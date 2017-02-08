В чем смысл игры "Беги или умри"?

Суть заключается в том, что ребенок перебегает дорогу в минимальной близости от автомобиля. В это время другой подросток снимает все происходящее на телефон. После они выкладывают свои "подвиги" в специальные группы в соцсетях и даже получают за это баллы.

В соцсетях порталу Аmic.ru удалось найти несколько таких групп с одноименным названием "игры". Часть из них закрыты. В тех, что в свободном доступе, подростки активно интересуются правилами этой опасной забавы. Стоит ли говорить о том, что последствия могут быть весьма печальными, ведь на кон ставится человеческая жизнь.

Отметим, что на автомобильных форумах пользователи активно обсуждают эту игру, начиная с весны 2016 года. Водители, которые не по своей воле получили порцию адреналина, делятся кадрами с видеорегистраторов. И во всех случаях дети появляются перед машиной настолько неожиданно, что захватывает дух.

В ГИБДД пояснили, что за подобное нарушение, если аварии удалось избежать, ребенок ответственности не несет. Максимум это штраф 500 рублей, который выпишут родителям, а возможно, ограничатся и вовсе предупреждением. Но даже для этого водителю нужно будет доказать факт такой "игры".