Ремейк легендарного телефона Nokia 3310 представили на выставке Mobile World Congress в Барселоне. Чем отличается новинка от своего предшественника из начала 2000-х, узнаете в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
У Nokia 3310 появилась камера с разрешением 2 Мп, оснащенная светодиодной вспышкой. О таком в 2000-х можно было только мечтать, но в 2017 году это несколько запоздалое решение.
Объем встроенной памяти у новой Nokia 3310 равен всего 16 Мб, большая часть занята прошивкой Series 30+. При этом слот для карт памяти дает возможность увеличить хранилище на дополнительные 128 ГБ. Имеется спецификация с двумя слотами для SIM-карт.
Зарядка "иголочка" не подойдет для новинки. Для обновленной модели используется MicroUSB. А еще у новинки появился Bluetooth, MP3-плеер, веб-браузер, FM-радио.
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Относительно работы батареи можно отметить, что она стала еще лучше. Теперь в режиме ожидания она может работать месяц и выдержать 22 часа беспрерывных переговоров. Под силу старенькой Nokia 3310 было не более 2,5 часов телефонных звонков.
Комментарии
увы, это не "та самая" Нокия. новодельная подделка. прошлого уже не вернуть.
Разница лишь в том, что между ними нет ничего общего: оригинальную 3310 выпускали финны, а новую версию какие-то китайцы купившие наименование "Нокиа". Если логически подумать, то между этими телефонами нет ни одной связи.
ЗЫ Да и производителя Nokia как такового нет больше, теперь это история. "Спасибо" Microsoft за это.
28.02.2017 11:47 - гость -
а ту самую, за такую цену взял бы? а на афоню махнул бы?
Римейк всегда хуже оригинала!
Сергей, я кстати до сих пор как звонилку использую кнопочный телефон и не готов его променять на смарт. Жаль качественных звонилок в продаже практически не осталось.
- гость - 28 февраля 2017 г. 11:52 Римейк всегда хуже оригинала!
Это глупое утверждение. Так обстоят дела далеко не всегда.
28.02.2017 11:56 Сумрачный д. Гена
Антон, бывает чо)
Сергей, я не Антон - Андрей в паспорте написано.
Со смартом тяжело по производству носится, да и классический телефон удобнее в руке лежит. Смарт у меня больше в кабинете лежит, удобен для офисной работы.
ЗЫ Вот ищу себе новый кнопочный, и готов не задумываясь пятёрку отдать за качественный аппарат.
убил таки антона... RIP )))
Он исчез вместе с ТАЗотемой и ПРулями. Это теперь история )))
срань.