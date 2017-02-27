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Что известно об убийстве Бориса Немцова через два года после его смерти?

, ИА "Амител"
Уголовное дело дошло до стадии судебного рассмотрения


27 февраля 2017 года исполнилось ровно два года с даты трагической гибели Бориса Немцова, известного в России оппозиционера, в прошлом вице-премьера правительства РФ (1997—1998), сопредседателя "Республиканской партии России — Партии народной свободы" (с 2012 года до убийства). Что известно о причинах его убийства?

1
Как был убит Борис Немцов?
Это произошло 27 февраля 2015 года около в 23.40 по московскому времени на Большом Москворецком мосту. Неизвестный застрелил Немцова на глазах его спутницы, 23-летней девушки из Киева Анны Дурицкой. Стрелял в спину, а потом сразу же сел в белую легковушку и скрылся с места.

Немцов и Дурицкая шли в сторону его квартиры в Замоскворечье после ужина в кафе в ГУМе.

Немцов от полученных ранений скончался на месте. Правоохранители нашли на месте преступления шесть гильз 9-миллиметрового калибра. Предположительно, стреляли из пистолета Макарова. На место вызвали скорую и полицию. В Москве был объявлен план "Перехват".
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2
Кто такая Анна Дурицкая и причастна ли она к убийству?
Анна Дурицкая — модель, с которой, по неофициальной информации, у него был роман в течение нескольких лет. На протяжении всего расследования она выступала в роли главного свидетеля. Какой-либо причастности ее к убийству следствие не выявило.

Чем она занимается сейчас – неизвестно. Желтые СМИ пишут про то, что сразу после убийства она стала непубличным человеком и чуть ли не скрывается.
При  этом, по информации СМИ, третья гражданская жена Немцова сейчас продает его квартиру.
3
Кто стрелял в Бориса Немцова?
Следствие отрабатывало несколько версий: от заказного убийства до бытовой расправы на почве ревности. Однако теперь правоохранители считают, что это было организованное и тщательно спланированное убийство, но при  этом никак не связано с его политической и государственной деятельностью.

По версии СК, заказчиком убийства был бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Подготовка к преступлению была начата еще в сентябре 2014 года. Истинная причина пока не сообщается, но мотива убийства на почве религиозной ненависти следователи не усмотрели.
4
Как велось расследование уголовного дела?
По факту убийства было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Президент Владимир Путин поручил Следственному комитету, Министерству внутренних дел и Федеральной службе безопасности создать следственную группу по расследованию убийства.
 

Первые подозреваемые появились к 4 марта, 7-8 марта были задержаны пять человек: Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Хамзат Бахаев и Тамерлан Эскерханов. Шестой предполагаемый соучастник Беслан Шаванов совершил самоподрыв при попытке его задержания в Грозном.

8 марта они были арестованы.

Убийцей следствие считает Заура Дадаева. На это указывают результаты нескольких экспертиз.

Сначала он взял вину на себя, но позже от своих слов отказался. Остальные заявили, что не имеют отношения к преступлению. Следствие считает, что Бахаев отвечал за информацию и место укрытия, Эскерханов отслеживал маршрут Немцова.

18 ноября 2015 года также был заочно арестован офицер чеченского батальона "Север" Руслан Мухудинов. Он находится в федеральном и международном розыске.

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На данный момент обвинение предъявлено всем фигурантам дела.

Следствие провело более 70 сложных судебных экспертиз, допросило большое количество свидетелей.

Судебное делопроизводство началось в конце июля 2016 года и пока продолжается.


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    Партнёры

    Комментарии

    27.02.2017 11:48
    - гость -

    Если я не ошибаюсь на этом же мосту где его убили какие-то деятели решили флаг Украины повесить. Через 10 секунд, после этого действия все они были задержаны.

    0  0
    27.02.2017 11:52
    - гость -

    нашли на месте преступления шесть гильз 9-миллиметрового калибра. Предположительно, стреляли из пистолета Макарова Дальше можно не читать, если за два года не смогли установить тип оружия при наличии гильз на месте и пуль в теле

    0  0
    27.02.2017 11:53
    - гость -

    Что нового? Братья по делу собрались о себе напомнить, один огреб...

    0  0
    27.02.2017 12:47
    - гость -

    Долго причины искать? За оскорбление своего пророка мусульмане устроили теракт в редакции Шарля Эбдо.Редакция Эхо Москвы поддержала редакцию Шарля(видать от большого ума),вывесив карикатуры на пророка.Какой-то религиозный авторитет в России решил поддержать братьев мусульман.Искать жертву долго не пришлось.

    0  0
    27.02.2017 12:51
    - гость -

    - гость - 27 февраля 2017 г. 12:47 Долго причины искать? За оскорбление своего пророка мусульмане устроили теракт в редакции Шарля Эбдо.Редакция Эхо Москвы поддержала редакцию Шарля(видать от большого ума),вывесив карикатуры на пророка.Какой-то религиозный авторитет в России решил поддержать братьев мусульман.Искать жертву долго не пришлось. ---- Ага, ага..) Или ты так невзначай швырнул камень в огород мусульман?

    0  0
    27.02.2017 13:08
    Алекс

    Два года прошло - организаторы и заказчики не установлены, свидетели в суд не являются, обвиняемые вину не признают...

    0  0
    27.02.2017 13:23
    - гость -

    Алекс 27 февраля 2017 г. 13:08 На нет и басманного суда нет)

    0  0
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