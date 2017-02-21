Вторник, 21 Февраль, 04:56

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,1
€ 61,7
Brent
$ 51,5
-4°
Обь
27см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2017Крушение вертолета над Телецким озеромВеликий пост – 2017
Вопрос дня



Чем запомнился постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин?

, ИА "Амител"
Его звали маэстро дипломатии


Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля. Он не дожил до своего 65-летия всего один день. Чем запомнился этот человек и какой след оставил в истории современной России, читайте в нашем материале.

1
Любовь к иностранным языкам

21 февраля 1952 года семье авиационного инженера-конструктора Ивана Васильевича Чуркина и домохозяйки Марии Петровны появился сын Виталий. Это был их единственный ребенок. Родители уделяли большое внимание воспитанию сына и его образованию.

С ранних лет мальчик начал осваивать с репетитором английский язык. Забегая вперед можно отметить, что в последствии Виталий в совершенстве будет владеть еще двумя иностранными языками — монгольским и французским.

Чуркин окончил 56-ю московскую специализированную школу с углубленным изучением английского языка. Во время обучения он несколько лет занимал пост секретаря комсомольской организации этого образовательного учреждения.

​Следующей ступенью для Виталия стал Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, факультет международных отношений. В 1974 году после его окончания, Чуркин решил окончить аспирантуру и в последствии стал кандидатом исторических наук.

2
От отдела переводов до посла по особым поручениям 
Свою карьеру в Министерстве иностранных дел СССР Виталий Чуркин начал в 1974 году. Его приняли в отдел переводов. Спустя пять лет парня назначили на должность третьего секретаря отдела США МИД СССР. А после он стал сначала вторым, а после и первым секретарем посольства СССР в США.

С 1987 года был референтом Международного отдела ЦК КПСС. В 1989 году был стал пресс-секретарем министра иностранных дел СССР. А в 1991 году уже возглавил Управление информации Министерства внешних сношений СССР и МИД России.
С 1992 по 1994 год был заместителем министра иностранных дел РФ. На этом посту Виталий Чуркин стал практиковать проведение открытых брифингов, на которых иностранные журналисты могли задать интересующие их вопросы и получить ответ на хорошем английском в режиме реального времени. Ранее такое общение было возможно лишь в формате запросов и официальных, сухих ответов на них. Такой же непосредственной манеры коммуникации он придерживался позже и в ООН.

С 1994 Чуркин был назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Бельгия и постоянным представителем при НАТО. С 1998 занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Канаде. А в июне 2003 года стал послом по особым поручениям МИД России.
3
Работа в ООН
С 8 апреля 2006 года являлся постоянным представителем Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и представителем Российской Федерации в Совете Безопасности ООН.

В августе 2008 года в период военного обострения российско-грузинского конфликта отстаивал позицию нашей страны на заседаниях Совета Безопасности ООН.

4 февраля и 19 июля 2012 года наложил вето на проекты резолюции СБ ООН по Сирии, 15 марта 2014 года — на проект резолюции по Украине, 29 июля 2015 года — на проект резолюции о создании международного трибунала по катастрофе рейса MH17.
4
Награды
Виталий Чуркин за время своей работы неоднократно был награжден. В февраля 2009 года он удостоился Ордена Почета "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю безупречную дипломатическую службу".
В декабря 2011 год его отметили Почетной грамотой Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "за активную и плодотворную работу по развитию и углублению военно-политического сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности".
Спустя год он получил Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени "за большие заслуги по защите и продвижению интересов России на международной арене".
5
Семья
Супругой Виталия Чуркина была преподаватель французского языка Ирина. В браке у них родилось двое детей. Дочь Анастасия работает журналистом на российском телеканале "Russia Today". Сын Максим окончил МГИМО и в настоящее время проживает в Москве.

 

    Автор:
    Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    < февраль 2017  
    пн вт ср чт пт сб вс
          1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28               
    03:05
    Чем запомнился постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин? 0
    02:09
    Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин 0
    02:03
    Американские ученые нашли связь между способностями человека и цветом глаз 0
    01:04
    Фильм "Терминатор 2" вернется на российские экраны в 3D-версии 0
    00:03
    Через 10 лет Землю ждет глобальное похолодание 1
    23:05
    КНДР не признает брата Ким Чен Ына в мужчине, убитом в Малайзии 0
    22:06
    Алтайская ГИБДД просит водителей в течение суток не выезжать на трассы 0
    21:07
    Мужчина, подозреваемый в убийстве своей матери в Барнауле, пойдет под суд 0
    20:18
    Режим ЧС рекомендовали ввести 24 муниципальным образованиям на Алтае 0
    20:06
    Лавров заявил, что спецслужбы США прослушивают посла РФ в Вашингтоне 0
    19:46
    Снежный шторм "выключает" свет в населенных пунктах Алтайского края 0
    19:28
    Ольга Васильева считает, что нужно ввести обязательный ЕГЭ по истории 2
    19:06
    Коротко о главном: Алтай в снежной буре и поиски на Телецком озере
    Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 февраля
    18:46
    Сотрудники алтайской птицефабрики украли кормов и кур на 1,5 млн рублей 0
    18:32
    Русская пицца: готовим на Масленицу блины с припеком 0
    18:27
    Лавров отверг обвинения в участии РФ в подготовке переворота в Черногории 0
    18:04
    Легкомоторный самолет упал на жилой квартал в США 0
    17:47
    Алтайский депутат Госдумы предложила продвигать рабочие профессии в школе 0
    17:33
    Когда зятю к теще на блины идти? Расписание масленичной недели 0
    17:30
    Рэпер Bumble Beezy выступит перед барнаульцами и презентует новый альбом 3
    17:24
    Прокурор Черногории обвиняет РФ в причастности к госперевороту 0
    17:14
    СМИ: Украина является главным импортером мяса и пива из России 0
    17:06
    Планируем время: чем заняться барнаульцам с 20 по 24 февраля? 1
    16:57
    Режим ЧС объявлен в Алтайском крае из-за снежного шторма 12
    16:33
    Путин подписал указ о праздновании юбилея Сталинградской битвы 4
    16:23
    Жителя Алтайского края судят за избиение до смерти собственного отца 0
    16:14
    Как выбрать качественные замороженные блинчики в магазине? 4
    16:02
    12 населенных пунктов Алтайского края остались без света из-за непогоды 0
    15:50
    Группа спасателей из Москвы будет вести поиски вертолета на Алтае 3
    15:32
    Алкоголь продали подростку в кафе барнаульского ТРЦ "Пионер" 6
    15:23
    Стоп-кадр. Ограниченная видимость на барнаульских дорогах 3
    15:16
    Преступники пытались ограбить дом семьи бен Ладена в Париже 1
    15:05
    Три машины с алтайскими рыбаками занесло снегом в Новосибирской области 0
    14:48
    Три автобуса столкнулись в центре Барнаула – очевидцы. Фото 9
    14:36
    Полиция Таиланда задержала россиянку за кормление рыбок в море 5
    14:22
    "Побойтесь Бога, сидите дома". Снежный шторм бушует на алтайских трассах 3
    14:14
    ГИБДД Барнаула призывает водителей быть предельно внимательными в непогоду 0
    14:03
    Список трасс, перекрытых в Алтайском крае из-за непогоды 20 февраля 1
    13:53
    Автобус на Камчатке полтора километра тащил по дороге выпавшую пассажирку 10
    13:42
    Елизавета Глинка: путь доктора Лизы 10
    13:31
    Слетевший с грузовика фургон перекрыл дорогу в Барнауле. Фото 3
    13:23
    Строители заканчивают возведение самого большого общежития в Барнауле 3
    13:15
    Москва и Барнаул возглавили рейтинг самых недружелюбных городов России 36
    13:04
    Навязчивые рекламные ролики могут исчезнуть из видео на YouTube 5
    12:50
    Семь кило марихуаны хранил в гараже житель Алтайского края 7
    12:33
    Алтайская девочка-кузнец выступила в программе Максима Галкина. Видео 5
    12:25
    Мэра Риги хотят наказать штрафом за разговор на русском языке 6
    12:14
    Какая погода будет в Алтайском крае на масленичной неделе? 0
    12:03
    Обслуживавшая упавший на Алтае вертолет компания заявила о его исправности 8
    11:51
    Бывшему советнику Трампа передали план по снятию санкций с России – СМИ 20

    © 1999 — 2017, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.