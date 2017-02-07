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Когда посылки с AliExpress для россиян станут платными и почему?

, ИА "Амител"
Ритейлер в обязательном порядке будет присваивать отправлениям трек-номер


Россиянам, которые делают покупки на популярной площадке AliExpress, придется платить и за доставку. На какие посылки это будет распространяться и когда нововведение вступит в силу, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
За доставку каких посылок придется платить?

Речь идет о любых покупках, сделанных на AliExpress, стоимость которых превышает два доллара.

Любым товарам дороже установленного порога теперь будет присваиваться трек-номер, что поможет оперативно отслеживать местонахождение покупки.

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Жители Белоруссии и Украины оказались в менее выгодных условиях. Им и вовсе придется платить за доставку любых товаров, приобретенных на AliExpress.

2
С какого времени начнет действовать правило платной доставки?
По сообщению китайского интернет-ритейлера AliExpress, правила бесплатной доставки для трех перечисленных стран меняются с 7 февраля.
3
Бесплатная доставка была "фишкой" AliExpress. Почему ее отменяют?
Это связано с тем, что в России в последнее время фиксировались многократные инциденты, связанные с утерей или кражей посылок. Кроме того, ряд недобросовестных покупателей пользуются тем, что некоторые заказанные ими товары невозможно отследить, и требуют вернуть им деньги, даже если посылка доставлена.

 

 

 


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    Комментарии

    7.02.2017 09:35
    - гость -

    Любым товарам дороже установленного порога теперь будут присваиваться трек-номер, что поможет оперативно отслеживать местонахождение покупки.

    ага, и отслеживать суммарную стоимость покупок на один адрес доставки видать недалече принятие 100 еврогого безпошлинного лимита покупок

    0  0
    7.02.2017 09:57
    - гость -

    Поддержите отечественного производителя, покупайте отечественные товары!

    0  0
    7.02.2017 10:02
    ыть

    Да у нормальных продавцов из Китая давно треки на все посылки есть.

    0  0
    7.02.2017 10:12
    - гость -

    Алиэкспресс теперь не будет присылать адибас или ruma? Как жалко...

    0  0
    7.02.2017 10:17
    Истина

    для - гость - 7 февраля 2017 г. 09:35 Типа без трека отследить общую стоимость покупок сложно

    0  0
    7.02.2017 11:14
    - гость -

    Часть продавцов что бы не терять покупателей возьмет на себя оплату трека, они все равно останутся в наваре

    0  0
    7.02.2017 11:24
    гiсть

    - гость - 7 февраля 2017 г. 09:57 Поддержите отечественного производителя, покупайте отечественные товары! --- отечественные перекупы, благодаря невежеству, будут перепродавать китайские товары)

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