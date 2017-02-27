27 февраля 2017 года исполнилось ровно два года с даты трагической гибели Бориса Немцова, известного в России оппозиционера, в прошлом вице-премьера правительства РФ (1997—1998), сопредседателя "Республиканской партии России — Партии народной свободы" (с 2012 года до убийства). Что известно о причинах его убийства?
Немцов и Дурицкая шли в сторону его квартиры в Замоскворечье после ужина в кафе в ГУМе.
Немцов от полученных ранений скончался на месте. Правоохранители нашли на месте преступления шесть гильз 9-миллиметрового калибра. Предположительно, стреляли из пистолета Макарова. На место вызвали скорую и полицию. В Москве был объявлен план "Перехват".
Чем она занимается сейчас – неизвестно. Желтые СМИ пишут про то, что сразу после убийства она стала непубличным человеком и чуть ли не скрывается.
По версии СК, заказчиком убийства был бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Подготовка к преступлению была начата еще в сентябре 2014 года. Истинная причина пока не сообщается, но мотива убийства на почве религиозной ненависти следователи не усмотрели.
Президент Владимир Путин поручил Следственному комитету, Министерству внутренних дел и Федеральной службе безопасности создать следственную группу по расследованию убийства.
Первые подозреваемые появились к 4 марта, 7-8 марта были задержаны пять человек: Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Хамзат Бахаев и Тамерлан Эскерханов. Шестой предполагаемый соучастник Беслан Шаванов совершил самоподрыв при попытке его задержания в Грозном.
8 марта они были арестованы.
Убийцей следствие считает Заура Дадаева. На это указывают результаты нескольких экспертиз.
Сначала он взял вину на себя, но позже от своих слов отказался. Остальные заявили, что не имеют отношения к преступлению. Следствие считает, что Бахаев отвечал за информацию и место укрытия, Эскерханов отслеживал маршрут Немцова.
18 ноября 2015 года также был заочно арестован офицер чеченского батальона "Север" Руслан Мухудинов. Он находится в федеральном и международном розыске.
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На данный момент обвинение предъявлено всем фигурантам дела.
Следствие провело более 70 сложных судебных экспертиз, допросило большое количество свидетелей.
Судебное делопроизводство началось в конце июля 2016 года и пока продолжается.
Комментарии
Если я не ошибаюсь на этом же мосту где его убили какие-то деятели решили флаг Украины повесить. Через 10 секунд, после этого действия все они были задержаны.
нашли на месте преступления шесть гильз 9-миллиметрового калибра. Предположительно, стреляли из пистолета Макарова Дальше можно не читать, если за два года не смогли установить тип оружия при наличии гильз на месте и пуль в теле
Что нового? Братья по делу собрались о себе напомнить, один огреб...
Долго причины искать? За оскорбление своего пророка мусульмане устроили теракт в редакции Шарля Эбдо.Редакция Эхо Москвы поддержала редакцию Шарля(видать от большого ума),вывесив карикатуры на пророка.Какой-то религиозный авторитет в России решил поддержать братьев мусульман.Искать жертву долго не пришлось.
- гость - 27 февраля 2017 г. 12:47 Долго причины искать? За оскорбление своего пророка мусульмане устроили теракт в редакции Шарля Эбдо.Редакция Эхо Москвы поддержала редакцию Шарля(видать от большого ума),вывесив карикатуры на пророка.Какой-то религиозный авторитет в России решил поддержать братьев мусульман.Искать жертву долго не пришлось. ---- Ага, ага..) Или ты так невзначай швырнул камень в огород мусульман?
Два года прошло - организаторы и заказчики не установлены, свидетели в суд не являются, обвиняемые вину не признают...
Алекс 27 февраля 2017 г. 13:08 На нет и басманного суда нет)