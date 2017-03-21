Создание крупнейшего банка США

После демобилизации, в 1946 году, он стал работать в нью-йоркском банке Chase National Bank, который на тот момент возглавлял его дядя Уинтроп Олдрич. Кроме этого, семья Рокфеллеров владела акциями этого банка, но Дэвиду пришлось подниматься по ступеням служебной лестницы с самых низов.

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А спустя шесть лет он уже сам стал первым вице-президентом этого банка. В 1955 году осуществил его слияние с Bank of Manhattan. Так в США появился один из крупнейших в США банков Chase Manhattan Bank.

Дэвид долгие годы был председателем правления банка и одновременно его президентом. В 1970-х годах Рокфеллер встречался с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым, что позволило Chase Manhattan Bank стать первым американским банком, который проводил денежные операции на территории СССР.

С 1969 по 1981 г. Девид занимал кресло генерального директора банка. 20 апреля 1981 г. он ушел в отставку, но еще длительное время оставался председателем Международного совещательного комитета банка. Сейчас этот банк — под названием JPMorgan Chase — один из крупнейших в США.

​В 2004 году Дэвид возглавил семейство Рокфеллеров, контролируя его многочисленные благотворительные и бизнес-предприятия. По данным Forbes, в 2017 году его состояние оценивалось в $3,3 млрд. В рейтинге миллиардеров Forbes он был на 581 месте.