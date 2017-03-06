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Что такое мироточивая икона и в чем ее особенность?

, ИА "Амител"
В православии существует много чудотворных икон, некоторые из них являются мироточивыми


Первая неделя марта оказалась богата на сообщения о чуде. В разных уголках страны замироточили памятники, а не иконы, как это обычно бывает. Что значит, когда икона мироточит, кто распознает подлог и при чем тут памятники, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

1
Как понять, что икона мироточит, и что это значит?

Большинству людей, даже далеким от христианства, приходилось слышать о таком удивительном явлении, как мироточение икон. Эта тема на протяжении многих десятилетий вызывает споры и разногласия между служителями церкви и учеными.

Но на сегодняшний день доподлинно установить, почему "плачут" святые образы, так и не удалось.

Термин "святое миро", или мироточение употребляют, когда на поверхности икон или на мощах святых появляются капли маслянистой ароматической жидкости, издающей благоухание. Именно она и носит название миро. При этом надо отметить, что его количество, цвет и густота могут быть различными и не зависят от каких-либо внешних факторов. Она может быть густой и тягучей, как смола, или напоминать росу.

2
Эти иконы считают особенными?

На самом деле иконы какими-то особыми не считают, после появления миры они не могут называться чудотворными. При этом многие верят, что целебными свойствами обладает само миро. Считается, что люди, которые прикладываются к таким образам, могут получить исцеление от недугов, получить помощь высших сил в решении проблем.

Икона может начать мироточить в любое время. Но в последние годы было замечено, что мироточение икон имеет место быть перед очень важными или страшными событиями в мире.

3
А это не розыгрыш?

Но нередки случаи, когда чудо создают искусственно с целью наживы. В связи с выявлением многочисленных сомнительных фактов появления мира на иконах в Русской Православной Церкви ввели специальную процедуру комиссионного освидетельствования мироточения. При обнаружении истечения мира на иконе о данном факте докладывается в епархиальное управление, которое направляет в храм специальную комиссию. Ее участники должны опросить очевидцев, провести осмотр иконы и условий ее хранения.

В случае положительного заключения направляется новая комиссия для более тщательного расследования возможности появления маслянистых пятен естественным путем.

В случае если и вторая комиссия не выявила признаков естественного происхождения мироточения, икону помещают в опечатанный киот. Если и в нём продолжается появление маслянистых пятен, то икона объявляется мироточивой.

4
А где замироточили памятники?

Депутат Государственной думы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская 3 марта заявила, что на полуострове замироточил бюст последнего российского императора Николая II. Скульптура установлена у часовни при здании прокуратуры в Симферополе. СМИ сообщают, что к бюсту приходят люди с заболевшими детьми.

После громкого заявления Поклонской о своем чуде сообщил СМИ глава администрации города Светогорска Ленинградской области Сергей Давыдов. По его словам, на Красной площади в Выборге замироточил памятник Владимиру Ленину.

 


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