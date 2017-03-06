Районы Алтайского края в большинстве дней будут находиться под влиянием антициклона, с которым ожидается спокойная погода без осадков.
"Местами снегопад прогнозируется днем в среду. В ночь с 9 на 10 марта осадки различной интенсивности пройдут на большей части территории края", – рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
Температура воздуха в ночные часы в начале недели будет колебаться от -8 до -20 градусов, днем от -6 до +5 градусов. В середине недели за счет облачности и снегопада температура ночью повысится на 4-6 градусов, днем выше нуля. А с прохождением холодного фронта, который вернется в пятницу, столбики термометров покажут -15...-20 градусов. Дневная температура уйдет в минус, ожидается 0...-7 градусов.
Комментарии
Амик, хватит, гадать на кофейной гуще, хреновые с вас гадалка.
Так это не Амик гадает, это г-жа Сырых)
Заберите у нее китайские колокольчики.