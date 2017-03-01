А чем не устраивает нынешняя дата?

Сухарев подчеркнул, что действующая дата праздника является "наследством" от комиссара по иностранным делам РСФСР Льва Троцкого, который придумал праздник для поддержания боевого духа. 28 января 1918 года Совет народных комиссаров СССР издал декрет о Рабоче-Крестьянской Красной Армии, после чего стартовал набор в ее ряды. Спустя год было предложено отпраздновать годовщину ее создания.

Идея пришлась руководству по душе, но в правительстве решили совместить этот праздник с Днем Красного подарка (17 февраля), в который было предписано "организовать митинги, концерты и спектакли". Но в далеком 1919 году 17 февраля пришелся на понедельник, поэтому праздник решили перенести на воскресенье, 23 февраля. Его официальным названием стал День рождения Красной Армии.

Позднее 23 февраля ежегодно отмечалось в СССР как День Советской армии и Военно-морского флота. После распада СССР праздник был переименован в День защитника Отечества.

"Мы не можем вычеркнуть из истории нашего государства Суворова, Кутузова. Нашей армии не может быть всего 99 лет. Отмечая 23 февраля День защитника Отечества, мы вычеркиваем из истории всех, кто пал за Отечество, это неправильно", — сказал Сухарев.