Николай Караченцов родился в Москве 27 октября 1944 года. Его отец был художником-графиком в журнале "Огонёк", а мать работала балетмейстером. Она была автором постановок в крупнейших музыкальных театрах, в том числе ставила спектакли в Большом театре.

Николай тоже тянулся к искусству и решил окончить школу-студию МХАТ. В 1967 году он стал актером Московского театра имени Ленинского комсомола (в 1991 году его переименуют в "Ленком". Актером этого театра Николай является и сегодня, только на сцену он уже не выходит.

В родном "Ленкоме" он играл Кота Базилио в "Золотом ключике", Лаэрта в "Гамлете", Тиля Уленшпигеля в спектакле "Тиль", а также множество других ролей. Наиболее известная из них — роль графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось".

Караченцов также активно снимался в кино и сыграл в таких известных картинах, как "Собака на сене", "Приключения Электроника", "Человек с бульвара Капуцинов", "12 стульев". Кроме того, он озвучивал персонажей многих советских мультфильмов и за свою карьеру исполнил более 200 песен. Караченцов – народный артист России и лауреат Государственной премии РФ (2003). В 2009 году удостоился звания кавалера Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени за большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства (2009). Также является академиком Российской академии кинематографических искусств "Ника".