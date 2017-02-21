Подготовка к выборам 2018 года ведется с расчетом на участие в них Владимира Путина. В администрации Кремля отвергли идею досрочных выборов, но надеются на то, что за Путина проголосует рекордное количество человек. Рассказываем, какого результата хотят достигнуть и почему выборы 2018 года станут последними для Владимира Путина.
Как пишет РБК со ссылкой на высокопоставленные источники, подготовка к президентским выборам 2018 года ведется в Кремле с расчетом на то, что в них примет участие Владимир Путин.
"Все исходят из того, что Путин пойдет на выборы. И все понимают, что это будет его последний срок. Ничего менять под себя, чтобы остаться и после 2024-го, когда истечет очередной срок, он не будет", – приводит издание слова источника, близкого к главе государства.
Конституция России запрещает занимать пост главы государства более двух сроков подряд. Если Путин вновь изберется в 2018 году, то, согласно Основному закону, в следующий раз он сможет участвовать в выборах только спустя шесть лет после окончания своего срока — в 2030 году. Ему к тому времени будет уже 78 лет. Поэтому в Кремле понимают, что нынешние выборы в 2018 году станут для Владимира Путина последними.
На одном из совещаний в Кремле первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко высказывался в том духе, что важно не просто избрание Путина, а что будет после выборов, а именно формирование повестки его следующего срока.
Как пишет "Газета.Ru", на различных совещаниях с экспертным сообществом в администрации президента сейчас обсуждаются пути достижения показательных критериев будущей президентской кампании. Поставлена задача провести прозрачные, легитимные выборы и при этом добиться для основного кандидата лучшего результата, нежели в предыдущие годы.
Сделать это собираются за счет рекордной явки, которую попытаются достичь за счет электората Крыма и Севастополя.
На выборах 2012 года Путин получил 63,6% голосов. Самый высокий результат у него был на выборах 2004 года — 71,3%. В 2000 году за Путина проголосовали 53% граждан. Что касается голосов в абсолютном выражении, то в 2000 году Путину отдали предпочтение 39,7 млн человек, в 2004-м — 49,6 млн, в 2012-м — 45,6 млн. Сам Владимир Путин в декабре 2016 года заявил, что считает преждевременным говорить о возможности своего участия в президентских выборах 2018 года.
"Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире, и исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать, как мы должны делать, будет принято решение и об участии моем или неучастии в будущих выборах президента Российской Федерации", — отметил он.
Комментарии
На бумаге можно любую цифру нарисовать.
Скоро, чтобы проголосовать ЗА Путина, достаточно будет лишь кивнуть телевизору.
Как можно обеспечить то, чего нет? Если нет выборов, то какая может быть явка? Ну а число требуемое вместе с результатом они сами напишут.
Вот загадка, доходы россиян упали более чем в два раза, но при этом почему-то рассчитывают, что люди должны поддержать человека который это устроил.
Рекордная ложь в истории человечества готовится)
Проблема в полном отсутствии у власти идей дальнейшего развития страны. Одним ВПК экономику не поднимешь. А практика госпрограмм - разовые акции, крайне затратные и неэффективные. А вторым аспектом является то, что "чужих" не допускают к властным структурам на пушечный выстрел. Мерилом является не способности человека, а его лояльность. Поэтому в стране образовался целый пласт вороватых, но послушных исполнителей - губернаторов, мэров, прокуроров и пр. И Кремль, и Путин и все остальные стали заложниками ситуации и сами изменить эту систему не в состоянии.
Единственный способ повысить интерес народа к выборам - дать людям реальную альтернативу, допустить до выборов грамотных, понимающих современные тенденции в экономике и способных развивать экономику Россию, а не строить бюджет на продаже углеводородов. А выбор из стандартного супового набора - Путин, Зюганов, Жириновский, Явлинский - никому не интересен, потому как выбор предопределён. И никаким накалом борьбы с внешними врагами людей уже не заинтересуешь
Я вообще не понимаю, зачем нужны эти выборы.... Столько денег коту под хвост. Просто объявили бы, что Президентом избран Президент, и все
"Если Путин вновь изберется в 2018 году, то, согласно Основному закону, в следующий раз он сможет участвовать в выборах только спустя шесть лет после окончания своего срока — в 2030 году. Ему к тому времени будет уже 78 лет." Ничего, у него приемник есть - Дмитрий Анатольевич Медведев. Будем за него голосовать.
надо путина назначить царем, выборы отменить, а на сэкономленные деньги разбомбить сирию
При Путине спектакль под названием "ВЫБОРЫ" проводится для иностранных СМИ.
Приходилось участвовать в выборах, Единая Россия может и не пользуется на Алтае популярностью. А вот за В.В,Путина голосует большинство и это факт.
Нарисуют и явку и результаты. Навального не допустят ибо выборов как таковых нет, все основано на лжи. Как и про два срока. Ведь по сути Путин в 2018 году будет избираться на 4-5 срок, первые два срока подряд - 8 лет и это предел. А затем изменили под хлопца Конституцию и лгут, что теперчича все заново...
21.02.2017 11:37 - гость -
Не будем мы за Димку-айфона голосовать. Димка стал президентом только из-за того, что надо было место греть. Путин в 2018 году изберется и все.
Нашему народу в целом выборы не нужны, нужен Царь ВСЕЯ РУСИ.
Нашему народу в целом выборы не нужны, нужен Царь ВСЕЯ РУСИ.
Да нет смысла устраивать этот цирк пока голосование тайное, голосование должно быть открытым, на участке избиратель должен получить заверенный бюллетень, подтверждающий сам факт голосования и выбор кандидата, результаты должны быть опубликованы в интернете в общем доступе, при несогласованности факта голосования в интернете и результата в бюллетене, гражданин должен обратиться в ЦИК о фальсификации, при наборе скажем 10% от общего числа избирателей выборы должны быть признаны не действительными и президент должен быть отстранен от поста. Это не моя мысль на рамблере парень высказался по этому поводу.
Кто о чем, а я - об Австралии... В Австралии участие в выборах ОБЯЗАТЕЛЬНО. Не пришел голосовать - штраф более $500... - Чтобы потом не ходили и не кричали - "Без нас выбрали не того! Мы не хотели таких выборов! Если бы мы знали - то пришли бы голосовать!...". Только так и должно быть!...
Разрешить "Боярышник". И запустить агитационный слоган: РОССИЯ- БОЯРЫШНИК- ПУТИН! Будет боярышник - будет явка не будет боярышника - не будет явки...это же очевидно!
Алекс,педлогаежь голосовать за Дадана,не? Кострюля на моск не давит?
Я уверен, что явка будет рекордной и на выборы придут все 147% россиян!
21.02.2017 11:47 Остин Пауэрс
У тебя уже мозжечок разъело, а ты все о боярке думать пытаешься.
11:43, в 2008 выбрали же и в 2024 и 2030 придётся выбрать
21.02.2017 11:47 Остин Пауэрс
ты явно перепил боярышника.
Озабочены явкой, значит уже знают, что конкуренции не будет, значит снова Путин будет выдвигаться, а реальных конкурентов ему не будет. Путин заведомо победит, и массы не будут видеть смысл идти на выборы.
Да уж, всё, как в позднем СССР - несменяемость власти, застой, стагнация экономики.
11:47, а Вы не забыли сказать, что там к выборам хоть кого допускают? Да и графа против всех думаю там есть. Если бы и у нас был "против всех", то он бы легко путина победил.
Можно много здесь умничать, но из той задницы, куда определил страну (и нас, естественно) Б. Н. вытаскивать пришлось Путину и меня, как и большинство населения это обнадеживает
21.02.2017 11:48 Ru.бaнок
Это Вы предлагаете! Пишу лишь о том, что без соблюдения основного закона страны - Конституции выборы превращаются в фарс!
Таки поди выставят кандидатом на выборы барнаульского кота, чтобы народ привлечь, должен же быть хоть один приличный кандидат.
11:53 если бы у Ельцина нефть бы была по 100$, а не по 20$, то он бы "добился" большего чем путин.
Алекс,обоснуйте свой пост,плиз!
Но явку легко повысить не только бесплатным пойлом но и просроченной колбасой. Наш электорат не прихотлив и доверчив. Можно также издать мартовские указы и забить на них, как обычно. Тоже срабатывает. Я угадал предвыборную программу несменяемого
Алекс 21 февраля 2017 г. 11:43 Нарисуют и явку и результаты. Навального не допустят ибо выборов как таковых нет, все основано на лжи. Как и про два срока. Ведь по сути Путин в 2018 году будет избираться на 4-5 срок, первые два срока подряд - 8 лет и это предел. А затем изменили под хлопца Конституцию и лгут, что теперчича все заново...
Че ты со своим Навальным носишься как курица с яйцом, фрик твой Навальный, все его "разоблачения" фейк не подтвержденные абсолютно ничем, негодяй он, хочет замутить смуту...и если там какая то часть москвичей за него проголосовала!!!?? Слушай, а че это показатель??? Увижу Навального в Барнауле, в рожу плюну...
гость 21 февраля 2017 г. 11:53 Можно много здесь умничать, но из той задницы, куда определил страну (и нас, естественно) Б. Н. вытаскивать пришлось Путину ----------- Вы направление вашего движения по заднице угадали неверно. Вам показалось, что наружу - а на деле вы движетесь вглубь.
Да здравствуют ПОСЛЕДНИЕ выборы Путина в 2012 году!
В Кремле не хотеть, а делать нужно - загодя ставить на должности в ТИКи подкупных людей, посулить им щедрое вознаграждение и на выборы вновь придет хоть 146, хоть 164% из них за путина проголосует 100% Делов то! Зюганов и Жириновский с Мироновым будут не против.
Гость от 12:00,вы первую цифру,случаем не спутали? Мож нада 2 на 3 заменить,либераст свидомый!
78 лет - да это же вторая молодость. Мугабе в Зимбабве в свои 92 собрался на выборы идти, т. к. народ единогласно решил, что ему нет альтернативы!
Отменить этот цирк, пускай назначают кого хотят, а деньги лучше детям отдать, на школы, бесплатное образование и тд. Правда есть маленькая проблемка - все равно разворуют.
Даёшь следующий срок - на нарах!
Эта бездарная личность сделала нашу страну изгоем во все Мире. Эта бездарная личность терпит возле себя таких как Медведев. Эта бездарная личность выпускает из тюрьмы подельников от партии власти-Васильева, Сердюков. Эта бездарная личность вырастила плеяду слепых прокуроров, которые не видят хищения-Хорошавин(Сахалин). Я не голосовал за него и не стану. Путин это Тупик в созидании России.
А что скажет Рамзан наш, свет Ахматович? Как он скажет - так и будет.
Сталинский Сокол 21 февраля 2017 г. 12:12 Эта бездарная личность сделала нашу страну изгоем во все Мире.
Да ты Штоо!!!!А при Горбачеве нас рвали на куски... при Ельцине тебя прям уважали за калинку-малинку. Глохни.
если не Мугабе то кто?
Евгений Спицын: Пока президент не поменяет экономический курс, Сталин будет набирать популярность год от года По последним опросам "Левада-центра", россияне все больше симпатизируют советским лидерам Иосифу Сталину, Леониду Брежневу. Антипатии же россиян по-прежнему связаны с Никитой Хрущевым, Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. По словам авторов исследования, за год положительное отношение к Сталину выросло потому, что он ассоциируется с "порядком в стране", с другой стороны, Ельцин столь нелюбим, потому что ассоциируется с "развалом". Своим экспертным мнением о том, почему фигура "вождя народов" остается популярна спустя столько десятилетий, с Накануне.RU поделился историк-практик, автор единого "народного" учебника по истории Евгений Спицын:
- Во-первых, "Левада-центр" – это главный либеральный ресурс социологических исследований. Особо верить его исследованиям не стоит, потому что они часто просто манипулируют общественным мнением. Тут ведь важно – как задать вопрос. Во-вторых, все, кто сидят в этих околонаучных центрах и "кормятся" не за счет государственных средств, а главным образом за счет средств компрадорской буржуазии, – они служат их интересам, тем более, что "Левада-центр" был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов. И эти социологи совершенно не понимают причин того, почему фигура Сталина и его эпоха становятся все более популярны в обществе.
С одной стороны, это, конечно, нынешнее ухудшение социально-экономической ситуации в стране, особенно в регионах, потому что из Москвы не разглядишь того, что творится на Урале, на Волге, особенно в небольших городах, где тотальная безработица и апатия. Среди причин, безусловно, и те реформы в здравоохранении и образовании, которые фактически убили бесплатную систему. За каждый чих приходится платить.
21.02.2017 12:17 местный
если не Мугабе то кто?
А если без сарказма, вся беда в глупости и необразованности. Кто-то "встроился" в ту или иную ветвь "властной шайки и "пилит" свой "кусок", кто беспробудно бухает и прожигает жизнь, кто-то в "позе" ждуна... Ну и конечно "ящик", если тебе и днем и ночью ссут в уши показывая незаменимого спасителя, собирателя земель, хранителя "русского мира" при этом со всех сторон враги ... А тут коня менять? Дык, переправа............
Это и гигантский, немыслимый разрыв между доходами основной массы населения и той кучки власть предержащих, которая существует у нас в стране. Социальное неравенство носит просто несоизмеримый характер. И тут люди вспоминают о Сталине еще и потому, что после его смерти из личных вещей практически ничего не было. Человек не гнался за наживой. Плюс, конечно, играет роль и обострение внешнеполитической ситуации, того традиционного противостояния с так называемыми "западными партнерами". Тут имеется в виду нерешительность в одних вопросах и, напротив, излишнее рвение в других. В целом, это многофакторные обстоятельства, почему фигура Сталина год от года набирает популярность. К тому же люди начинают понимать масштабы этого человека, масштабы деяний. Они начинают осознавать, что все заявления по поводу, прежде всего, репрессий, те цифры "миллионных жертв", причем "безвинных жертв" – это все, оказывается, была ложь. Люди поверили, а оказывается, что многие из репрессированных не были такими уж невинными – те же "власовцы", "бандеровцы", "лесные братья". А кто марширует и сейчас, и 20 лет назад в новеньких костюмах "бандеровцев" и "лесных братьев" на Украине и в Прибалтике? Так это те же самые, кто при Сталине получили большие сроки, а при Никите Хрущеве были реабилитированы.
И я убежден в том, что количество людей, которые в той или иной мере в целом положительно оценивают его роль в нашей истории – гораздо больше, чем в подобных соцопросах "рисуют". Я уверен, что как минимум 2/3 людей поддерживают Сталина именно как государственного деятеля, и многие - как вполне реальную фигуру, которую они хотели бы видеть сейчас во главе государства. Что касается улучшения отношения к Ельцину – это из той же оперы – я уверен, что эти данные "рисуют". Но если это действительно так – ну, что ж, приходится с большой печалью констатировать, что у нас вырос процент исторически неграмотных людей. В целом, общество стало больше интересоваться историей, но она людям не нужна как серьезная наука или как научно-популярный сегмент этой науки - обществу больше подавай "разоблачительных" историй, "жареных фактов" и прочего. Люди вполне осознанно "покупаются" на всю эту ерунду. А как будет дальше меняться отношение и какое отношение будет у народа к нынешнему президенту, будет зависеть от внутренней политики государства. Если президент обопрется на народ и поймет, что экономический курс губителен для страны, если он сделает хоть какой-то поворот или хотя бы видимость этого поворота на иные рельсы – то он получит реальную поддержку. Прежде всего – когда отправит правительство Медведева в отставку и назначит профессионалов, патриотов не на словах, а на деле.
21.02.2017 11:57 Ru.бaнок
Ну, дык откройте Конституцию. Когда будете читать, помните, что трактовать ее ни Вы и никто другой (гарант в том числе) не имеете. Написано - два срока подряд - более ничего, и про сменщика Медведева ни слова! Есть в стране единственный орган, который может дать пояснения по этому вопросу - КС РФ - и он четко сказал - два срока подряд Конституционный предел!
В Кремле намерены отказаться от проведения президентских выборов в 2018 году, заменив их референдумом "о доверии национальному лидеру" Владимиру Путину.
Об этом пишет "Дождь" со ссылкой на источник.
"В администрации президента не видят смысла в том, чтобы специально подбирать Путину оппонентов, которые бы повысили интерес к выборам. На сегодняшний день просто нет такого кандидата, который своим выдвижением способен создать интригу на выборах", - рассказал собеседник.
В частности, в Кремле не считают конкурентом главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, который может направить "много лишнего негатива" в адрес власти, но не поспособствует значительному повышению явки.
Таким образом, в марте 2018 Россию могут ожидать не выборы президента, а референдум о доверии Путину.
А чем ваш Оаальный отличаеться от Путина? Да ничем,такой же либерал! КПРФ-ЕДИНСТВЕННАЯ партия,предпологающая национализацию имущества Ротенбергов,Тимченко,Прохорова,Абрамовича,Дерипаски и прочих! Кто против-враг России!
Путин - это война. Организована война с братским славянским народом. Ведётся поддержка диктаторов в других странах. Путин - это нищета. За последние несколько лет доходы населения, в переводе на валюту, сократились в двое.А ведь для большинство товаров покупаемых населением - импорт, цена на который определяется долларом. Путин - это коррупция, это воровство. Отсутствие реальных наказаний за хищения бюджетных средств привело к тому, что больше половины их оседает в карманах чиновников. Местные чиновники без взятки не шевелятся. Все стало продажным. Суды выигрывает тот у кого больше денег. Голосуй за Путина!
При игре в напёрстки жулик всегда выигрывает. Поэтому главное это явка и участие в лохотроне. А Зомбоящик поможет внушить что выборы это патриотический долг каждого раба. Поэтому вы пойдёте на выборы и сделаете выбор между "идеальным" кандидатом и четырьмя подставными клоунами. Никаких Навальных и Мальцевых туда не допустят. Так что идите на выборы и даже не думайте и не сомневайтесь. От вас ничего не зависит. Страна будет падать дальше ударяясь об очередное дно.
Гость от 12:35,онал "Осадки",необычайно правдивый ясточник информации! Библия -правдивей его раз в сто!
Устала страна от Воффки и его шоблы.
1) в Конституции написано про невозможность являться президентом более 2 сроков ПОДРЯД. больше 2 сроков ПОДРЯД у Путина не было. поэтому претензии в данном аспекте беспочвенны. 2) Навальный - вор. есть решение суда на этот счет. 3) (если бы у Ельцина нефть бы была по 100$, а не по 20$, то он бы...) если бы в его время нефть была дороже, то Ходорковский, Гусинский, Смоленский и прочие стали бы просто еще богаче, и ничего не изменилось бы для людей.
А чем ваш Оаальный отличаеться от Путина? Да ничем,такой же либерал! КПРФ-ЕДИНСТВЕННАЯ партия,предпологающая национализацию имущества Ротенбергов,Тимченко,Прохорова,Абрамовича,Дерипаски и прочих! Кто против-враг России!
Так это все бывшие члены КПСС, как и Сам. Партию ЕР для этого и создали (сменили название), чтобы продолжить Великие Дела!!!
Ну и что вы тут пишите? Смысл? Все равно больше 80% проголосуют за ВВП, так будет и все это знают. В России смена политического курса возможна только сверху и никогда - снизу.
Тут не надо ещё забывать, что Путин ставленник не народа, а правящего класса. А кто в России правящий класс? Правильно, олигархат и кормящееся из его рук чиновничество.
- гость - 21 февраля 2017 г. 12:36 твой "браццкий" народ на деньги Госдепа совершил госпереворот в своей стране, и плевал на интересы России. если бы Россия проигнорировала настроение населения Крыма, то Россия бы уже лишилась флота (договор был до 2017 года), там была бы база НАТО, а у нас полно беженцев из Уркаины.
"Навальный - вор. есть решение суда на этот счет." Ну да, купил лес за 15 млн продал за 17 млн - вор. Так можно из любого продавца вора сделать Да и оспорит он решения этого суда в очередной раз.
- гость - 21 февраля 2017 г. 12:47 решения предыдущих судов не оспорены. уже не оспорены. оспаривается последнее по времени, третье дело.
21.02.2017 12:35 - гость - Сколько лет прошло, а наивные люди до сих пор ведутся на лозунги вроде "отнять и поделить". Это не работает. Разрушение института частной собственности - это смерть для экономики. В нормальных странах богатых обезжиривают налогами.
"Европейский суд присудил Алексею Навальному компенсацию морального и материального вреда, а также возмещение судебных расходов. В общем сумма компенсации морального вреда составила 50 000 евро, материального вреда — 1025 евро, а возмещение судебных расходов — 12 653 евро. Судья Келлер также указала в своём особом мнении, что в аналогичных делах суд присуждал компенсацию морального вреда 25 000 евро за один эпизод нарушения, а в деле Навального присудил всего 50 000 за семь эпизодов. "
Пусть будет пу уже привык как родственник прям
Смешно. А мы же вроде должны бы только о 2024-м задумываться - какой дочке всё перешло бы... А на шестилетку следующую разве полный полный стабилизец ещё не гарантирован?!
Бабло перечислено с бюджета РФ
Ради приличия он спросил бы мнение народа, прежде чем как всегда одержать победу с колоссальным отрывом от других кандидатов и гулять в одиночку по безлюдной Москве.