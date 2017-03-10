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Что за праздник День святого Патрика, который решила отмечать РПЦ?

, ИА "Амител"
Праздник Патрика будут отмечать 30 марта


РПЦ теперь будет отмечать День святого Патрика, который получил особую известность как небесный покровитель Ирландии. Датой проведения праздника станет 30 марта. Рассказываем, что известно об этом празднике и какие у него традиции.

1
Кто такой святой Патрик?

Святой Патрик – христианский святой и покровитель Ирландии. Считается, что именно он распространил христианство в Ирландии. Его почитают в католицизме, англиканской, лютеранской, пресвитерианской церквях, а также в некоторых православных общинах.

Святой Патрик — один из самых почитаемых во всем мире святых. Но у Дня святого Патрика есть и языческие мотивы. Так, его непременными героями являются лепреконы — сказочные башмачники, владеющие спрятанным горшком с золотом. Если удачливому искателю сокровищ удастся поймать лепрекона, то это существо должно рассказать человеку, где спрятаны его сокровища. Но помните, что полностью верить ему не следует — эти человечки злокозненны и проказливы и легко могут обмануть доверчивого искателя сокровищ.

Патрик родился в IV веке в управляемой Римом Британии в состоятельной семье. Его отец был дьяконом, дед – священником христианской церкви. Настоящее имя Патрика — Магон.

В Ирландии Патрик почитается как святой, принесший Ирландии христианскую веру. Умер, предположительно, 17 марта 493 года. Поэтому праздник отмечается именно в этот день. С именем святого Патрика связано множество легенд, например, о том, что он с помощью трехлистного клевера объяснил людям понятие Святой Троицы.

Предположительно, святой Патрик был похоронен в Даунпатрике в Северной Ирландии.

2

Как отмечают праздник?

Традиционно в День святого Патрика устраиваются парады. На улицы выходят люди, одетые в экстравагантные костюмы, и также духовые оркестры, которые не могут обойтись без знаменитой волынки.

Народная молва гласит о том, что эта традиция родилась в Ирландии. В День святого Патрика полагается выпить хотя бы рюмочку спиртного в каком-нибудь ирландском баре. Существует так называемая "Чарка Патрика" — единица измерения спиртного, которое было выпито в День святого Патрика.

Предание предписывает положить в бокал лист "трилистника" (кислицы) до того, как выпить бокал виски. С тех пор в народе говорят "осушим трилистник". Забавно, что в Ирландии этот праздник долгое время считался исключительно религиозным, а до 70-х годов прошлого столетия ирландские законы предписывали всем пабам 17 марта закрываться. Теперь же на главных улицах Дублина проходят праздничные шествия, в пабах играет живая музыка. Жители города надевают рыжие парики и зеленые кепки, которые продаются в магазинах, берут с собой горшочки с клевером и национальные флаги, а вечером устраивают фейерверки и салюты. Праздник всегда проходит в безудержном веселье.

3
Почему символом праздника является зеленый цвет?

Якобы святой Патрик во время проповеди о Святой Троице сорвал растущий под ногами клевер и, высоко подняв трилистник над головой, наглядно показал ирландцам, как Бог-отец, Иисус Христос и святой Дух составляют единство.

С тех пор три зеленых листочка клевера стали ирландским символом Святой Троицы, а зеленый цвет трилистника – цветом всей нации.

4
Где отмечают?
Прежде всего, в Ирландии, Северной Ирландии и в провинциях Канады Ньюфаундленд и Лабрадор. В других странах мира его отмечают неофициально, в том числе и в России.
5
Когда будут праздновать в России?

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что Русская православная церковь отныне будет отмечать День святого Патрика.

Сообщается, что день древнего святого будет праздноваться 30 марта. Дата выбрана не случайно, так как День святого Патрика отмечается ежегодно в западных странах 17 марта — в день земной кончины небесного покровителя Ирландии (ок. 385-461 н. э.). 30 марта, когда праздник будет отмечать РПЦ, является 17 марта по старому стилю.


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    Комментарии

    10.03.2017 11:03
    - гость -

    Исконно русский праздник в честь исконно русского святого святителя Патрикия, просветителя и небесного покровителя Ирландии, более известного среди верующих нашей страны как святой Патрик.

    0  0
    10.03.2017 11:08
    - гость -

    не известен ваш Патрик, окрестивший ирландцев, никому кроме них. вот Русь князь Владимир крестил и что католики и лютеране будут отмечать этот праздник?

    0  0
    10.03.2017 11:20
    Дядька

    Надо бы день святого Пастафарианина канонизировать.

    0  0
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