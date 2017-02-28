Вторник, 28 Февраль, 15:47

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,94
€ 61,26
Brent
$ 51,5
3°
Обь
26см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий пост – 2017Паводок на Алтае – 2017 Крушение вертолета над Телецким озером
Вопрос дня



Что произошло с актером Николаем Караченцовым? Подробности ДТП

, ИА "Амител"
Николай Караченцов и его родные собирались большой компанией поехать в кинотеатр, а затем отправиться в Москву


Народный артист России Николай Караченцов вечером 27 февраля попал в ДТП. С травмой головы актер был экстренно госпитализирован. Все, что известно на данный момент об аварии, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что произошло?

ДТП с участием легкового автомобиля "Тойота", которым управляла супруга Николая Караченцова Людмила Поргина, и грузовой "Газели" произошло накануне вечером в Щелковском районе Московской области. Это случилось недалеко от Лосиного Острова, где у семьи находится дача.

По информации ТАСС, на перекрестке в джип Караченцова врезалась грузовая "Газель". От бокового удара легковой автомобиль перевернулся и снова встал на колеса. По факту аварии ведется проверка и выясняются все обстоятельства происшествия.

2
Что говорят врачи?
Актер вместе с медсестрой Натальей Сергеевой и родственницей Эльзой Ивлевой получили травмы головного мозга и были госпитализированы в ближайшую больницу. Позже Караченцова перевезли в институт имени Склифосовского.

По сообщению врачей, травмы оказались незначительными. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Однако внимание медперсонала к знаменитости остается повышенным ввиду особого состояния его здоровья. Напомним, в 2005 году Николай уже попадал в серьезное ДТП.
3
Он уже попадал в серьезную аварию?
Да. Это произошло по странному стечению обстоятельств ровно 12 лет назад. Актер спешил домой по обледенелой дороге к своей супруге, которая нуждалась в поддержке мужа после сообщения о смерти своей матери Надежды Поргиной.

Он не был пристегнут и нарушил скоростной режим. Караченцов не справился с управлением и на Volkswagen врезался в столб. Актер получил перелом свода черепа, закрытую черепно-мозговую травму, внутричерепную гематому и тупую травму живота.

4
Ему удалось восстановиться?

До конца восстановиться после предыдущей аварии, которая произошла на Мичуринском проспекте в столице, Николаю так и не удалось. В коме артист провел 26 дней, был на искусственной вентиляции легких. Он перенес несколько операций, в том числе на головном мозге, проходил курс реабилитации в Израиле. Ему заново пришлось учиться ходить и говорить – авария сделала его инвалидом. На сцену он уже не смог вернуться.

Все эти годы рядом с ним была его жена, заслуженная артистка России Людмила Поргина. Она поддерживала супруга. Поначалу только она могла расшифровать его речь.

5

Путь Николая Караченцова в театре и кино

Николай Караченцов родился в Москве 27 октября 1944 года. Его отец был художником-графиком  в журнале "Огонёк", а мать работала балетмейстером. Она была автором постановок в крупнейших музыкальных театрах, в том числе ставила спектакли в Большом театре.

Николай тоже тянулся к искусству и решил окончить школу-студию МХАТ. В 1967 году он стал актером Московского театра имени Ленинского комсомола (в 1991 году его переименуют в "Ленком". Актером этого театра Николай является и сегодня, только на сцену он уже не выходит.

В родном "Ленкоме" он играл Кота Базилио в "Золотом ключике", Лаэрта в "Гамлете", Тиля Уленшпигеля в спектакле "Тиль", а также множество других ролей. Наиболее известная из них — роль графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось".

Караченцов также активно снимался в кино и сыграл в таких известных картинах, как "Собака на сене", "Приключения Электроника", "Человек с бульвара Капуцинов", "12 стульев". Кроме того, он озвучивал персонажей многих советских мультфильмов и за свою карьеру исполнил более 200 песен. Караченцов – народный артист России и лауреат Государственной премии РФ (2003). В 2009 году удостоился звания кавалера Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени за большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства (2009). Также является академиком Российской академии кинематографических искусств "Ника".


 


    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    28.02.2017 14:25
    Filin

    здоровья хорошему артисту

    0  0
    28.02.2017 14:27
    Дядька

    Да, хороший артист... был, а теперь возят как куклу по студиям... Сидел бы уже дома.

    0  0
    28.02.2017 14:50
    - гость -

    За рулем была жена и пошла на обгон.

    0  0
    28.02.2017 15:40
    Леня

    Скорейшего выздоровления! Великий актер!

    0  0
    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    15:34
    "Газпром" назвал цену, по которой будет продавать газ в Европу 0
    15:30
    Очный курс обучения продвижению в интернете запускается в Барнауле 0
    15:26
    Главбуха рубцовского детсада ждет суд за хищение более 600 тысяч рублей 0
    15:24
    Жители дома с рухнувшей крышей в Барнауле вернулись в квартиры – чиновник 0
    15:15
    Скончался легендарный советский хоккеист Владимир Петров 3
    15:03
    Улицу в Вашингтоне могут назвать в честь Бориса Немцова 4
    14:52
    Дорожники на Алтае соблюдают нормативы, несмотря на сильные осадки – власти 1
    14:34
    Барнаулец украл шахматы из слоновой кости и драгоценности на 600 тыс. руб. 3
    14:24
    Стоп-кадр. Последний день зимы 0
    14:18
    Что произошло с актером Николаем Караченцовым? Подробности ДТП 4
    14:12
    Трамп заявил бизнесменам, что уже около десяти лет не звонил в Россию 6
    14:02
    Сеть "ВКонтакте" не позволяла загружать фото и слушать музыку из-за сбоя 0
    13:51
    Останусь оппозиционером даже после тюрьмы. Интервью с Дадиным на Amic.ru 34
    13:35
    Мать из алтайского села отправила сына босиком в школу в Славгород 17
    13:23
    Не упустить момент и искать возможности: губернатор Карлин работает в Сочи 7
    13:17
    "Сборная ветеранов БОЗ" выиграла фестиваль команд Лиги "КВН-Алтай" 1
    13:12
    Крыша сельской школы обрушилась в Томской области 2
    13:01
    Покаянный канон Андрея Критского: чему учит и когда читается? 2
    12:50
    Сенат США утвердил 79-летнего миллиардера на должность министра торговли 0
    12:34
    Вакансия врача скорой помощи оказалась одной из самых денежных в Барнауле 11
    12:24
    СМИ назвали имя человека, перепутавшего конверты на "Оскаре" 1
    12:18
    Стена и часть крыши обрушились у очередного жилого дома в Бийске 2
    12:15
    Суд начал процедуру банкротства Алтайской академии экономики и права 13
    12:04
    Два стритрейсера в Берлине получили пожизненный срок за гонки в городе 8
    11:53
    Барнаулец сжег сарай друга и погубил двух телят. Фото 4
    11:40
    Чем новая Nokia 3310 отличается от своей предшественницы? 17
    11:33
    Бийчанина избили до обморока и забрали у него телефон и цепочку 7
    11:30
    Компания Tele2 подводит итоги работы за 2016 год 1
    11:24
    "Экипаж", "Елки-5", "Викинг": россияне назвали самые запоминающиеся фильмы 9
    11:16
    Авиационная дивизия особого назначения появилась в Подмосковье 9
    11:02
    Виталий Кличко объяснил обрушение моста в Киеве "усталостью от времени" 2
    10:50
    Смотреть можно, снимать нельзя: процесс над Денисовым стал более закрытым 5
    10:37
    Построй мечту: совместный проект "Стройберга" и Amic.ru 0
    10:30
    Новый магазин "Эльдорадо" торжественно откроется 2 марта 7
    10:22
    "ПолитУправление" пророчит отставку еще трех губернаторов 4
    10:13
    Алтайские власти зарезервировали 100 миллионов рублей на паводок 2017 года 2
    10:04
    Голодец считает, что в школах России нужно уйти от "прямоугольной" модели 30
    09:53
    Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Горном Алтае в ночь на 28 февраля 3
    09:36
    Власти Барнаула опасаются подтоплений в Индустриальном районе 20
    09:30
    Рекламная группа "Продвижение" оформила новое кафе 0
    09:27
    Россиянина заподозрили в убийстве 30 кошек в Турции 6
    09:14
    Трактор К-700 въехал в легковой автомобиль в Барнауле. Фото 9
    09:03
    Чем пост отличается от диеты и разрешается ли во время него интимная жизнь? 24
    08:50
    Последний зимний день начался в Барнауле с восьмибалльных пробок 1
    08:35
    Десять пожарных тушили горящий жилой дом в Новоалтайске 0
    08:30
    Маленькие именинники смогут бесплатно посетить "Игрополис" 0
    08:17
    Видео с места ДТП с участием Николая Караченцова появилось в интернете 14
    07:48
    Писатель Николай Стариков: если Навальный возглавит Россию, она закончится 52
    07:33
    Алтай является стабилизатором климата для больших территорий Земли – ученый 6
    07:04
    Квартиру с дизайнерским ремонтом продают в Барнауле за 11,5 млн руб. Фото 16
    06:32
    Генпрокуратура заявила о рекордном снижении преступности в России 10
    06:01
    Карантин по гриппу и ОРВИ отменили в Алтайском крае в последний день зимы 0
    05:07
    Последний день зимы в Алтайском крае пройдет под знаком снега и тепла 1
    03:14
    Детский сад может навредить психике ребенка – ученые 79
    02:01
    Ученые предрекли миру гендерную революцию, которая сотрет половые различия 13
    01:06
    Живого человека показали на "Оскаре" в ролике с покойными знаменитостями 0
    00:12
    Что съесть, чтобы похудеть, или Секрет питания для идеальной фигуры 2

    © 1999 — 2017, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.