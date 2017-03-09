Что это за программа?

Это программа долгосрочная. Завершится она в 2022 году, а первый ее этап начинается уже в этом году.

Проект предусматривает два направления. Одно из них – благоустройство дворов и общественных пространств. На эти цели региону в 2017 году будет выделено из федеральной казны 516,1 млн рублей. Еще 51 млн рублей — доля краевого бюджета. Общее финансирование составит 567 млн рублей. Эти средства планируется распределить между десятью городами региона и рабочим поселком Степное Озеро Благовещенского района, который входит в число моногородов Алтайского края. Так как финансирование распределяется в зависимости от количества многоквартирных домов в муниципальном образовании, то наибольшую поддержку получили крупные города. Так, Барнаулу достанется 236 млн рублей, Бийску – 133 млн рублей и Рубцовску – 87 млн рублей.

Также проект предполагает благоустройство парков. Для реализации этой задачи край получит субсидию в размере 11,8 млн рублей. Софинансирование региональной казны — 1,1 млн рублей. В 2017 году работы будут проведены в парках Алейска, Белокурихи, Бийска, Горняка, Заринска, Змеиногорска, Камня-на-Оби, Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода, Ярового.

Таким образом, всего в реализации проекта предполагается участие 14 муниципальных образований края.