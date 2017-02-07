Очень часто люди предпочитают не прислушиваться к традиционной медицине и выбирают другие пути лечения. Например, гомеопатию. К сожалению, стали нередкими случаи, когда лечение гомеопатическими средствами наносит серьезный вред здоровью. Ученые Российской академии наук (РАН) признали гомеопатию лженаукой. Они пришли к выводу, что ее применение в медицине "противоречит основным целям отечественного здравоохранения и должно встречать организованное государственное противодействие".
Что такое гомеопатия, как она работает, почему комиссия РАН выступила против нее и почему люди обращаются к гомеопатам? Об этом читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Это отрасль альтернативной медицины. Ее создал Самуэль Ганеман в 18 веке. Считается, что гомеопатия лечит болезни согласно нескольким принципам:
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подобное лечится подобным;
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нужны минимальные дозы лекарств;
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лечить надо не болезнь, а человека.
Из чего делают гомеопатические препараты?
Их делают из растительного и животного сырья, минералов и еще много из чего.
Может. Например, если человек отказывается от официального лечения и предпочитает в качестве лекарства употреблять воду с ванилином. Ну или что-то подобное.
Также не исключено, что у вас есть аллергия на какие-либо гомеопатические средства.
Член комиссии РАН Александр Сергеев пояснил, что есть необходимость напомнить обществу о неэффективности гомеопатии, ее несовместимости с наукой и о том, что ответственное государство не имеет права способствовать ее распространению.
"В процветающем обществе еще можно терпеть неэффективные способы лечения. Они дают и так здоровым людям возможность поставить галочку, что они позаботились о своем здоровье. Но в обществах не столь богатых развитие гомеопатии фактически лишает значительную часть населения медицинской помощи, подменяя ее ритуальными мероприятиями", – добавил Александр Сергеев.
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