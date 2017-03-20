Районы Алтайского края с понедельника по четверг будут находиться под влиянием обширного азиатского антициклона, с которым сохранится малооблачная без осадков погода, сообщили порталу Amic.ru в Алтайском ЦГМС. По ночам и в утренние часы вероятны изморось и туман.

Столбики термометров ночью преимущественно покажут от -18 до -23 градусов. Днем -1…-6 градусов, в восточных районах 0…+5.

Характер погоды резко сменится в пятницу, 24 марта. Регион накроет мощная волна тепла. Во всем крае днем ожидаются плюсовые температуры, теплее всего будет в предгорьях. Там воздух, по предварительным данным, прогреется +9…+14 градусов. Такая погода сохранится и в субботу.

С потеплением ожидается активное снеготаяние, но уже 26 марта в Алтайский край придет холодный фронт. Температуры вновь опустятся до отрицательных значений, в результате чего все улицы превратятся в большой каток. Ожидаются осадки в виде дождя, снега и мокрого снега.