За что Юлию Самойлову могут не пустить в Киев?

По мнению службы безопасности, Юлия провинилась в том, что без согласования с Киевом посещала Крым. То есть, по словам Грицака, девушка незаконно пересекла государственную границу с Украиной в 2015 году. Тогда Юлия принимала участие в фестивале "Мир спорта и добра". При этом она допустила некие "антиукраинские" высказывания в социальных сетях.

"Я считаю, что закон должен быть один для всех, поскольку этот человек нарушил закон. Поэтому, как по мне, ей нужно закрыть въезд в Украину. Документ о запрете въезда уже подготовлен", — сказал Грицак.

Ранее заявление о запрете въезда для Самойловой прозвучало со стороны советника главы МВД и депутата Верховной рады Антона Геращенко. Также участие россиянки в конкурсе раскритиковал и глава МИД Украины Павел Климкин.