В Барнауле 12 февраля пройдет спортивный праздник "Лыжня России". Это одно из самых массовых мероприятий, которое проходит по всей стране. В Барнауле это мероприятие традиционно вызывает широкий интерес среди горожан. Где будет проходить спортивный праздник, почему надо взять с собой паспорт и полис, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Кто может принять участие в "Лыжне России"?
Любой желающий. Ограничений по возрасту нет. Было бы желание.
На соревнованиях "Лыжня Россия" будет работать центр здоровья КГБУЗ "Краевой центр медицинской профилактики". Бесплатное полноценное обследование, консультации врачей смогут пройти и получить все желающие в специальном автобусе – ВМК (врачебно-медицинском комплексе). Он будет расположен в этот день рядом со стартовой площадкой.
Для приема необходимо иметь при себе паспорт, полис медицинского страхования и СНИЛС.
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Анализ крови: определение уровня холестерина и глюкозы в крови.
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Оценка состояния сердца по ЭКГ.
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Пульсоксиметрия (измерение степени насыщения артериальной крови кислородом (сатурации) и частоты пульса (удары в минуту в среднем за 5–20 секунд).
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Спирометрия – измерение объемных и скоростных показателей дыхания.
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Определение концентрации оксида углерода в выдохе. Этот анализ нагляден для курильщиков, у которых уровень оксида углерода – угарного газа – в выдохе очень высок.
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Биоимпедансометрия – определение состава тела человека: соотношения жировой и мышечной массы.
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Измерение роста, веса, объема талии, вычисление ИМТ.
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Выявление заболеваний периферических артерий.
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Посещение офтальмолога: проверка остроты зрения и внутриглазного давления.
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