Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля. Он не дожил до своего 65-летия всего один день. Чем запомнился этот человек и какой след оставил в истории современной России, читайте в нашем материале.

1 Любовь к иностранным языкам 21 февраля 1952 года семье авиационного инженера-конструктора Ивана Васильевича Чуркина и домохозяйки Марии Петровны появился сын Виталий. Это был их единственный ребенок. Родители уделяли большое внимание воспитанию сына и его образованию. Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин О смерти дипломата сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства 262 0 С ранних лет мальчик начал осваивать с репетитором английский язык. Забегая вперед можно отметить, что в последствии Виталий в совершенстве будет владеть еще двумя иностранными языками — монгольским и французским.



Чуркин окончил 56-ю московскую специализированную школу с углубленным изучением английского языка. Во время обучения он несколько лет занимал пост секретаря комсомольской организации этого образовательного учреждения.



​Следующей ступенью для Виталия стал Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, факультет международных отношений. В 1974 году после его окончания, Чуркин решил окончить аспирантуру и в последствии стал кандидатом исторических наук.

2 От отдела переводов до посла по особым поручениям Свою карьеру в Министерстве иностранных дел СССР Виталий Чуркин начал в 1974 году. Его приняли в отдел переводов. Спустя пять лет парня назначили на должность третьего секретаря отдела США МИД СССР. А после он стал сначала вторым, а после и первым секретарем посольства СССР в США.



С 1987 года был референтом Международного отдела ЦК КПСС. В 1989 году был стал пресс-секретарем министра иностранных дел СССР. А в 1991 году уже возглавил Управление информации Министерства внешних сношений СССР и МИД России. С 1992 по 1994 год был заместителем министра иностранных дел РФ. На этом посту Виталий Чуркин стал практиковать проведение открытых брифингов, на которых иностранные журналисты могли задать интересующие их вопросы и получить ответ на хорошем английском в режиме реального времени. Ранее такое общение было возможно лишь в формате запросов и официальных, сухих ответов на них. Такой же непосредственной манеры коммуникации он придерживался позже и в ООН.



С 1994 Чуркин был назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Бельгия и постоянным представителем при НАТО. С 1998 занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Канаде. А в июне 2003 года стал послом по особым поручениям МИД России.

3 Работа в ООН С 8 апреля 2006 года являлся постоянным представителем Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и представителем Российской Федерации в Совете Безопасности ООН.



В августе 2008 года в период военного обострения российско-грузинского конфликта отстаивал позицию нашей страны на заседаниях Совета Безопасности ООН.



4 февраля и 19 июля 2012 года наложил вето на проекты резолюции СБ ООН по Сирии, 15 марта 2014 года — на проект резолюции по Украине, 29 июля 2015 года — на проект резолюции о создании международного трибунала по катастрофе рейса MH17.

4 Награды Виталий Чуркин за время своей работы неоднократно был награжден. В февраля 2009 года он удостоился Ордена Почета "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю безупречную дипломатическую службу". В декабря 2011 год его отметили Почетной грамотой Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "за активную и плодотворную работу по развитию и углублению военно-политического сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности". Спустя год он получил Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени "за большие заслуги по защите и продвижению интересов России на международной арене".