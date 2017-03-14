"От нее происходит отупение нации": почему требуют закрыть программу "Пусть говорят"?

Что требуют авторы петиции?

Появление петиции связано с тем, что пять выпусков телепередачи были посвящены несовершеннолетней жительнице Ульяновска Диане Ш., которая называет себя жертвой изнасилования.

Автором петиции стал житель Тюмени, который пояснил, что в стране есть более важные проблемы, чем обсуждение в прайм-тайм истории Дианы Ш.

"В наше непростое время нужно освещать намного более важные проблемы. Забивать эфир на главном телеканале страны такими темами — это полное неуважение к аудитории. Ни одну действительно важную тему никогда так долго не обсуждали. 5 выпусков передачи "Пусть говорят" про Диану Ш. — это высшая точка кипения для аудитории. Это перебор", — говорится в петиции.

Автор призывает всех, кто считает, что качественный контент нужен и в сети, и на телевидении, подписывать петицию. Отметим, что она адресована руководству Первого канала, Павлу Пятницкому, Отару Кушинашвили, Николаю Соболеву, Виталию Милонову, Юрию Хованскому, Алексею Навальному и другим общественно-политическим деятелям и блогерам.

"Невозможно смотреть, давно пора остановить этот беспредел, пользы от таких передач нет, а вред большой. Отупение нации именно с такого контента происходит", — говорится в тексте.

Свои подписи под петицией оставили жители Москвы, Новосибирска, Самары, Ижевска, Тюмени, Ульяновска, Краснодара, Барнаула и других городов России. Сейчас петицию подписали 3,6 тысячи человек.