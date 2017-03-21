Вторник, 21 Март, 14:17

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,28
€ 61,7
Brent
$ 51,5
-1°
Обь
31см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов ЖКХ в 2017 годуПаводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
Вопрос дня



Долголетие и огромное состояние. Что нужно знать о Дэвиде Рокфеллере?

, ИА "Амител"
Он заработал внушительный авторитет на мировой финансовой и политической аренах


Старейший миллиардер мира Дэвид Рокфеллер скончался 20 марта в своем доме в Нью-Йорке. Более полувека он возглавлял знаменитую династию, которая у людей во всем мире ассоциируется с богатством и влиянием. Чем запомнился Дэвид Рокфелеллер и что оставил после себя, читайте в нашем досье.

1
Внук богатого деда

Американский финансист Дэвид Рокфеллер родился в Нью-Йорке 12 июня 1915 года. Он является представителем третьего поколения знаменитой династии Рокфеллеров. Слава и богатство пришли в это семью благодаря деду Дэвида – Джону Рокфеллеру старшему, который основал Standard Oil Company в 19 веке. Он то и стал первым миллиардером США, накопив к своей смерти состояние в $1,4 млрд (1937 год). 

Дэвиду был 21 год, когда умер Джон Рокфеллер. В 1936 году Девид окончил с отличием Гарвардский университет. В стенах этого элитного учебного заведения молодой Рокфеллер получил специальность "английская история и литература".

Затем он получил экономическое образование и с успехом защитил степень доктора экономики в Чикагском университете. В том же году устроился на госслужбу, став секретарем мэра Нью-Йорка. С 1941 по 1942 г. был сотрудником Департамента обороны, здравоохранения и социального обеспечения. 

2
Участие в Великой Отечественной войне
Несмотря на принадлежность к именитому роду, Рокфеллер не избежал участия в войне. В 1942 году он поступил на службу рядовым солдатом.

Спустя три года уже дослужился до капитана. В годы Второй мировой войны он находился в Северной Африке и Франции, был помощником военного атташе в Париже, работал на военную разведку.
3
Создание крупнейшего банка США

После демобилизации, в 1946 году, он стал работать в нью-йоркском банке Chase National Bank, который на тот момент возглавлял его дядя Уинтроп Олдрич. Кроме этого, семья Рокфеллеров владела акциями этого банка, но Дэвиду пришлось подниматься по ступеням служебной лестницы с самых низов.

Читайте также: Ротшильды и Рокфеллеры объединяются

А спустя шесть лет он уже сам стал первым вице-президентом этого банка. В 1955 году осуществил его слияние с Bank of Manhattan. Так в США появился один из крупнейших в США банков Chase Manhattan Bank.

Дэвид долгие годы был председателем правления банка и одновременно его президентом. В 1970-х годах Рокфеллер встречался с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым, что позволило Chase Manhattan Bank стать первым американским банком, который проводил денежные операции на территории СССР. 

С 1969 по 1981 г. Девид занимал кресло генерального директора банка. 20 апреля 1981 г. он ушел в отставку, но еще длительное время оставался председателем Международного совещательного комитета банка. Сейчас этот банк — под названием JPMorgan Chase — один из крупнейших в США.

​В 2004 году Дэвид возглавил семейство Рокфеллеров, контролируя его многочисленные благотворительные и бизнес-предприятия. По данным Forbes, в 2017 году его состояние оценивалось в $3,3 млрд. В рейтинге миллиардеров Forbes он был на 581 месте. 

4
Благотворительность
Стоит отметить, что самый богатый человек в истории Джон Рокфеллер инвестировал деньги не только в растущую нефтяную отрасль Штатов, но и в благотворительность. Например, 10% своих доходов он перечислял Баптистской церкви. А еще не забывал о сфере образования.

Это качество унаследовал и его внук Дэвид. Он продолжил традицию Рокфеллеров по созданию и поддержке благотворительных и общественных организаций: Рокфеллеровский фонд, Институт медицинских исследований, Музей современного искусства в Нью-Йорке, Генеральный совет по образованию.
 

А в 2008 году он пожертвовал родному Гарвардскому университету 100 миллионов долларов на расширение преподавания гуманитарных наук и финансовую поддержку учащихся, стажирующихся за рубежом. Такая финансовая помощь стала самой крупной за всю историю высшего учебного заведения.

Общую сумму пожертвований Рокфеллера американские СМИ еще в 2006 году оценивали минимум в 900 млн долларов. 

5
Личная жизнь

Дэвид Рокфеллер женился в 1940 году. Его избранницей стала дочь партнера известной юридической фирмы Маргарет Макграф. В браке у них родилось шестеро детей. Дэвид прожил дольше супруги на 20 лет.

6
Здоровье 

За свою жизнь Рокфеллеру делали шесть операций на сердце. Первый раз операцию провели в 1976 году после серьезного ДТП. Последнюю пересадку сердца ему сделали в 2015 году. Как рассказывал сам Рокфеллер, с новым сердцем каждый раз он получал новый глоток жизни.

"Мне часто задают вопрос о том, как прожить долго. Всегда отвечаю одно и то же: жить простой жизнью, играть со своими детьми, наслаждаться всем, что делаешь", — говорил Дэвид Рокфеллер. 

7
Увлечения

Главным увлечением банкира было коллекционирование насекомых. Многочисленные журналисты неоднократно писали, что при себе у миллиардера всегда была баночка для пойманных жуков. Его коллекция насчитывает 40 тысяч насекомых и считается самой большой в мире. 

 

 

 

 

 

 


    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    21.03.2017 13:22
    - гость -

    один из реальных хозяев мира. Перед такими - все трампы, обамы, путины, меркели с олландами - просто дети в песочнице.

    0  0
    21.03.2017 13:27
    - гость -

    Поставь себе фотографию в рамке

    0  0
    21.03.2017 13:37
    Filin

    ну помер Трофим, и фига с ним. Нам-то что? А уж про звездную карьеру в своем банке - эт ваще анекдот

    0  0
    21.03.2017 13:50
    Diver

    ВВП пребывает в великой печали о хозяине.

    0  0
    21.03.2017 13:50
    - гость -

    У одного миллионера спросили, как он им стал. Рассказ миллионера: "Сначала я нашел одно яблоко, но не съел его. Я помыл его и продал. На эти деньги купил два яблока и то же не съел. Я помыл их и продал. На эти деньги купил четыре яблока. Я их то же не съел, а помыл и продал. На эти деньги купил уже восемь яблок. И так дальше. Я все время увеличивал свой капитал." У миллионера переспросили, через сколько времени он накопил свой первый "яблочный" миллион. Рассказ миллионера:"Точно не помню, но через месяц умер мой дядя и оставил мне в наследство 150 миллионов долларов. После этого, мои дела пошли в гору!"

    0  0
    21.03.2017 13:56
    - гость -

    Дети наших чинушей руководят банками с 25 лет

    0  0
    21.03.2017 14:11
    - гость -

    Одно понятно абсолютно: эту не подписанную статью писали лица, которые испытывают большой, просто таки безграничный пиетит перед американскими миллиардерами. Настолько огромный, что мимо их внимания прошли не только спорные моменты как личности самого Рокфеллера, так и института американских миллиардеров-политиков в принципе. Что очень жаль, могли бы немного и понапрягаться в объективности и аналитике.

    0  0
    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    < март 2017  
    пн вт ср чт пт сб вс
          1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31      
    14:16
    Макрон призвал Францию не сближаться с Россией 0
    14:07
    ТРЦ "Галактика" в Барнауле остается закрытым 1
    13:50
    33 общественника: как формируется главный совещательный орган Барнаула 6
    13:34
    Молодой австралиец прыгнул в реку с крокодилами, чтобы впечатлить девушку 3
    13:31
    Дорога вдоль кладбища: ямы и колдобины улицы Власихинской в Барнауле. Фото 5
    13:22
    ЛДПР: студентов алтайских сузов могут лишить социальных стипендий 2
    13:13
    Долголетие и огромное состояние. Что нужно знать о Дэвиде Рокфеллере? 7
    13:08
    Два человека сгорели в легковушке после ДТП на Чуйском тракте 1
    12:51
    Мужчина в Алтайском крае на своем дне рождения ранил ножом двух человек 2
    12:37
    Самолет не мог сесть в аэропорту Аргентины из-за спящих диспетчеров 0
    12:29
    Житель Алтая зарезал женщину и спрятал тело на канализационной станции — СК 5
    12:17
    Автомобиль Hyundai Creta сбил двух молодых людей в центре Барнаула 3
    12:06
    СМИ: дочь Трампа получит доступ к секретной информации 0
    12:00
    Первенство Сибирского Федерального округа по тхеквондо прошло в Барнауле 0
    11:54
    Почти тонну колбасы трижды пытались незаконно вывезти из Алтайского края 15
    11:36
    Нетрезвая пара угнала "Ладу" у барнаульца, чтобы повеселиться в баре 0
    11:27
    Турецкие СМИ нашли прообраз Джека Воробья из "Пиратов Карибского моря" 1
    11:14
    Грабитель снял с молодого барнаульца золотое кольцо и отобрал телефон 4
    11:06
    Все находившиеся на борту разбившегося в Южном Судане самолета выжили - СМИ 1
    10:53
    Губернатор Карлин отправился инспектировать подготовку Бийска к паводку 39
    10:33
    Два пьяных поляка остановили на 40 минут завод BMW в Мюнхене 11
    10:28
    Губернатор пообещал преобразить Барнаул к 80-летию Алтайского края 43
    10:14
    Paramount Pictures сообщила об отказе от съемок "Терминатора" 1
    10:06
    Жительница Бурятии зарубила пьяного мужа, взбешенного из-за супа без мяса 30
    09:51
    Алтайские медучреждения начали массово готовиться к предстоящему паводку 1
    09:36
    Робби Уильямс захотел поехать на "Евровидение" от России 13
    09:30
    Эксклюзивные аксессуары из кожи представил бренд Briller 1
    09:27
    Дорожники в Алтайском крае открыли "горячие линии" на период паводка 4
    09:16
    Дональд Трамп за год стал беднее на миллиард долларов — СМИ 7
    09:08
    Городскую набережную в Архангельске застелили паркетом 5
    09:00
    Как правильно выбрать кофе, сколько его можно хранить и как готовить? 0
    08:57
    СМИ: Трамп в девятый раз станет дедушкой 1
    08:39
    Семибалльные пробки "сковали" Барнаул утром 21 марта 4
    08:30
    Шопинг без границ: ТРК "Сити-центр" дарит поездку в Италию 10
    08:20
    СМИ: СБУ готовит документ о запрете Самойловой въезжать на Украину 16
    08:00
    Электромаркет нового формата открылся в Барнауле 5
    07:34
    Губернатор Карлин объяснил свою позицию по оптимизации алтайских школ 80
    07:03
    Коттедж с декоративным водопадом продают в Барнауле за 9,5 млн рублей. Фото 13
    06:32
    "Семерка" названа самым популярным автомобилем в России 3
    06:01
    Количество ВИЧ-инфицированных в Алтайском крае за год выросло на 20% 13
    05:06
    Солнце и плюсовые температуры ждут барнаульцев 21 марта 0
    04:03
    6,5 млн новых учебных мест собираются создать в школах России за 10 лет 1
    02:45
    Милонов не помешал "Красавице и чудовищу" стать лидером проката в России 0
    01:40
    Самый старый миллиардер в мире Дэвид Рокфеллер ушел из жизни 14
    00:08
    Видео с гигантским петухом вызвало бурные споры среди интернет-сообщества 3
    23:04
    Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков ради виноделов 0
    22:03
    Песков заявил, что в Кремле не будут анализировать слова Трампа о Путине 0
    21:07
    Жвачки, призывающие играть в смертельные игры, изымают с продаж в Оренбурге 2
    20:04
    Рубль переукреплен на 10-12% - министр финансов Силуанов 7
    19:50
    Песков опроверг слухи о замене Самойловой на "Евровидение-2017" 0

    © 1999 — 2017, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.