Представители сразу трех партий выступили с инициативой разрешить тратить средства материнского капитала на приобретение автомобиля. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Кому и на каких условиях депутаты хотят расширить возможности использования материнского капитала, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Предполагается, что законопроект поможет семьям, которые не могут определиться на что потратить маткапитал. По данным Национального автомобильного союза, таких семей в стране не менее 47%. На сегодняшний день покупку автомобилей на средства материнского капитала хотят разрешить:
- многодетным семьям;
- семьям с приемными детьми;
- семьям, где есть ребенок-инвалид.
Отметим, что разрешить покупку авто на средства материнского капитала обсуждают не в первый раз. С особым энтузиазмом ее поддерживают представители автопрома. На этот раз ее озвучили члены партий КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". По мнению авторов, принятие законопроекта позволит омолодить отечественный авторынок. На сегодняшний день средний возраст автомобилей составляет 12 лет и 7 месяцев.
Законопроект предполагает, что именно эти семьи остро нуждаются в дополнительных мерах господдержки. А покупку авто существенно может упростить процесс воспитания детей.
Также, по мнению авторов, обновление автомобильного парка окажет серьезное воздействие на снижение смертности, в том числе детской, в результате ДТП, улучшит экологическую ситуацию, будет способствовать развитию внутреннего туризма и повышению мобильности населения.
Во-первых, купить на средства материнского капитала можно будет только автомобиль российской сборки.
Во-вторых, продать машину будет можно, но не раньше, чем через три года.
Кроме того, авторы документа предлагают разрешить тратить маткапитал на выплату автомобильных кредитов.
По закону на сегодняшний день предусмотрены четыре основных направления:
- улучшение жилищных условий;
- оплата обучения детей;
- будущая пенсия мамы;
- приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Комментарии
А через 18 лет дитятки подрастут, и спросят: "мампап, а куды это вы наш сертификат замотали?". А мамапап такие, хлоп-хлоп, глазками: "Дык, йо, Валерка, Колядко, вот жеж он." И трясущейся ручкой показывают на кучку ржавых железяк возле дома.
Думаю, после таких "загогулин", детки резко перестанут мамкины пирожки уважать и папку пьяного по пятницами попинывать.
Бедные люди, которые по двое детей воспитали и ни копейки мат. капитала не получили. Они не для государства рожали, для себя. Часть не справились, дети сели в тюрьму или стали накроманами