Как отдыхаем на День Победы?

На День Победы у россиян будут четырехдневные каникулы благодаря переносу субботы, 7 января, на 8 мая. Начнутся они в субботу, 6 мая, а на работу мы выйдем в среду, 10 мая.

Таким образом, после празднования Первомая будет четырехдневная рабочая неделя – со 2 по 5 мая. А после Дня Победы рабочая неделя продлится с 10 мая по 12 мая.