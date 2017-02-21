Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля. Он не дожил до своего 65-летия всего один день. Чем запомнился этот человек и какой след оставил в истории современной России, читайте в нашем материале.
21 февраля 1952 года семье авиационного инженера-конструктора Ивана Васильевича Чуркина и домохозяйки Марии Петровны появился сын Виталий. Это был их единственный ребенок. Родители уделяли большое внимание воспитанию сына и его образованию.
С ранних лет мальчик начал осваивать с репетитором английский язык. Забегая вперед можно отметить, что в последствии Виталий в совершенстве будет владеть еще двумя иностранными языками — монгольским и французским.
Чуркин окончил 56-ю московскую специализированную школу с углубленным изучением английского языка. Во время обучения он несколько лет занимал пост секретаря комсомольской организации этого образовательного учреждения.
Следующей ступенью для Виталия стал Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, факультет международных отношений. В 1974 году после его окончания, Чуркин решил окончить аспирантуру и в последствии стал кандидатом исторических наук.
С 1987 года был референтом Международного отдела ЦК КПСС. В 1989 году был стал пресс-секретарем министра иностранных дел СССР. А в 1991 году уже возглавил Управление информации Министерства внешних сношений СССР и МИД России.
С 1994 Чуркин был назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Бельгия и постоянным представителем при НАТО. С 1998 занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Канаде. А в июне 2003 года стал послом по особым поручениям МИД России.
В августе 2008 года в период военного обострения российско-грузинского конфликта отстаивал позицию нашей страны на заседаниях Совета Безопасности ООН.
4 февраля и 19 июля 2012 года наложил вето на проекты резолюции СБ ООН по Сирии, 15 марта 2014 года — на проект резолюции по Украине, 29 июля 2015 года — на проект резолюции о создании международного трибунала по катастрофе рейса MH17.
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