Фото: Sports.ru
Нешуточный скандал разгорелся в мировом биатлоне. 9 февраля сборная России взяла бронзовую медаль впервые за долгие годы в смешанной эстафете на чемпионате мира, который проходит в Австрии. Однако эту радость затмило поведение лучшего биатлониста современности Мартена Фуркада, который толкнул нашего спортсмена Александра Логинова на дистанции, а потом и вовсе демонстративно покинул церемонию награждения. Рассказываем, что произошло на самом деле.
Еще до гонки Мартен Фуркад обвинил в твиттере в допинге нашего Александра Логинова, который на три года был дисквалифицирован. Союз биатлонистов России в соцсетях поздравил Александра Логинова с днем рождения и перечислил все его достижения.
В комментарии неожиданно отметился Мартен Фуркад и напомнил о том, о чем в России не принято говорить — о допинге.
"И он получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление ЭПО. Не забудьте один из его самых главных трофеев", – написал француз. Однако после этого он удалил свой твит, а Союз биатлонистов Франции извинился за поведение своего спортсмена.
История получила продолжение уже во время смешанной эстафеты. Во время гонки Мартен во время передачи палочки Кентена Фийона-Майе цепляет россиянина, когда тот отъезжает к бортам. Логинов падает, но Мартен спокойно продолжает гонку, не замечая произошедшего и не извинившись.
На церемонии награждения уже сомнительный поступок совершили россияне. Логинов и Шипулин, разозленные поведением Фуркада в гонке, поздравили всех, кроме Мартена. Развернулись, демонстративно прошли мимо и не пожали руку. После этого француз покинул церемонию. Назад его вернули только организаторы вместе с президентом IBU Андерсом Бессебергом.
"Наша команда – одна большая дружная семья. И если отношение к кому-то – в данном случае к Александру Логинову от Мартена Фуркада – не очень хорошее, то это некрасиво по отношению ко всей команде. Спортсмены должны бегать, выступать, показывать хорошие результаты, а не заниматься политикой. Это относится к Мартену Фуркаду. А свое поведение держать при себе", – сказал Шипулин.
Позже двукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад рассказал журналистам свою версию произошедшего во время и после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене, высказав сожаление по поводу того, что стал причиной падения Александра Логинова.
"Двое русских парней не захотели подать мне руку. Это стало для меня сюрпризом. Я не заслуживаю больше уважения, чем другие, но заслуживаю такого же уважения. Антон говорит, что причиной стал инцидент при передаче эстафеты, но я не толкал Логинова. Все понимают, что я никогда бы не поставил свою команду в положение, которое могло бы привести к дисквалификации. Если он упал из-за меня, то приношу извинения, в этом не было никакого умысла. Если Логинов упал из-за меня, то я сожалею. Я делал все, чтобы гонка была как можно более справедливой. Я также собирался пожать ему руку на подиуме, но он не захотел этого, так что я ни о чем не жалею", – сказал Мартен Фуркад.
Отношения между спортсменами продолжали быть накаленными. Фуркад спросил у Шипулина, в чем он виноват.
"Можно посмотреть повтор при передаче эстафеты, и будет видно, что сделал Мартен. Это во время гонки. А сколько было негатива до гонки от него в сторону Александра Логинова? Это можно перетерпеть раз или два, но все время смотреть на нападки Мартена – не очень красиво. Человека поздравляют с днем рождения, а Мартен высказывает свое мнение и опять обвиняет человека, который уже отбыл свою дисквалификацию", – сказал Шипулин.
"Я думаю, что не делал ничего неправильного. Логинов выступал в гонке. Если бы я что-то сделал, то наша команда не заняла бы второе место. Я немного печален. Хочу напомнить, что неделю назад СБР попросил IBU применить санкции против меня из-за твита о Логинове, а сегодня биатлонисты решили не пожимать мне руку на подиуме", – ответил Фуркад.
Комментарии
Ну наши тоже красавцы, надо было всё же пожать руку этому "Мартыну", но так сжать ладонь чтобы слёзы из глаз брызнули.
Лягушатник сволочной, сам непонятно на чем сидит. Не может человек без допинга постоянно показывать такие результаты.
Пусть сначала до Бьорндалена дотянется, лучший биатлонист современности
Да, Уле Фули Бьорндален - настоящая легенда!
и да, комментарий еще пусть скажет, что он не удалял)))
Фаркуд-лживая свинья:пошёл на контакт со спецом.
Мартышка повел себя как последнее чмо, мы просто обязана были подавать протест, но функционеры как всегда боятся....
А с Шипулиным инцидента не было? Кто кого не пропустьил и заблокировал?
Посмотрел несколько раз видео. 1. Не увидел, что М.Фуркард толкнул Логинова. Выглядело так, что он или палкой по лыже попал, или на лыжу наехал. Такие вещи в биатлоне, вообще-то, происходят постоянно. Потому что все происходит на большой скорости и в большой спешке. Какие у Вас доказательства, что это было сделано умышленно?
2. На финише против А. Шипулина М. Фуркард боролся по правилам: он сменил занятую полосу на свободную. Это делают все на финише. Слова нашего спортсмена о том, что он такого бы не сделал -- фуфло. А.Шипулин сам так часто поступает на финише. Посмотрите прошедшие гонки. Оно и понятно -- идет борьба за медали. Здесь важно -- были нарушены правила или нет. Правила нарушены не были. Какие претензии к М.Фуркарду?
3. М.Фуркард имел право критиковать Логинова за употребление долпинга в прошлом. Во-первых, это правда. Во-вторых, вспомните сколько наших биатлонистов и биатлонисток дважды попадались на употреблении допинга. По этому показателю Россия обгоняет и Норвегию, и Францию, и Германию. Поэтому М.Фуркрад имеет все основания сомневаться в том, что Логинов и далее не употребляет допинг. Такие случае уже были в российском биатлоне и не раз.
- гость - 10 февраля 2017 г. 11:56 Какие у Вас доказательства
Усы, лапы и хвост - вот мои доказательства!