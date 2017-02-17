Россияне в скором времени смогут частично компенсировать свои затраты на аренду жилья. Соответствующую инициативу совместно разработали Минстрой и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Кто сможет рассчитывать на такой налоговый вычет и что для этого нужно, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
АИЖК и Минстрой решили плотно заняться рынком аренды, а точнее, вывести из тени арендодателей, которые сегодня еще остаются в тени и, следовательно, уходят от налогов. Решить проблему они намерены за счет налогового вычета, который будет положен гражданам, снимающим жилье.
Налоговый вычет — это сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого уплачивается налог. В некоторых случаях под налоговым вычетом понимается возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица. Но возврату подлежит не вся сумма понесенных расходов в пределах заявленного вычета, а соответствующая ему сумма ранее уплаченного налога.
Нет. Материальная компенсация будет предоставляться только тем арендосъемщикам, которые заключили официальный договор найма. То есть льгота будет положена за ту жилплощадь, владелец которой оформил сделку, следовательно, платит все положенные налоги.
По словам заместителя министра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, эти меры повысят интерес граждан к организованному рынку аренды и увеличат долю долгосрочных договорных отношений.
По оценке управляющего партнера агентства недвижимости SPENCER ESTATE Вадима Ламина, на сегодняшний день в экономсегменте налоги платят не более 5% собственников, классом выше — до 12%, сообщают "Известия".
Это станет возможно после того, как в России внесут поправки в Налоговый кодекс. Пока законопроект находится в разработке.
По мнению экспертов, в случае с арендой может быть применен механизм, который используется при погашении ипотечного кредита. При этом фактически учитываются расходы, которые осуществлялись к концу расчетного периода. А максимальная сумма вычета составляет 390 тысяч рублей.
Кстати, в Европе давно практикуются налоговые льготы для людей, снимающих жилье. В России новый механизм будет стимулировать людей сообщать о том, что они снимают жилье и желают возместить свои расходы. А это, в свою очередь, позволит налоговой получить информацию об арендодателях, которые такое жилье сдают.
На сегодняшний день налоговый вычет можно получить за:
- покупку жилья;
- оплату процентов по ипотечному кредиту;
- оплату лечения;
- оплату обучения;
- расходы на благотворительность.
Комментарии
Ай, малаццы! переложили 13% из кармана арендодателя в карман арендатора и, типа, поработали!
Уж и не знают как вывести из тени - что бы потом по полной обуть....
17.02.2017 11:48 - гость - Ай, малаццы! переложили 13% из кармана арендодателя в карман арендатора и, типа, поработали!
цель понятна - легализовать и сдернуть налоги.
Вспотеют !
работать не будет. Арендодатель автоматом повысит стоимость аренды на те же 13%, а то и выше в случае официального договора. Да и государству нет смысла: возьмут 13% с одного, простят ту же сумму другому.
Ну будет аренда сбумажками на 13 процентов дороже чем без бумажек.ни ктож не будет по одной цене сдавать с документами и без.
1 +100 так и будет