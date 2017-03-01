Перенести празднование Дня защитника Отечества предложили в Госдуме. Зачем и кому понадобились такие перемены, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Эта идея пришлась по душе многим депутатам. В частности, в поддержку высказался председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Народный избранник разделяет желание Сухарева раскрыть богатую историю отечественной армии. При этом отмечается, что конкретная дата будет определена в ходе обсуждений.
Либерал-демократ отметил, что россияне забывают историю своего государства. Депутат напомнил, что в дореволюционной России отмечали День памяти русского воинства, который был установлен 29 августа 1769 года во время войны России с Турцией и Польшей. Этот выходной день в теплое время года пришелся бы кстати для россиян, убежден депутат.
Другой удобной и правильной для переноса датой с точки зрения истории может стать 6 мая. В этот день в России отмечался праздник кавалеров ордена Святого Георгия.
Сухарев подчеркнул, что действующая дата праздника является "наследством" от комиссара по иностранным делам РСФСР Льва Троцкого, который придумал праздник для поддержания боевого духа. 28 января 1918 года Совет народных комиссаров СССР издал декрет о Рабоче-Крестьянской Красной Армии, после чего стартовал набор в ее ряды. Спустя год было предложено отпраздновать годовщину ее создания.
Идея пришлась руководству по душе, но в правительстве решили совместить этот праздник с Днем Красного подарка (17 февраля), в который было предписано "организовать митинги, концерты и спектакли". Но в далеком 1919 году 17 февраля пришелся на понедельник, поэтому праздник решили перенести на воскресенье, 23 февраля. Его официальным названием стал День рождения Красной Армии.
Позднее 23 февраля ежегодно отмечалось в СССР как День Советской армии и Военно-морского флота. После распада СССР праздник был переименован в День защитника Отечества.
"Мы не можем вычеркнуть из истории нашего государства Суворова, Кутузова. Нашей армии не может быть всего 99 лет. Отмечая 23 февраля День защитника Отечества, мы вычеркиваем из истории всех, кто пал за Отечество, это неправильно", — сказал Сухарев.
Комментарии
Надо в госдуре так, ляпнул ахинею, штраф 25% из ЗП, глядишь может задумываться начнут....
А не пошёл бы ты в ...эээ...в ж... в армию Сухарев?
Зачем в Госдуме хотят перенести День защитника Отечества?
моча кому то в голову ударила вместе с горшком
От 7 ноября, отказались...логично и от 23 февраля...отказаться...и от 9 мая, чтоб все праздники были исконно российскими , а не доставшиеся от "кровавого совка". Пора придумывать новые даты к праздникам. Опыт уже есть. Например ставшие "всенародными" 12 июня и 4 ноября. День защитника логично было бы отмечать в день назначения Сердюкова на должность министра обороны, где он применил все свои знания и умения для укрепления и модернизации армии. Ну а день победы перенести на 12 августа, когда разгромили могучую армию великих грузин.
"Нашей армии не может быть всего 99 лет." - Их армии и 25 лет ещё нет. А нацгвардии нет и 2-х.
Один ляпнул невпопад- наш неповторимый амик с удовольствием разносит сей запах(((((
5 апреля их день защитника, когда Путин нацгвардию создал для защиты их жизни и собственности от населения.
Народ - оболванен полностью: у него под носом его же историю переписывают, переиначивают, меняют следствие и причину, а ему наплевать - колбаса бы была пузо набить... Ему все едино - что с хоругвями бегать, что со знаменем Ленина в атаку идти, ну так пусть им правят и понукают, бьют снова и грабят - ничто его не учит, никакие выводы сделать он не может.
А я,сожалею о нацгвардейцах! Они жеж наци! Вот только какие? Русские? Хохлы? Узбеки или буряты? Кто они по нации? Дядька вот чувашский казак, меня возьмут в наци? Я конечно не пойду, но интересно?
Да потому что надо им чем то заниматься. Вот и работают люди. Выдвигают так сказать на благо народа законы новые.
Очень хорошее предложение!
Руки прочь от 9го мая!