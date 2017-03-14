Вопрос дня



"От нее происходит отупение нации": почему требуют закрыть программу "Пусть говорят"?

, ИА "Амител"
В интернете появилась петиция с требованием закрыть программу "Первого канала"


Петиция, автор которой требует закрыть телевизионное шоу "Пусть говорят" на Первом канале, появилась на сайте change.org. На данный момент ее подписали уже более 3,5 тысячи человек. Рассказываем, что стало причиной написания петиции и стоит ли беспокоится Андрею Малахову?

1
Что требуют авторы петиции?

Появление петиции связано с тем, что пять выпусков телепередачи были посвящены несовершеннолетней жительнице Ульяновска Диане Ш., которая называет себя жертвой изнасилования.

Автором петиции стал житель Тюмени, который пояснил, что в стране есть более важные проблемы, чем обсуждение в прайм-тайм истории Дианы Ш.

"В наше непростое время нужно освещать намного более важные проблемы. Забивать эфир на главном телеканале страны такими темами — это полное неуважение к аудитории. Ни одну действительно важную тему никогда так долго не обсуждали. 5 выпусков передачи "Пусть говорят" про Диану Ш. — это высшая точка кипения для аудитории. Это перебор", — говорится в петиции.

Автор призывает всех, кто считает, что качественный контент нужен и в сети, и на телевидении, подписывать петицию. Отметим, что она адресована руководству Первого канала, Павлу Пятницкому, Отару Кушинашвили, Николаю Соболеву, Виталию Милонову, Юрию Хованскому, Алексею Навальному и другим общественно-политическим деятелям и блогерам.

"Невозможно смотреть, давно пора остановить этот беспредел, пользы от таких передач нет, а вред большой.  Отупение нации именно с такого контента происходит", — говорится в тексте.

Свои подписи под петицией оставили жители Москвы, Новосибирска, Самары, Ижевска, Тюмени, Ульяновска, Краснодара, Барнаула и других городов России. Сейчас петицию подписали 3,6 тысячи человек.

2
О чем были выпуски "Пусть говорят"?

В рамках программы "Пусть говорят" вышло сразу пять выпусков о 16-летней Диане Ш, которая обратилась в полицию, обвинив 21-летнего Сергея Семенова в изнасиловании.

Первая программа "Пусть говорят" с Дианой вышла в эфир 31 января. Девушку встретили заведомо недружелюбно, отчитывали за распущенность и обвиняли в том, что сама виновата.

По словам девушки, изнасилование произошло на дне рождения друга Сергея, куда Диану пригласила подруга. До этого молодые люди не были знакомы. Диана не скрывает, что была пьяна, но утверждает, что Сергей применил к ней физическую силу. В декабре 2016-го Семенова приговорили к восьми годам колонии строгого режима по двум статьям УК РФ — 131-й ("Изнасилование") и 132-й ("Насильственные действия сексуального характера"). После апелляции срок сократили до трех лет и трех месяцев колонии общего режима.

В студии программы девушка рассказала подробности этой скандальной истории. После этого Диана Ш. стала настоящей звездой интернета и у девушки появились миллионы подписчиков в социальной сети.

3
Стоит ли беспокоится Андрею Малахову?
Нет, 3,5 тысячи человек не серьезная цифра, учитывая, что рейтинги программы "Пусть говорят" на данную тему побили все рекорды рейтинга за последний год. Руководство "Первого канала" пока никак не отреагировало на петицию.

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Комментарии

14.03.2017 15:51
- гость -

Телевизор ещё кто-то смотрит?

0  0
14.03.2017 15:52
- гость -

По тем же причинам надо горсдуру закрыть. Причём лет на десять строгого режима.

0  0
14.03.2017 15:52
- гость -

познер перелогиньтесь вас тоже надо закрыть

0  0
14.03.2017 16:01
гость

Программа "Пусть говорят" очень жизненная, ее закрывать ни в коем случае нельзя.

0  0
14.03.2017 16:05
- гость -

15:51, ещё и как смотрят. Посмотрите, сколько людей с прополоскаными мозгами.

0  0
14.03.2017 16:10
- гость -

16:05, люди с прополосканными мозгами любят рассуждать, что вокруг у всех "прополосканные мозги"...

0  0
14.03.2017 16:17
- гость -

14.03.2017 16:01 гость Тиливизер вообще очень жизненная вещь, без него жизнь не годится никуда.

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Кто и за что требует закрыть программу "Пусть говорят" с Андреем Малах
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