Надо ли получать новый СНИЛС при смене фамилии?

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Что такое СНИЛС, зачем он нужен и как его оформить ребенку?

, ИА "Амител"
Региональное отделение Пенсионного фонда РФ рекомендует получить СНИЛС всем взрослым гражданам, которые пока его не имеют


Для чего нужен СНИЛС, как его получить и какие меры предпринять, если вы потеряли документ? Ответы читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое СНИЛС?
Снилс – это страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования.
2
Кому и зачем нужен СНИЛС?

Документ нужен всем взрослым гражданам, которые по разным причинам пока его не имеют. Это военнослужащие и сотрудники силовых ведомств без стажа на "гражданке". Они будут получать или уже получают пенсию по линии своего ведомства. Кроме того, он нужен людям, у которых нет страхового стажа. Например, домохозяйкам.

СНИЛС нужен для формирования пенсии, для получения государственных услуг в электронном виде и льгот, сокращения количества документов при получении различных услуг.

3
Как получить СНИЛС взрослому человеку?

Каждый житель Алтайского края может получить СНИЛС при устройстве на работу. При заключении трудового договора работодатель в течение двух недель отправляет данные сотрудника и заполненную анкету в территориальный орган Пенсионного фонда России.

Получить документ можно и самостоятельно. Необходимо прийти в ПФР или МФЦ по месту регистрации (в том числе временной) или фактического проживания. Вам придется предъявить паспорт и заполнить анкету.

4

Сколько времени оформляется СНИЛС?

Страховое свидетельство со СНИЛС оформляется не более 5 дней.

Оформление страхового свидетельства со СНИЛС при обращении в территориальный орган ПФР выдается в день обращения.

5
Как получить СНИЛС детям?
Для получения документа детям до 14 лет мама или папа с собственным паспортом и свидетельством о рождении ребёнка могут обратиться в Пенсионный фонд России или МФЦ по месту жительства или фактического проживания. В отделении Пенсионного фонда вы получите для своего ребенка страховое свидетельство со СНИЛС в день обращения. Дети старше 14 лет могут обратиться самостоятельно со своим паспортом.
6

Что делать, если вы потеряли СНИЛС?

СНИЛС очень просто восстановить. Работающий человек может обратиться в отдел кадров с заявлением о выдаче дубликата.

Если вы относитесь к категории самозанятого населения (индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус), обратитесь в Пенсионный фонд РФ по месту своей регистрации в качестве страхователя с заявлением о выдаче дубликата либо по месту фактического проживания.

Неработающие граждане должны подать заявление о восстановлении СНИЛС в Пенсионный фонд России по месту регистрации (в том числе временной) или фактического проживания.

При обращении в клиентскую службу ПФР будет выдан дубликат страхового свидетельства в режиме реального времени.

7
Надо ли получать новый СНИЛС при смене фамилии?
При смене фамилии необходимо обязательно поменять страховое свидетельство на новое.

 

 


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