежеству, будут перепродавать китайские товары)