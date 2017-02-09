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Что делать, если на вас напала собака?

, ИА "Амител"
Кто должен заниматься отловом бродячих животных, куда звонить и усыпляют ли собак, которых отлавливают?


Бродячие собаки – это опасность, с которой мы можем столкнуться практически каждый день. Часто поведение бездомных животных оказывается недружелюбным. В некоторых случаях бродячие псы представляют реальную угрозу жизни или здоровью человека. Что делать, если на вас нападает собака, и куда звонить, чтобы пожаловаться на стаи бездомных животных, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ."

1
Что делать, если бездомная собака вами "интересуется"?
Старайтесь сохранять спокойствие. Животные прекрасно чувствуют страх, это их раздражает. Понятно, что очень трудно держать себя в руках, когда на вас лает или рычит бездомная собака. В этом случае не размахивайте руками, не кричите, не пытайтесь убежать. Это только даст животному сигнал к атаке.
2
Переходите на тихий шаг
Если агрессивная собака встречается вам во время пробежки, сразу же переходите на шаг. Можно даже остановиться и перевести дыхание. Так вы не будете казаться животному добычей.
3
Испугайте собаку
Если животное просто рычит, но не нападает и не пытается укусить, то не провоцируйте его резкими движениями. Можно попробовать испугать собаку. Попробуйте поднять с земли палку или камень и замахнуться. Подойдут ремень или даже собственный ботинок.
4
Не поворачивайтесь спиной
Нельзя поворачиваться к собаке спиной. Вы не сможете видеть животное, а значит, не будете готовы к атаке.
5

Что делать, если собака напала?

Если же животное напало на вас, попробуйте кинуть ей в глаза песок, землю.

Нанесите удар по носу или глазам. Болевыми точками у собак являются пах, живот и нос. Закрывайте руками шею и пах, чтобы не повредить артерии.

Попробуйте залезть на дерево, гараж. На высоту, где пес вас не достанет, и просите помощи.

6
Газовый баллончик и электрошокер

Лучше, если вы заранее купите в магазине один из способов самозащиты. Одни из самых популярных – газовый баллончик и электрошокер. Безусловно, они не дают 100%-ную защиту. Однако увеличивают шансы на успех и дают уверенность в своих силах.

7
Кто занимается отловом бродячих собак в Барнауле?
Этим занимается организация, с которой у администрации города заключен договор. В случае если собаки проявляют агрессию и нападают на жителей нашего города, необходимо звонить в подрядную организацию, с кем в настоящее время заключен договор, по телефону 57-35-57. Либо в комитет по телефону 37-16-20.
8
Как подать заявку на отлов животных?

Необходимо позвонить по указанным номерам, назвать свои данные (фамилию, имя, отчество, контактный телефон). Также надо назвать место, где обитают собаки.

"Подрядчики отзваниваются и докладывают, что собака поймана", – рассказала порталу Amic.ru начальник отдела благоустройства и озеленения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Елена Королева.

Собеседница отметила, что заявок с просьбой отловить бродячее животное очень много. Осенью и весной количество заявок увеличивается. "У них начинается брачный период. Собаки начинают сбиваться в стаи и проявляют агрессию", – добавила Королева.

9
Какие места наиболее опасны?

Много бродячих собак на строительных площадках, в районе частного сектора и лесополосе.

10
Что происходит с собаками, которых отлавливают?

Безнадзорных животных помещают в приют "Ласка", где собакам проводят необходимые процедуры лечения. В дальнейшем сотрудники приюта ищут новых хозяев.

Если собака слишком агрессивна или у животного есть неизлечимые болезни, собаку усыпляют.


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    Комментарии

    9.02.2017 14:43
    - гость -

    Главное опередить псину и кинутся на её первым в 99% случаев она убежит, проверенно собственно много раз.

    0  0
    9.02.2017 14:44
    - гость -

    У нас все брошено и все брошены. Ныне модный девиз:"Спасение утопающих, дело рук самих утопающих"

    0  0
    9.02.2017 14:46
    - гость -

    Хорошо раздавать советы, когда сам передвигаешься эскортом и под охраной.

    0  0
    9.02.2017 14:46
    - гость -

    Хорошо раздавать советы, когда сам передвигаешься эскортом и под охраной.

    0  0
    9.02.2017 14:53
    - гость -

    Лучше всего сеть обратно в машину и уехать, или вообще не выходить из машины, проверено многократно, действует!

    0  0
    9.02.2017 14:54
    - гость -

    Травматический пистолет поможет. По собакам можно не стрелять, важен шум выстрела.

    0  0
    9.02.2017 14:58
    - гость -

    гость - 9 февраля 2017 г. 14:54 Травматический пистолет поможет. По собакам можно не стрелять, важен шум выстрела.

    Если по собакам не стрелять, зачем травмат? Можно просто громко пукнуть.

    0  0
    9.02.2017 15:01
    - гость -

    Возле Попова 258 4 крупных собаки, все мимо проезжают и никому нет до них дела.

    0  0
    9.02.2017 15:04
    - гость -

    - гость - 9 февраля 2017 г. 14:58 Можно просто громко пукнуть. -------------------------------- Наверно часто пользуетесь этим методом?-"Я кажется пукнула и не только."(Нянь)

    0  0
    9.02.2017 15:09
    - гость -

    У меня кавказец, очень злобный, время от времени пытается проявить характер. Обламываю очень жестко. Совсем не боюсь чужих собак, ибо чмошники по сравнению с моим. Обычно они лают в мою сторону истерично, но не приближаются. Недавно молча кинулся азиат, перелезший через забор на улицу, я смотрел ему в глаза и говорил Фу! Он злобно на меня глядел и рычал, я на него злобно смотрел, и говорил Фу! В итоге, он понял, что я такой же злой как он, но размером больше, и обломался, потупил взгляд, перестал рычать, отошел в сторону.

    0  0
    9.02.2017 15:14
    - гость -

    - гость - 9 февраля 2017 г. 15:04 - гость - 9 февраля 2017 г. 14:58 Можно просто громко пукнуть. -------------------------------- Наверно часто пользуетесь этим методом?-"Я кажется пукнула и не только."(Нянь)

    Это совет вам, а у меня здоровый желудок. Был бы как вы, с удовольствием бы пользовался этим способом, а так рука крепка и самообладание не подводило ни разу.

    0  0
    9.02.2017 15:26
    ужэ Э

    Если уже тяпнула, то засунуть в пасть руку, прям в глотку постараться, сжать кулак и второй рукой придавить шею в месте где кулак находиться..этот метод даже волкам не нравился старики говорили))

    0  0
    9.02.2017 15:31
    - гость -

    - гость - 9 февраля 2017 г. 15:14 а у меня здоровый желудок --------------------------- Значит, голова не в порядке раз такие советы даете.

    0  0
    9.02.2017 15:46
    М-дяя...

    9.02.2017 15:09 - гость - Недавно молча кинулся азиат, перелезший через забор на улицу, я смотрел ему в глаза и говорил Фу! Он злобно на меня глядел и рычал, я на него злобно смотрел, и говорил Фу! В итоге, он понял, что я такой же злой как он, но размером больше, и обломался, потупил взгляд, перестал рычать, отошел в сторону.

    Потом дома только штаны состирнул...

    0  0
    9.02.2017 15:53
    ужэ Э

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