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Почему участникам праздника "Лыжня России" стоит взять с собой полис?

, ИА "Амител"
На спортивном празднике "Лыжня России" будут работать специалисты Краевого центра медицинской профилактики


В Барнауле 12 февраля пройдет спортивный праздник "Лыжня России". Это одно из самых массовых мероприятий, которое проходит по всей стране. В Барнауле это мероприятие традиционно вызывает широкий интерес среди горожан. Где будет проходить спортивный праздник, почему надо взять с собой паспорт и полис, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что за праздник "Лыжня России"?
Это всероссийский спортивный праздник. Он проходит в более чем 70 регионах страны. В Алтайском крае "Лыжня России" пройдет в рамках проведения Всероссийского дня зимних видов спорта.
2

Кто может принять участие в "Лыжне России"?

Любой желающий. Ограничений по возрасту нет. Было бы желание.

3
Где пройдет спортивный праздник?
Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" пройдет в Барнауле на лыжной базе ОАО СПП "Стройгаз". Улица Широкая просека, 15.
4
Зачем нужны паспорт, СНИЛС и медицинский полис?

На соревнованиях "Лыжня Россия" будет работать центр здоровья КГБУЗ "Краевой центр медицинской профилактики". Бесплатное полноценное обследование, консультации врачей смогут пройти и получить все желающие в специальном автобусе – ВМК (врачебно-медицинском комплексе). Он будет расположен в этот день рядом со стартовой площадкой.

Для приема необходимо иметь при себе паспорт, полис медицинского страхования и СНИЛС.

5
Какие обследования можно пройти в центре здоровья?

  1. Анализ крови: определение уровня холестерина и глюкозы в крови.

  2. Оценка состояния сердца по ЭКГ.

  3. Пульсоксиметрия (измерение степени насыщения артериальной крови кислородом (сатурации) и частоты пульса (удары в минуту в среднем за 5–20 секунд).

  4. Спирометрия – измерение объемных и скоростных показателей дыхания.

  5. Определение концентрации оксида углерода в выдохе. Этот анализ нагляден для курильщиков, у которых уровень оксида углерода – угарного газа – в выдохе очень высок.

  6. Биоимпедансометрия – определение состава тела человека: соотношения жировой и мышечной массы.

  7. Измерение роста, веса, объема талии, вычисление ИМТ.

  8. Выявление заболеваний периферических артерий.

  9. Посещение офтальмолога: проверка остроты зрения и внутриглазного давления.


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