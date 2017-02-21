Почему Путин пойдет на последний срок?

Как пишет РБК со ссылкой на высокопоставленные источники, подготовка к президентским выборам 2018 года ведется в Кремле с расчетом на то, что в них примет участие Владимир Путин.

"Все исходят из того, что Путин пойдет на выборы. И все понимают, что это будет его последний срок. Ничего менять под себя, чтобы остаться и после 2024-го, когда истечет очередной срок, он не будет", – приводит издание слова источника, близкого к главе государства.

Конституция России запрещает занимать пост главы государства более двух сроков подряд. Если Путин вновь изберется в 2018 году, то, согласно Основному закону, в следующий раз он сможет участвовать в выборах только спустя шесть лет после окончания своего срока — в 2030 году. Ему к тому времени будет уже 78 лет. Поэтому в Кремле понимают, что нынешние выборы в 2018 году станут для Владимира Путина последними.

На одном из совещаний в Кремле первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко высказывался в том духе, что важно не просто избрание Путина, а что будет после выборов, а именно формирование повестки его следующего срока.