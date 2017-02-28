И в чем же главные отличия?

В первую очередь "мобильные братья" отличаются формой корпуса. Новинка стала менее угловатой и более тонкой. Толщина корпуса теперь равна 12,8 мм вместо привычных 22 мм. Вес современного телефона составляет 80 граммов против прежних 133.У Nokia 3310 появилась камера с разрешением 2 Мп, оснащенная светодиодной вспышкой. О таком в 2000-х можно было только мечтать, но в 2017 году это несколько запоздалое решение.Объем встроенной памяти у новой Nokia 3310 равен всего 16 Мб, большая часть занята прошивкой Series 30+. При этом слот для карт памяти дает возможность увеличить хранилище на дополнительные 128 ГБ. Имеется спецификация с двумя слотами для SIM-карт.Зарядка "иголочка" не подойдет для новинки. Для обновленной модели используется MicroUSB. А еще у новинки появился Bluetooth, MP3-плеер, веб-браузер, FM-радио.