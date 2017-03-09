Реализация крупного федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" стартует в Алтайском крае. Благодаря этой программе наш регион и еще 71 субъект получили уникальную возможность привести в порядок дворовые территории, места общего пользования населенных пунктов. Что это за программа, какие населенные пункты в нее вошли и что теперь в них может измениться, 9 марта обсудили в Минстрое. Рассказываем подробности в рубрике "Вопрос-ответ".
Это программа долгосрочная. Завершится она в 2022 году, а первый ее этап начинается уже в этом году.
Проект предусматривает два направления. Одно из них – благоустройство дворов и общественных пространств. На эти цели региону в 2017 году будет выделено из федеральной казны 516,1 млн рублей. Еще 51 млн рублей — доля краевого бюджета. Общее финансирование составит 567 млн рублей. Эти средства планируется распределить между десятью городами региона и рабочим поселком Степное Озеро Благовещенского района, который входит в число моногородов Алтайского края. Так как финансирование распределяется в зависимости от количества многоквартирных домов в муниципальном образовании, то наибольшую поддержку получили крупные города. Так, Барнаулу достанется 236 млн рублей, Бийску – 133 млн рублей и Рубцовску – 87 млн рублей.
Также проект предполагает благоустройство парков. Для реализации этой задачи край получит субсидию в размере 11,8 млн рублей. Софинансирование региональной казны — 1,1 млн рублей. В 2017 году работы будут проведены в парках Алейска, Белокурихи, Бийска, Горняка, Заринска, Змеиногорска, Камня-на-Оби, Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода, Ярового.
Таким образом, всего в реализации проекта предполагается участие 14 муниципальных образований края.
Какие именно дворы и парки преобразятся?
На данный момент этот вопрос остается открытым. Дело в том, что сейчас ведется разработка региональной и муниципальных программ по реализации проекта в 2017 году. До 15 марта будет разработана региональная программа. Она и определит минимальные и дополнительные перечни работ в рамках проекта, форму и долю участия жителей и органов местного самоуправления, а также требования к составу заявки.
К 25 мая должны быть утверждены сами муниципальные программы, но перед этим состоится их публикация на сайтах администраций.
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Дизайн-проекты благоустройства каждого из объектов этого проекта должны утвердить до 1 июля, и уже во второй летний месяц начнутся активные работы.
Да. Особенностью этого проекта является непосредственное участие в нем самих жителей. Как пояснил координатор партийного проекта "Городская среда" в регионе, депутат фракции "Единая Россия" в АКЗС Игорь Панарин, потом эти объекты войдут в состав общедомового имущества, и люди должны научиться дорожить этим.
Жильцы дома могут выходить на свои управляющие компании, органы исполнительной власти на уровне районов, депутата. Замминистра минстройтранса Алтайского края Андрей Голубцов пояснил, что порядок подачи заявок и их рассмотрения муниципалитеты утвердят до 1 апреля.
А пока на местах желающие войти в проект уже могут организовать собрания собственников жилых и нежилых помещений и арендаторов, так как решение должно приниматься коллективно.Отметим, что проект предполагает минимальный перечень работ, который включает в себя ремонт дворовых проездов, освещение дворовых территорий, установку скамеек и урн для мусора. Дополнительный перечень обустройства является открытым и может быть дополнен по решению субъекта. Эти правила будут указаны в региональной программе, а собственники сами будут решать, какие работы необходимо выполнить.
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