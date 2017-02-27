27 февраля 2017 года исполнилось ровно два года с даты трагической гибели Бориса Немцова, известного в России оппозиционера, в прошлом вице-премьера правительства РФ (1997—1998), сопредседателя "Республиканской партии России — Партии народной свободы" (с 2012 года до убийства). Что известно о причинах его убийства?

Это произошло 27 февраля 2015 года около в 23.40 по московскому времени на Большом Москворецком мосту. Неизвестный застрелил Немцова на глазах его спутницы, 23-летней девушки из Киева Анны Дурицкой. Стрелял в спину, а потом сразу же сел в белую легковушку и скрылся с места. Немцов и Дурицкая шли в сторону его квартиры в Замоскворечье после ужина в кафе в ГУМе. Немцов от полученных ранений скончался на месте. Правоохранители нашли на месте преступления шесть гильз 9-миллиметрового калибра. Предположительно, стреляли из пистолета Макарова. На место вызвали скорую и полицию. В Москве был объявлен план "Перехват".

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Кто такая Анна Дурицкая и причастна ли она к убийству?

Анна Дурицкая — модель, с которой, по неофициальной информации, у него был роман в течение нескольких лет. На протяжении всего расследования она выступала в роли главного свидетеля. Какой-либо причастности ее к убийству следствие не выявило.



Чем она занимается сейчас – неизвестно. Желтые СМИ пишут про то, что сразу после убийства она стала непубличным человеком и чуть ли не скрывается.

При этом, по информации СМИ, третья гражданская жена Немцова сейчас продает его квартиру.