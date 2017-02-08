Игра "Беги или умри" набирает обороты в социальных сетях. Этой проблемой обеспокоены не только родители, но и чиновники высокого уровня. Что это за новая забава и как обезопасить своего ребенка, рассказываем в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Суть заключается в том, что ребенок перебегает дорогу в минимальной близости от автомобиля. В это время другой подросток снимает все происходящее на телефон. После они выкладывают свои "подвиги" в специальные группы в соцсетях и даже получают за это баллы.
В соцсетях порталу Аmic.ru удалось найти несколько таких групп с одноименным названием "игры". Часть из них закрыты. В тех, что в свободном доступе, подростки активно интересуются правилами этой опасной забавы. Стоит ли говорить о том, что последствия могут быть весьма печальными, ведь на кон ставится человеческая жизнь.
Отметим, что на автомобильных форумах пользователи активно обсуждают эту игру, начиная с весны 2016 года. Водители, которые не по своей воле получили порцию адреналина, делятся кадрами с видеорегистраторов. И во всех случаях дети появляются перед машиной настолько неожиданно, что захватывает дух.
В ГИБДД пояснили, что за подобное нарушение, если аварии удалось избежать, ребенок ответственности не несет. Максимум это штраф 500 рублей, который выпишут родителям, а возможно, ограничатся и вовсе предупреждением. Но даже для этого водителю нужно будет доказать факт такой "игры".
Были ли уже человеческие жертвы?
Из разных регионов приходят сообщения о ДТП с детьми. Но связано ли это с игрой или аварии произошли по другой причине, предстоит выяснить ГИБДД.
Провести анализ, а также усилить меры профилактики среди подростков попросила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. С этой просьбой она обратилась к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Виктору Нилову.
В возрасте 12-16 лет дети еще не понимают, что жизнь не бесконечна, не понимают, что значит смерть. Психологи рекомендуют родителям не терять дружеского контакта со своими детьми, отвлекая от компьютерных игр всевозможными путями. Но при этом психологи не советуют полностью исключать из жизни подростка социальные сети. Здесь главное – не запрещать, а заинтересовать чем-то другим.
В современном мире соцсети – это средство общения и получения эмоций. Здесь ребенок понимает, что у него нет никаких ограничений. Его привлекает в соцсетях насыщенная, интересная жизнь, возможность свободно писать, что захочется, не боясь насмешек, и удовлетворить свое любопытство в интересующих вопросах. Если ребенок получает это в реальной жизни, то он будет меньше времени проводить в социальных сетях. Психологи подсказывают, чем больше ребенок занят делом, тем меньше времени у него остается для компьютера.
Комментарии
куда катится мир..
давно пора разрешить давить вне ПП с полной компенсацией получаемой с виновника. и за наезд на ПП утяжелить наказание
А при чем здесь компьютер? У многих в детстве не было компов, а за автобусы зимой цеплялись,по гаражам бегали. Не интересны спокойные размереные игры в этом возрасте,хочется опасности,адреналина