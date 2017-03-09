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В чем суть скандала между "Рыжим", Литвиновой и Познером на "Минуте славы"?

, ИА "Амител"
После того, как Рената Литвинова назвала танцора ампутантом, с Первого канала уволили сотрудника, допустившего парня до эфира


Последний эфир шоу талантов "Минута славы", который вышел на экраны 4 марта на Первом канале, до сих пор активно обсуждают в социальных сетях. Очередной скандал вспыхнул после реплик членов жюри конкурса Ренаты Литвиновой и Владимира Познера на выступление танцевального дуэта из Краснодара. Подробнее в рубрике "Вопрос-ответ".

1
С кем из участников связан скандал?

Среди участников этого выпуска "Минуты славы" был профессиональный танцор Евгений Смирнов, который лишился ноги в результате автокатастрофы. На "Минуту славы" он приехал со своей партнершей и супругой в одном лице Аленой Щеняевой. Ребята исполнили трогательный танец под песню Наргиз и Максима Фадеева "Вдвоем".

Впервые Евгений вышел на большую сцену в 2015 году. Тогда он был участником шоу "Танцы" на ТНТ и также танцевал без протеза. Парень, которого тут прозвали за цвет волос "Рыжим", прошел отборочный этап, но потом сам решил отказаться от дальнейшего участия. Во время проекта с участием Евгения и других ребят из шоу был поставлен номер.

Оценил талант и мужество Евгения и Максим Фадеев, который пригласил его и его супругу для съемок клипа на песню, которую он исполняет в дуэте с Наргиз Закировой.

2
И что произошло на "Минуте славы"?

После выступления Алены и Евгения на "Минуте славы" зал взорвался аплодисментами. Член жюри Сергей Светлаков отметил профессионализм парня, а также назвал его примером для остальных, ведь он продолжает, несмотря ни на что, жить полноценной жизнью. Следующим слово взял Владимир Познер.

"Когда человек выходит, как вы, без ноги, то невозможно сказать нет, потому что это некий подвиг человека, который смог преодолеть это. Но это запрещенный прием, против этого нет защиты. Меня очень задевает, когда в искусстве используют такие приемы, и ты от этого не можешь закрыться. То, что вы делаете, для меня из этой области. Я восхищен, снимаю шляпу, но буду голосовать против", – выразил свою точку зрения Познер.

Сергей Юрский назвал номер очень красивым. В нем член жюри рассмотрел и искусство, и подвиг, поэтому дальнейшее участие не вызвало никаких сомнений. Рената Литвинова, в свою очередь, назвала Евгения ампутантом и посоветовала "пристегнуть ногу", чтобы "не эксплуатировать эту тему".

Евгений пояснил, что он никогда не пытался спекулировать на теме инвалидности и что он в первую очередь танцор и танцы для него – это жизнь. Ситуацию попытался сгладить Сергей Светлаков, который подчеркнул, что Евгения зрители видели не как калеку, а как танцора. Ему удалось сделать на сцене то, что многим не под силу на двух ногах. После этого Рената отдала свой голос в поддержку пары, и они прошли в следующий этап.

3
Как отреагировали зрители?
После того, как программа вышла в эфир, пользователи сети набросились на актрису с гневными обвинениями в бесчеловечности, после чего Литвинова отключила возможность оставлять комментарии в ее Instagram, таким образом спрятавшись от скандала.

В интернете призывают игнорировать кинорежиссера до тех пор, пока она "не извинится перед всеми нами за бесчеловечность". Были предложения "заспамить" ее аккаунт в соцсети из-за ее отношения к конкурсантам.

В сети также обсуждают действия руководства Первого канала. После этого скандала с канала уволили сотрудника, допустившего Евгения до эфира.

 


 


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    Комментарии

    9.03.2017 11:10
    Дядька

    Ну, познер тот ещё шпиён, а литвинова розовая... Нет, что бы нормальных людей в жюри, берут кого попало.

    0  0
    9.03.2017 11:13
    - гость -

    То девочку 8-ми летнюю обидят, то танцора. По-моему, там только Светлаков адекватен.

    0  0
    9.03.2017 11:16
    - гость -

    что, правда кто то смотрит эти шоу?

    0  0
    9.03.2017 11:20
    - гость -

    ну может Познер в чем-то прав, но тогда бы он тоже не подчеркивал постоянно свою исключительность

    0  0
    9.03.2017 11:27
    - гость -

    Обычный спор) Где скандал????

    0  0
    9.03.2017 11:30
    - гость -

    при низком рейтинге нужен скандал. нафига вы эту муру смотрите?

    0  0
    9.03.2017 11:30
    11:27

    Это кризис тем на Амике.

    0  0
    9.03.2017 11:32
    гость

    Где там скандал? Амику приснилось?

    0  0
    9.03.2017 11:35
    Ируся

    Вобще-то,его партнерша-не его жена. Его жену зовут Ирина.

    на высоте 2 929 метров над уровнем моря, Евгений сделал предложение своей девушке Ирине. Молодые люди вместе семь лет. Девушка не отказалась от своей любви к Рыжему в самые трудные для пары дни - после аварии и во время длительной реабилитации Евгения. Дату и место бракосочетания молодые люди пока выбирают.

    0  0
    9.03.2017 11:39
    Ируся

    не жену. невесту.пардон.

    0  0
    9.03.2017 12:00
    Наталия

    Пусть "великая актриса" выйдет на сцену, а мы ей скажем после выступления "что чуть чуть не уснули и нас чуть не вырвало", а потом добавим что "манеры ей не идут, как и наряд", а потом не мешало бы "ум пристегнуть к голове", и вообще ее выступление "это запрещенный прием", а потом добавим что фамилия "Литвинова" не благозвучная, нужно бы ее поменять на другую. Это так остроумно!

    0  0
    9.03.2017 12:21
    Массаж мозга

    Я конечно эти говно-шоу не смотрю, но по моему кто-то путает конкурс с благотворительным вечером. Привыкли, что телевизионные жюри поют диферамбы после каждго номера. Можно назвать подвином над собой танец одноногого, но извините, лично мне это не интересно.

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