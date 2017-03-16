Второй день в социальных сетях не утихают споры по поводу высказываний главы Крыма Сергея Аксенова, который высказался о необходимости смены формы правления. Подробнее читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Началось все с того, что глава Крыма Сергей Аксенов в интервью одному из крымских телеканалов заявил, что в России нужна монархия. Напомним, сейчас наша страна по форме правления является республикой.
Но по словам Аксенова, без "единоначалия" неизбежно наступает "коллективная безответственность". Руководитель полуострова убежден, когда у страны есть внешние вызовы и очаги сопротивления, нужно принимать более жесткие меры.
"Нам такая демократия в том виде, в котором она преподносится западными СМИ, не нужна... Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия", — цитируют Аксенова "РИА Новости".
Кстати, в высказываниях Аксенова о необходимости введения монархии в России подпадают под ряд статей УК РФ. По словам представителя СУ СК России по Республике Крым, одна из них статья 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Максимальное наказание по ней составляет до четырех лет лишения свободы, информирует kafanews.com.
Довольно прохладно и президент Владимир Путин возвращаться назад к монархии не намерен, такой вывод можно сделать из слов пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Также, комментируя высказывания Аксенова, Песков сказал, что монархии не может быть и в отдельно взятом российском регионе, а "сказанное является личным мнением Аксенова".
Песков подчеркнул, что президент неоднократно уже высказывался насчет расширения прав президента вплоть до диктатуры.
"Он весьма прохладно относится к таким дискуссиям, это хорошо известно", — заключил Песков.
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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и вовсе назвал идею возрождения монархического строя в стране бесперспективной.
"Мы живем в свободной стране. Поэтому каждый может высказывать самые разные точки зрения. Но надо, наверное, смотреть в будущее, а не в прошлое", — заявил Володин "Интерфаксу".
Монархия — это форма правления, при которой верховная государственная власть частично или полностью принадлежит монарху. Монархия в России перестала существовать 100 лет тому назад, в марте 1917 года, после того, как император Николай II отрекся от престола в пользу брата Михаила, а тот отказался принять власть до созыва Учредительного собрания.
В сентябре 1917 года Временное правительство официально провозгласило Россию республикой. Это решение подтвердили и пришедшие к власти большевики, и Учредительное собрание на своем единственном заседании в январе 1918 года.
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