Что это за инициатива?

АИЖК и Минстрой решили плотно заняться рынком аренды, а точнее, вывести из тени арендодателей, которые сегодня еще остаются в тени и, следовательно, уходят от налогов. Решить проблему они намерены за счет налогового вычета, который будет положен гражданам, снимающим жилье.

Налоговый вычет — это сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого уплачивается налог. В некоторых случаях под налоговым вычетом понимается возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица. Но возврату подлежит не вся сумма понесенных расходов в пределах заявленного вычета, а соответствующая ему сумма ранее уплаченного налога.