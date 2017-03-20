А почему только эти семьи смогут купить машину?

Законопроект предполагает, что именно эти семьи остро нуждаются в дополнительных мерах господдержки. А покупку авто существенно может упростить процесс воспитания детей.

Также, по мнению авторов, обновление автомобильного парка окажет серьезное воздействие на снижение смертности, в том числе детской, в результате ДТП, улучшит экологическую ситуацию, будет способствовать развитию внутреннего туризма и повышению мобильности населения.