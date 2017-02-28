Народный артист России Николай Караченцов вечером 27 февраля попал в ДТП. С травмой головы актер был экстренно госпитализирован. Все, что известно на данный момент об аварии, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
ДТП с участием легкового автомобиля "Тойота", которым управляла супруга Николая Караченцова Людмила Поргина, и грузовой "Газели" произошло накануне вечером в Щелковском районе Московской области. Это случилось недалеко от Лосиного Острова, где у семьи находится дача.
По информации ТАСС, на перекрестке в джип Караченцова врезалась грузовая "Газель". От бокового удара легковой автомобиль перевернулся и снова встал на колеса. По факту аварии ведется проверка и выясняются все обстоятельства происшествия.
По сообщению врачей, травмы оказались незначительными. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Однако внимание медперсонала к знаменитости остается повышенным ввиду особого состояния его здоровья. Напомним, в 2005 году Николай уже попадал в серьезное ДТП.
Он не был пристегнут и нарушил скоростной режим. Караченцов не справился с управлением и на Volkswagen врезался в столб. Актер получил перелом свода черепа, закрытую черепно-мозговую травму, внутричерепную гематому и тупую травму живота.
До конца восстановиться после предыдущей аварии, которая произошла на Мичуринском проспекте в столице, Николаю так и не удалось. В коме артист провел 26 дней, был на искусственной вентиляции легких. Он перенес несколько операций, в том числе на головном мозге, проходил курс реабилитации в Израиле. Ему заново пришлось учиться ходить и говорить – авария сделала его инвалидом. На сцену он уже не смог вернуться.
Все эти годы рядом с ним была его жена, заслуженная артистка России Людмила Поргина. Она поддерживала супруга. Поначалу только она могла расшифровать его речь.
Путь Николая Караченцова в театре и кино
Николай Караченцов родился в Москве 27 октября 1944 года. Его отец был художником-графиком в журнале "Огонёк", а мать работала балетмейстером. Она была автором постановок в крупнейших музыкальных театрах, в том числе ставила спектакли в Большом театре.
Николай тоже тянулся к искусству и решил окончить школу-студию МХАТ. В 1967 году он стал актером Московского театра имени Ленинского комсомола (в 1991 году его переименуют в "Ленком". Актером этого театра Николай является и сегодня, только на сцену он уже не выходит.
В родном "Ленкоме" он играл Кота Базилио в "Золотом ключике", Лаэрта в "Гамлете", Тиля Уленшпигеля в спектакле "Тиль", а также множество других ролей. Наиболее известная из них — роль графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось".
Караченцов также активно снимался в кино и сыграл в таких известных картинах, как "Собака на сене", "Приключения Электроника", "Человек с бульвара Капуцинов", "12 стульев". Кроме того, он озвучивал персонажей многих советских мультфильмов и за свою карьеру исполнил более 200 песен. Караченцов – народный артист России и лауреат Государственной премии РФ (2003). В 2009 году удостоился звания кавалера Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени за большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства (2009). Также является академиком Российской академии кинематографических искусств "Ника".
Комментарии
здоровья хорошему артисту
Да, хороший артист... был, а теперь возят как куклу по студиям... Сидел бы уже дома.
За рулем была жена и пошла на обгон.
Скорейшего выздоровления! Великий актер!