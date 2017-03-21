Служба безопасности Украины подготовила документ о запрете на въезд в страну участнице Евровидения от России Юлии Самойловой. Об этом сообщил глава ведомства Василий Грицак. Почему Юлию могут не пустить на конкурс, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
По мнению службы безопасности, Юлия провинилась в том, что без согласования с Киевом посещала Крым. То есть, по словам Грицака, девушка незаконно пересекла государственную границу с Украиной в 2015 году. Тогда Юлия принимала участие в фестивале "Мир спорта и добра". При этом она допустила некие "антиукраинские" высказывания в социальных сетях.
"Я считаю, что закон должен быть один для всех, поскольку этот человек нарушил закон. Поэтому, как по мне, ей нужно закрыть въезд в Украину. Документ о запрете въезда уже подготовлен", — сказал Грицак.
Ранее заявление о запрете въезда для Самойловой прозвучало со стороны советника главы МВД и депутата Верховной рады Антона Геращенко. Также участие россиянки в конкурсе раскритиковал и глава МИД Украины Павел Климкин.
Мнения известных в нашей стране людей по этому поводу разделились. Так, например, первый зампред комитета Госдумы по культуре и народный артист России Иосиф Кобзон признался, что "очень рад", если Юлии Самойловой действительно запретят въезд на Украину. Кобзон подчеркнул, что России не следует ехать "в бандитскую страну и позорить наших исполнителей. По его мнению, нам следует показать характер и проигнорировать "Евровидение" в этом году.
Такого же мнения придерживается и глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Если Юлию не пустят на конкурс, он предлагает отозвать взнос за трансляцию у организаторов (30 тысяч долларов) и не заявлять нового участника.
Продюсер Иосиф Пригожин возможный запрет на въезд назвал беспределом.
"Они давно потеряли связи с реальным миром, с реальной жизнью, находятся в какой-то своей действительности, которая позволяет им беспредельничать, нарушать все моральные нормы", – заявил Пригожин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвечая на вопрос, возможна ли замена участника от России, отметил, что этот вопрос следует решать "Первому каналу".
Позднее "Первый канал" отказался комментировать ситуацию с допуском певицы Юлии Самойловой на Украину.
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