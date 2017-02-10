Надо ли получать новый СНИЛС при смене фамилии?

Для чего нужен СНИЛС, как его получить и какие меры предпринять, если вы потеряли документ? Ответы читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Документ нужен всем взрослым гражданам, которые по разным причинам пока его не имеют. Это военнослужащие и сотрудники силовых ведомств без стажа на "гражданке". Они будут получать или уже получают пенсию по линии своего ведомства. Кроме того, он нужен людям, у которых нет страхового стажа. Например, домохозяйкам.
СНИЛС нужен для формирования пенсии, для получения государственных услуг в электронном виде и льгот, сокращения количества документов при получении различных услуг.
Каждый житель Алтайского края может получить СНИЛС при устройстве на работу. При заключении трудового договора работодатель в течение двух недель отправляет данные сотрудника и заполненную анкету в территориальный орган Пенсионного фонда России.
Получить документ можно и самостоятельно. Необходимо прийти в ПФР или МФЦ по месту регистрации (в том числе временной) или фактического проживания. Вам придется предъявить паспорт и заполнить анкету.
Сколько времени оформляется СНИЛС?
Страховое свидетельство со СНИЛС оформляется не более 5 дней.
Оформление страхового свидетельства со СНИЛС при обращении в территориальный орган ПФР выдается в день обращения.
Что делать, если вы потеряли СНИЛС?
СНИЛС очень просто восстановить. Работающий человек может обратиться в отдел кадров с заявлением о выдаче дубликата.
Если вы относитесь к категории самозанятого населения (индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус), обратитесь в Пенсионный фонд РФ по месту своей регистрации в качестве страхователя с заявлением о выдаче дубликата либо по месту фактического проживания.
Неработающие граждане должны подать заявление о восстановлении СНИЛС в Пенсионный фонд России по месту регистрации (в том числе временной) или фактического проживания.
При обращении в клиентскую службу ПФР будет выдан дубликат страхового свидетельства в режиме реального времени.
Комментарии