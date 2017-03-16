Что вообще происходит?

Началось все с того, что глава Крыма Сергей Аксенов в интервью одному из крымских телеканалов заявил, что в России нужна монархия. Напомним, сейчас наша страна по форме правления является республикой.

Но по словам Аксенова, без "единоначалия" неизбежно наступает "коллективная безответственность". Руководитель полуострова убежден, когда у страны есть внешние вызовы и очаги сопротивления, нужно принимать более жесткие меры.

"Нам такая демократия в том виде, в котором она преподносится западными СМИ, не нужна... Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия", — цитируют Аксенова "РИА Новости".

Кстати, в высказываниях Аксенова о необходимости введения монархии в России подпадают под ряд статей УК РФ. По словам представителя СУ СК России по Республике Крым, одна из них статья 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Максимальное наказание по ней составляет до четырех лет лишения свободы, информирует kafanews.com.