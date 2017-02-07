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Что такое гомеопатия и опасна ли она для здоровья?

, ИА "Амител"
Может ли гомеопат навредить вашему здоровью?


Очень часто люди предпочитают не прислушиваться к традиционной медицине и выбирают другие пути лечения. Например, гомеопатию. К сожалению, стали нередкими случаи, когда лечение гомеопатическими средствами наносит серьезный вред здоровью. Ученые Российской академии наук (РАН) признали гомеопатию лженаукой. Они пришли к выводу, что ее применение в медицине "противоречит основным целям отечественного здравоохранения и должно встречать организованное государственное противодействие".

Что такое гомеопатия, как она работает, почему комиссия РАН выступила против нее и почему люди обращаются к гомеопатам? Об этом читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое гомеопатия?

Это отрасль альтернативной медицины. Ее создал Самуэль Ганеман в 18 веке. Считается, что гомеопатия лечит болезни согласно нескольким принципам:

  • подобное лечится подобным;

  • нужны минимальные дозы лекарств;

  • лечить надо не болезнь, а человека.

Из чего делают гомеопатические препараты?

Их делают из растительного и животного сырья, минералов и еще много из чего.

2
Работают ли гомеопатические препараты?
Научных подтверждений тому, что гомеопатия работает, нет. Специалисты утверждают, что в лечении гомеопатическими средствами присутствует эффект плацебо.
3
Помогает ли такое лечение?
Известны случаи, когда гомеопат помогал человеку заглушить симптомы болезни, возможно, речь шла и о выздоровлении. Но это не доказано.
4
Почему люди обращаются к гомеопатам?
Некоторые эксперты объясняют популярность гомеопатии недостаточной информированностью людей о действенности тех или иных препаратов. Также действует принцип "одна бабка сказала", когда человеку рассказал о положительных результатах такого лечения знакомый или сосед и тем самым спровоцировал желание тоже пойти и "полечиться".
5
Может ли гомеопат навредить вашему здоровью?

Может. Например, если человек отказывается от официального лечения и предпочитает в качестве лекарства употреблять воду с ванилином. Ну или что-то подобное.

Также не исключено, что у вас есть аллергия на какие-либо гомеопатические средства.

6
Почему комиссия РАН против гомеопатии?

Член комиссии РАН Александр Сергеев пояснил, что есть необходимость напомнить обществу о неэффективности гомеопатии, ее несовместимости с наукой и о том, что ответственное государство не имеет права способствовать ее распространению.

"В процветающем обществе еще можно терпеть неэффективные способы лечения. Они дают и так здоровым людям возможность поставить галочку, что они позаботились о своем здоровье. Но в обществах не столь богатых развитие гомеопатии фактически лишает значительную часть населения медицинской помощи, подменяя ее ритуальными мероприятиями", – добавил Александр Сергеев.

7
Хотят ли гомеопатию запретить?
Нет, об этом речь не идет. Основная задача документа — предупредить.

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