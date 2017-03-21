Старейший миллиардер мира Дэвид Рокфеллер скончался 20 марта в своем доме в Нью-Йорке. Более полувека он возглавлял знаменитую династию, которая у людей во всем мире ассоциируется с богатством и влиянием. Чем запомнился Дэвид Рокфелеллер и что оставил после себя, читайте в нашем досье.
Американский финансист Дэвид Рокфеллер родился в Нью-Йорке 12 июня 1915 года. Он является представителем третьего поколения знаменитой династии Рокфеллеров. Слава и богатство пришли в это семью благодаря деду Дэвида – Джону Рокфеллеру старшему, который основал Standard Oil Company в 19 веке. Он то и стал первым миллиардером США, накопив к своей смерти состояние в $1,4 млрд (1937 год).
Дэвиду был 21 год, когда умер Джон Рокфеллер. В 1936 году Девид окончил с отличием Гарвардский университет. В стенах этого элитного учебного заведения молодой Рокфеллер получил специальность "английская история и литература".
Затем он получил экономическое образование и с успехом защитил степень доктора экономики в Чикагском университете. В том же году устроился на госслужбу, став секретарем мэра Нью-Йорка. С 1941 по 1942 г. был сотрудником Департамента обороны, здравоохранения и социального обеспечения.
Спустя три года уже дослужился до капитана. В годы Второй мировой войны он находился в Северной Африке и Франции, был помощником военного атташе в Париже, работал на военную разведку.
После демобилизации, в 1946 году, он стал работать в нью-йоркском банке Chase National Bank, который на тот момент возглавлял его дядя Уинтроп Олдрич. Кроме этого, семья Рокфеллеров владела акциями этого банка, но Дэвиду пришлось подниматься по ступеням служебной лестницы с самых низов.
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А спустя шесть лет он уже сам стал первым вице-президентом этого банка. В 1955 году осуществил его слияние с Bank of Manhattan. Так в США появился один из крупнейших в США банков Chase Manhattan Bank.
Дэвид долгие годы был председателем правления банка и одновременно его президентом. В 1970-х годах Рокфеллер встречался с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым, что позволило Chase Manhattan Bank стать первым американским банком, который проводил денежные операции на территории СССР.
С 1969 по 1981 г. Девид занимал кресло генерального директора банка. 20 апреля 1981 г. он ушел в отставку, но еще длительное время оставался председателем Международного совещательного комитета банка. Сейчас этот банк — под названием JPMorgan Chase — один из крупнейших в США.
В 2004 году Дэвид возглавил семейство Рокфеллеров, контролируя его многочисленные благотворительные и бизнес-предприятия. По данным Forbes, в 2017 году его состояние оценивалось в $3,3 млрд. В рейтинге миллиардеров Forbes он был на 581 месте.
Это качество унаследовал и его внук Дэвид. Он продолжил традицию Рокфеллеров по созданию и поддержке благотворительных и общественных организаций: Рокфеллеровский фонд, Институт медицинских исследований, Музей современного искусства в Нью-Йорке, Генеральный совет по образованию.
А в 2008 году он пожертвовал родному Гарвардскому университету 100 миллионов долларов на расширение преподавания гуманитарных наук и финансовую поддержку учащихся, стажирующихся за рубежом. Такая финансовая помощь стала самой крупной за всю историю высшего учебного заведения.
Общую сумму пожертвований Рокфеллера американские СМИ еще в 2006 году оценивали минимум в 900 млн долларов.
Дэвид Рокфеллер женился в 1940 году. Его избранницей стала дочь партнера известной юридической фирмы Маргарет Макграф. В браке у них родилось шестеро детей. Дэвид прожил дольше супруги на 20 лет.
За свою жизнь Рокфеллеру делали шесть операций на сердце. Первый раз операцию провели в 1976 году после серьезного ДТП. Последнюю пересадку сердца ему сделали в 2015 году. Как рассказывал сам Рокфеллер, с новым сердцем каждый раз он получал новый глоток жизни.
"Мне часто задают вопрос о том, как прожить долго. Всегда отвечаю одно и то же: жить простой жизнью, играть со своими детьми, наслаждаться всем, что делаешь", — говорил Дэвид Рокфеллер.
Главным увлечением банкира было коллекционирование насекомых. Многочисленные журналисты неоднократно писали, что при себе у миллиардера всегда была баночка для пойманных жуков. Его коллекция насчитывает 40 тысяч насекомых и считается самой большой в мире.
Комментарии
один из реальных хозяев мира. Перед такими - все трампы, обамы, путины, меркели с олландами - просто дети в песочнице.
Поставь себе фотографию в рамке
ну помер Трофим, и фига с ним. Нам-то что? А уж про звездную карьеру в своем банке - эт ваще анекдот
ВВП пребывает в великой печали о хозяине.
У одного миллионера спросили, как он им стал. Рассказ миллионера: "Сначала я нашел одно яблоко, но не съел его. Я помыл его и продал. На эти деньги купил два яблока и то же не съел. Я помыл их и продал. На эти деньги купил четыре яблока. Я их то же не съел, а помыл и продал. На эти деньги купил уже восемь яблок. И так дальше. Я все время увеличивал свой капитал." У миллионера переспросили, через сколько времени он накопил свой первый "яблочный" миллион. Рассказ миллионера:"Точно не помню, но через месяц умер мой дядя и оставил мне в наследство 150 миллионов долларов. После этого, мои дела пошли в гору!"
Дети наших чинушей руководят банками с 25 лет
Одно понятно абсолютно: эту не подписанную статью писали лица, которые испытывают большой, просто таки безграничный пиетит перед американскими миллиардерами. Настолько огромный, что мимо их внимания прошли не только спорные моменты как личности самого Рокфеллера, так и института американских миллиардеров-политиков в принципе. Что очень жаль, могли бы немного и понапрягаться в объективности и аналитике.