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Чем новая Nokia 3310 отличается от своей предшественницы?

, ИА "Амител"
Изменилось все: от дисплея, который стал цветным и увеличился в размерах, до операционной системы, которой раньше не было


Ремейк легендарного телефона Nokia 3310 представили на выставке Mobile World Congress в Барселоне. Чем отличается новинка от своего предшественника из начала 2000-х, узнаете в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

1
И в чем же главные отличия?
В первую очередь "мобильные братья" отличаются формой корпуса. Новинка стала менее угловатой и более тонкой. Толщина корпуса теперь равна 12,8 мм вместо привычных 22 мм. Вес современного телефона составляет 80 граммов против прежних 133.


У Nokia 3310 появилась камера с разрешением 2 Мп, оснащенная светодиодной вспышкой. О таком в 2000-х можно было только мечтать, но в 2017 году это несколько запоздалое решение.

Объем встроенной памяти у новой Nokia 3310 равен всего 16 Мб, большая часть занята прошивкой Series 30+. При этом слот для карт памяти дает возможность увеличить хранилище на дополнительные 128 ГБ. Имеется спецификация с двумя слотами для SIM-карт.

Зарядка "иголочка" не подойдет для новинки. Для обновленной модели используется MicroUSB. А еще у новинки появился Bluetooth, MP3-плеер, веб-браузер, FM-радио.
2
В каких цветах будет доступна новая Nokia 3310?
Напомним, раньше Nokia 3310 была доступна в сером и синем цветах. Помимо этих двух матовых цветов новинка будет доступна в глянцевом красном и желтом цветах. Эксперты отмечают, что сходство моделей слегка прослеживается только в синем цветовом исполнении.

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3
А игра "Змейка" осталась?
Да! От этой игры разработчики решили не отказываться и немного обновили ее. Кстати, играть в "Змейку" теперь можно будет на 2,4-дюймовом экране с разрешением 240 × 320 пикселей. В 2000-х размер экрана составлял 84*48 пикселей.
4
Что насчет батареи? Будет держать заряд, как и раньше?

Относительно работы батареи можно отметить, что она стала еще лучше. Теперь в режиме ожидания она может работать месяц и выдержать 22 часа беспрерывных переговоров. Под силу старенькой Nokia 3310 было не более 2,5 часов телефонных звонков.


 


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    Комментарии

    28.02.2017 11:47
    - гость -

    увы, это не "та самая" Нокия. новодельная подделка. прошлого уже не вернуть.

    0  0
    28.02.2017 11:48
    Сумрачный д. Гена

    Разница лишь в том, что между ними нет ничего общего: оригинальную 3310 выпускали финны, а новую версию какие-то китайцы купившие наименование "Нокиа". Если логически подумать, то между этими телефонами нет ни одной связи.

    ЗЫ Да и производителя Nokia как такового нет больше, теперь это история. "Спасибо" Microsoft за это.

    0  0
    28.02.2017 11:48
    Serg 1

    28.02.2017 11:47 - гость -

    а ту самую, за такую цену взял бы? а на афоню махнул бы?

    0  0
    28.02.2017 11:52
    - гость -

    Римейк всегда хуже оригинала!

    0  0
    28.02.2017 11:56
    Сумрачный д. Гена

    Сергей, я кстати до сих пор как звонилку использую кнопочный телефон и не готов его променять на смарт. Жаль качественных звонилок в продаже практически не осталось.

    0  0
    28.02.2017 11:57
    Сумрачный д. Гена

    - гость - 28 февраля 2017 г. 11:52 Римейк всегда хуже оригинала!

    Это глупое утверждение. Так обстоят дела далеко не всегда.

    0  0
    28.02.2017 12:00
    Serg 1

    28.02.2017 11:56 Сумрачный д. Гена

    Антон, бывает чо)

    0  0
    28.02.2017 12:12
    Сумрачный д. Гена

    Сергей, я не Антон - Андрей в паспорте написано.

    Со смартом тяжело по производству носится, да и классический телефон удобнее в руке лежит. Смарт у меня больше в кабинете лежит, удобен для офисной работы.

    ЗЫ Вот ищу себе новый кнопочный, и готов не задумываясь пятёрку отдать за качественный аппарат.

    0  0
    28.02.2017 12:14
    Serg 1

    убил таки антона... RIP )))

    0  0
    28.02.2017 12:16
    Сумрачный д. Гена

    Он исчез вместе с ТАЗотемой и ПРулями. Это теперь история )))

    0  0
    28.02.2017 13:39
    - гость -

    срань.

    0  0
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