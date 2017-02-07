Россиянам, которые делают покупки на популярной площадке AliExpress, придется платить и за доставку. На какие посылки это будет распространяться и когда нововведение вступит в силу, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

2 С какого времени начнет действовать правило платной доставки? По сообщению китайского интернет-ритейлера AliExpress, правила бесплатной доставки для трех перечисленных стран меняются с 7 февраля.