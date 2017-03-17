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Сколько дней россияне будут отдыхать на майские праздники в 2017 году?

, ИА "Амител"
Эта информация поможет запланировать свое время на период майских каникул


Майские праздники россияне ждут с нетерпением. Они как мини-отпуск, который поможет справиться с весенним авитаминозом и даст сил. Сколько дней мы будем отдыхать в 2017 году на Первомай и День Победы, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Как будем отдыхать на 1 мая?
Праздновать День весны, мира и труда в России в 2017 году будут три дня. Выходные начнутся в субботу, 29 апреля. На работу мы выйдем во вторник, 2 мая.
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2
Как отдыхаем на День Победы?

На День Победы у россиян будут четырехдневные каникулы благодаря переносу субботы, 7 января, на 8 мая. Начнутся они в субботу, 6 мая, а на работу мы выйдем в среду, 10 мая.

Таким образом, после празднования Первомая будет четырехдневная рабочая неделя – со 2 по 5 мая. А после Дня Победы рабочая неделя продлится с 10 мая по 12 мая.

 

 

 

 

 

 


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