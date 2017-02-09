Бродячие собаки – это опасность, с которой мы можем столкнуться практически каждый день. Часто поведение бездомных животных оказывается недружелюбным. В некоторых случаях бродячие псы представляют реальную угрозу жизни или здоровью человека. Что делать, если на вас нападает собака, и куда звонить, чтобы пожаловаться на стаи бездомных животных, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ."
Что делать, если собака напала?
Если же животное напало на вас, попробуйте кинуть ей в глаза песок, землю.
Нанесите удар по носу или глазам. Болевыми точками у собак являются пах, живот и нос. Закрывайте руками шею и пах, чтобы не повредить артерии.
Попробуйте залезть на дерево, гараж. На высоту, где пес вас не достанет, и просите помощи.
Лучше, если вы заранее купите в магазине один из способов самозащиты. Одни из самых популярных – газовый баллончик и электрошокер. Безусловно, они не дают 100%-ную защиту. Однако увеличивают шансы на успех и дают уверенность в своих силах.
Необходимо позвонить по указанным номерам, назвать свои данные (фамилию, имя, отчество, контактный телефон). Также надо назвать место, где обитают собаки.
"Подрядчики отзваниваются и докладывают, что собака поймана", – рассказала порталу Amic.ru начальник отдела благоустройства и озеленения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Елена Королева.
Собеседница отметила, что заявок с просьбой отловить бродячее животное очень много. Осенью и весной количество заявок увеличивается. "У них начинается брачный период. Собаки начинают сбиваться в стаи и проявляют агрессию", – добавила Королева.
Много бродячих собак на строительных площадках, в районе частного сектора и лесополосе.
Безнадзорных животных помещают в приют "Ласка", где собакам проводят необходимые процедуры лечения. В дальнейшем сотрудники приюта ищут новых хозяев.
Если собака слишком агрессивна или у животного есть неизлечимые болезни, собаку усыпляют.
Комментарии
Главное опередить псину и кинутся на её первым в 99% случаев она убежит, проверенно собственно много раз.
У нас все брошено и все брошены. Ныне модный девиз:"Спасение утопающих, дело рук самих утопающих"
Хорошо раздавать советы, когда сам передвигаешься эскортом и под охраной.
Хорошо раздавать советы, когда сам передвигаешься эскортом и под охраной.
Лучше всего сеть обратно в машину и уехать, или вообще не выходить из машины, проверено многократно, действует!
Травматический пистолет поможет. По собакам можно не стрелять, важен шум выстрела.
гость - 9 февраля 2017 г. 14:54 Травматический пистолет поможет. По собакам можно не стрелять, важен шум выстрела.
Если по собакам не стрелять, зачем травмат? Можно просто громко пукнуть.
Возле Попова 258 4 крупных собаки, все мимо проезжают и никому нет до них дела.
- гость - 9 февраля 2017 г. 14:58 Можно просто громко пукнуть. -------------------------------- Наверно часто пользуетесь этим методом?-"Я кажется пукнула и не только."(Нянь)
У меня кавказец, очень злобный, время от времени пытается проявить характер. Обламываю очень жестко. Совсем не боюсь чужих собак, ибо чмошники по сравнению с моим. Обычно они лают в мою сторону истерично, но не приближаются. Недавно молча кинулся азиат, перелезший через забор на улицу, я смотрел ему в глаза и говорил Фу! Он злобно на меня глядел и рычал, я на него злобно смотрел, и говорил Фу! В итоге, он понял, что я такой же злой как он, но размером больше, и обломался, потупил взгляд, перестал рычать, отошел в сторону.
- гость - 9 февраля 2017 г. 15:04 - гость - 9 февраля 2017 г. 14:58 Можно просто громко пукнуть. -------------------------------- Наверно часто пользуетесь этим методом?-"Я кажется пукнула и не только."(Нянь)
Это совет вам, а у меня здоровый желудок. Был бы как вы, с удовольствием бы пользовался этим способом, а так рука крепка и самообладание не подводило ни разу.
Если уже тяпнула, то засунуть в пасть руку, прям в глотку постараться, сжать кулак и второй рукой придавить шею в месте где кулак находиться..этот метод даже волкам не нравился старики говорили))
- гость - 9 февраля 2017 г. 15:14 а у меня здоровый желудок --------------------------- Значит, голова не в порядке раз такие советы даете.
9.02.2017 15:09 - гость - Недавно молча кинулся азиат, перелезший через забор на улицу, я смотрел ему в глаза и говорил Фу! Он злобно на меня глядел и рычал, я на него злобно смотрел, и говорил Фу! В итоге, он понял, что я такой же злой как он, но размером больше, и обломался, потупил взгляд, перестал рычать, отошел в сторону.
Потом дома только штаны состирнул...