Районы Алтайского края до четверга будут находиться под влиянием антициклона, с которым сохранится спокойная погода, преимущественно без осадков, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых. Лишь в ночь на 14 февраля в юго-восточных районах края пройдет слабый снег.

До среды включительно в Алтайском крае в ночные часы столбики термометров будут колебаться от -25 до -35 градусов, днем -15…-22 градуса.

В четверг потеплеет на 4-6 градусов. 17 февраля сместившийся на восток антициклон откроет дорогу южному циклону. Он принесет в Алтайский край кратковременное потепление до -4…+1 градуса, в предгорьях до +6 градусов. Также в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия в виде снега, мокрого снега, гололедных явлений, сильного порывистого ветра и метелей.

А уже в ночь на субботу в Алтайском крае вновь ожидается похолодание, с которым метель лишь усилится.